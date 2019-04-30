Полиция задержала министра экономики ДагестанаRT на русском 05:56

Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали министра экономики и территориального развития Республики Дагестан Османа Хасбулатова. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Общество Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав "Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.

Спорт Российская пловчиха дисквалифицирована за допинг на четыре года Российская пловчиха Олеся Моисеева дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил, передает ТАСС.

Происшествия Повредивший картину Репина в Третьяковке получил 2,5 года Замоскворецкий суд Москвы во вторник приговорил к 2,5 года колонии Игоря Подпорина, повредившего картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" в Третьяковской галерее, передает корреспондент ТАСС.

Политика Песков объяснил отсутствие на параде Победы иностранных лидеров Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 30 апреля, заявил, что отсутствие иностранных лидеров на грядущем параде Победы в Москве — не уникальная ситуация.

Политика Михаила Бабича отзовут с должности посла России в Белоруссии Михаил Бабич покинет пост посла России в Белоруссии, на который был назначен в августе 2018 года.

Общество Император Японии Акихито покидает престол Император Японии Акихито во вторник добровольно покинет престол и удалится на покой, передав трон своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито.

Политика Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона и подумать о России Ранее, 25 апреля, Национальная мясная ассоциация, в которую входят крупнейшие производители мяса и мясных изделий, в том числе «Мираторг», обратилась к вице-премьеру Алексею Гордееву с предложением запретить частным лицам ввозить в Россию молочную и мясную продукцию из-за рубежа для личного использования.

Авто На рынке России стартовали продажи нового универсала Kia ProCeed Сегодня, 30 апреля 2019 года, в России стартовали продажи модели ProCeed нового поколения в кузове шутинг-брейк.

Шоу-бизнес Певица МакSим рассказала о своем состоянии после ДТП В своем Instagram продюсер выложила аудиозапись с голосовым обращением певицы.

Кино Фрагмент «Тома и Джерри» с 60 кадрами в секунду довел зрителей до тошноты Зрители заявили, что он довел их до тошноты. В новом формате фрагмент опубликовал в Twitter художник из Глазго Джеймс Хьюстон.

Гаджеты Tele2 уже ограничил выдачу eSim из-за «ажиотажного спроса» Как пояснили сотрудники салонов связи Tele2, переход на eSim оказался «ажиотажным». Вчера в одной точке выдали 20 QR-кодов, а в другой 14.

Хоккей Овечкин, Кузнецов, Орлов и Зайцев присоединятся к сборной России 2 мая «По итогам диалога со штабом сборной принято решение: в целях акклиматизации и выстраивания тренировочного процесса четыре игрока национальной команды — защитники Дмитрий Орлов и Никита Зайцев, нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов — присоединятся к команде 2 мая в Брно», — указано на сайте ФХР.

Происшествия Крупный пожар под Пятигорском локализован Загоревшийся во вторник утром магазин под Пятигорском, из-за которого перекрывали федеральную трассе "Кавказ", выгорел практически полностью, обошлось без пострадавших, сообщил официальный представитель МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярёв.

Политика Тимошенко потребовала отставки оскорбившего жителей Донбасса министра Министр социальной политики Украины Андрей Рева должен быть немедленно уволен со своей должности после его скандальных заявлений о жителях Донбасса.

Путешествия На западном побережье Крыма открыли автокемпинг на тысячу мест В поселке Оленевка Черноморского района состоялась церемония открытия автокемпинга "Оленевка Village", передает корреспондент РИА Новости Крым.

Политика Путин прокомментировал ситуацию с нефтепроводом «Дружба» Ситуация с нефтепроводом "Дружба" наносит России серьезный имиджевый и материальный ущерб, а также свидетельствует о том, что систему контроля за качеством нефти нужно менять.

Общество В Чечне стартует массовый конный поход во главе с Кадыровым Более тысячи всадников из Чечни и соседних регионов отправятся во вторник в конный поход по склонам Терского хребта в национальных костюмах, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе главы и правительства республики.

Здоровье Чувство голода после еды может быть признаком диабета По мнению британских ученых, чувство голода после полноценного приема пищи является поводом для обращения за помощью к медикам.

Армия и оружие Лидер «Исламского государства» появился на видео впервые за пять лет Террористическая группировка Исламское государство (запрещена в России) впервые с 2014 года распространила видеозапись, на которой, предположительно, фигурирует ее лидер Абу Бакр аль-Багдади.

Наука Потеря обоняния указывает на риск смерти от деменции Дальнейший анализ показал, что 22% повышенного риска смерти, связанного с потерей обоняния, приходится на нейродегенеративные заболевания.

Хоккей Ткачев не уедет в НХЛ и останется в «Ак Барсе» В ближайшее время хоккеисты подпишут новые контракты с казанским клубом. Ранее сообщалось, что Ткачев может продолжит карьеру в НХЛ.