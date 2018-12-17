Происшествия

Полиция задержала десятки студентов в общежитии московского вуза
Газета.Ru
00:14

Как рассказали в постпредстве, студенты могли быть задержаны после поступления в полицию заявления от студента из Таджикистана о том, что молодые люди из Ингушетии якобы избили его и выстрелили из травматического пистолета. Вечером полиция отпустила всех задержанных студентов.
Газета.Ru00:14
с чего всё началось
Также на сайте МГРИ-РГГРУ опубликовали сообщение
, в котором говорилось, что МВД и Нацгвардия провели в общежитии «профилактические мероприятия по предупреждению правонарушений».
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