Происшествия
Полиция задержала четырех сбежавших из изолятора в ТувеКоммерсантъ 03:06
Полицейские задержали четырех из девяти мужчин, сбежавших из изолятора временного содержания в Туве. Инцидент произошел накануне, 14 апреля, в Барун-Хемчикском отделе МВД. Операцию по поимке беглецов ведут сотрудники полиции совместно с бойцами Росгвардии.
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Футбол
«Манчестер Юнайтед» определился с заявкой на матч с «Барселоной»
Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» огласил состав на ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов с «Барселоной».
Обновлено в 06:53
Общество
«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.
Обновлено вчера в 23:51
Энергетика
ЛУКОЙЛ оспорил в суде решение ФАС по тяжбе с «Роснефтью»
Месторождения контролирует совместное предприятие «Башнефть-Полюс», где «Башнефти» (дочернее предприятие «Роснефти») принадлежит 74,9% акций, а ЛУКОЙЛу — 25,1%. В середине 2018 года «Башнефть» и «Башнефть-Полюс» обратились в ФАС с просьбой проверить экономическую обоснованность тарифов на перевалку через Варандейский терминал.
Обновлено в 07:39
Шоу-бизнес
Сегодня свой юбилей празднует Алла Пугачёва
Звезде советской и российской эстрады Алле Пугачёвой сегодня исполняется 70 лет.
Обновлено в 00:39
Экономика
Россиян с зарплатой ниже 13 тыс. рублей могут освободить от НДФЛ
Речь идет о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
Обновлено в 02:42
Происшествия
Бенедикт Камбербэтч сбил человека
Обновлено вчера в 20:15
Экономика
Проект «русского OneWeb» подорожал до ₽534 млрд
Проект получил неофициальное название «русский OneWeb», поскольку позиционировался как ответ на создание одноименной глобальной спутниковой системы.
Обновлено в 05:00
Наука
У северных гладких китов родились еще два китенка
Экологи, наблюдающие за популяцией вымирающих северных гладких китов, сообщили о рождении еще двух китят — по информации Центра прибрежных исследований, в этом сезоне у берегов Массачусетса замечено уже три детеныша.
Обновлено в 04:44
Общество
Протоиерей РПЦ: мужики в России остались только в спецназе
Обновлено в 06:20
Гаджеты
Стало известно, во сколько россиянам обойдется первый ноутбук Honor
Менеджеры Huawei объявили о предстоящем российском выходе первого брендового ноутбука Honor.
Обновлено в 07:43
Спорт
Бьёрндален призвал Логинова объясниться за допинг
После возвращения Логинова в большой спорт в ноябре 2016 года иностранные биатлонисты неоднократно призывали россиянина объясниться и принести извинения.
Обновлено в 06:09
Политика
Порошенко «ужаснул» сериал «Слуга народа» с Зеленским
Украинского лидера «ужаснуло» то, сколько в сериале «антизападной риторики», как представлено в ленте сотрудничество Киева с международными финансовыми организациями.
Обновлено в 07:43
Происшествия
ФСБ задержала знакомого погибших в сгоревшей магнитогорской маршрутке
В Магнитогорске сотрудники ФСБ задержали знакомого людей, которые погибли в маршрутке после взрыва в жилом доме в новогоднюю ночь.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие
Российские корабли взяли под контроль эсминец ВМС США в Черном море
Российские корабли наблюдают за вошедшим в акваторию Черного моря эсминцем ВМФ США "Росс", сообщили в Минобороны.
Обновлено в 03:19
Кино
Первую серию «Игры престолов» показали раньше официальной премьеры
Фанаты по всему миру уже посмотрели первую серию финального сезона «Игры престолов». Премьера прошла в 04:00 по московскому времени.
Обновлено в 00:50
Политика
Штаб Зеленского заявил о попытке сорвать выборы
Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявил о попытке сорвать выборы.
Обновлено в 06:25
Наука
Российские археологи нашли в центре Египта могилу римского периода
Исследователи из Центра египтологических исследований РАН обнаружили в некрополе Дейр Эль-Банат в центральной части страны захоронение, по-видимому, римского периода, а в нем хорошо сохранившуюся мумию.
Обновлено в 06:39
Происшествия
Внук экс-директора «АвтоВАЗа» устроил смертельное ДТП в Москве
19-летний внук экс-директора "АвтоВАЗа" Егор Ляченков устроил смертельное ДТП в районе Воробьёвых гор в Москве.
Обновлено в 07:18
Экономика
НЛМК снизил производство стали в 1 квартале на 3%
В 1 квартале 2019 года НЛМК снизил производство стали на 4% кв/кв до 4,2 млн т в связи с проведением ремонтов на российских площадках Группы и сезонными факторами.
Обновлено в 04:09
Армия и оружие
МИД заявил о полном прекращении сотрудничества России и НАТО
Сотрудничество России и НАТО полностью прекращено и по гражданской, и по военной линии.
Обновлено в 06:40
Происшествия
Спортивную школу в Москве эвакуировали из-за снаряда времен войны
Около 200 человек эвакуировали из спортивной школы на юго-западе Москвы из-за обнаруженного поблизости боеприпаса времен Великой Отечественной войны, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.
Обновлено в 06:11
Общество
Harley-Davidson отзывает в России 181 мотоцикл
В России будет отозван 181 мотоцикл Harley-Davidson типа XG1 из-за возможных проблем с тормозами.
Обновлено в 06:32
Политика
Лукашенко заявил, что Эрдоган называет его братом
Обновлено в 05:01
Происшествия
В Ростове-на-Дону экстренно сел пассажирский самолет
Пассажирский самолет авиакомпании "Азимут" внепланово приземлился в Ростове-на-Дону из-за срабатывания датчика о разгерметизации в кабине пилота, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.
Обновлено в 05:23
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце публично обвинила Ксению Собчак в мошенничестве
Жена актера Павла Прилучного Агата Муцениеце обрушилась на телеведущую Ксению Собчак и публично обвинила ее в мошенничестве - накрутке просмотров и подписчиков на YouTube.
Обновлено в 06:47
Происшествия
В крупной аварии в Пензенской области погибли пять человек
В крупной аварии в Пензенской области погибли 5 человек. Трагедия произошла около часа ночи в Мокшанском районе.
Обновлено в 02:59
Общество
Еще 20 регионов России перешли на цифровое вещание
Стартовал второй этап перехода на цифровое телевещание, который был запланирован на 15 апреля.
Обновлено в 00:10
Общество
Суд назначил новую комплексную экспертизу по делу «Седьмой студии»
Мещанский суд Москвы постановил назначить новую комплексную экспертизу по делу "Седьмой студии", уведомляет "МБХ Медиа".
Обновлено в 04:18
Политика
Совет ЕС окончательно одобрил поправки к газовой директиве Евросоюза
Совет министров стран—членов Европейского союза окончательно одобрил поправки к газовой директиве ЕС, сообщает 15 апреля пресс-служба Евросовета.
Обновлено в 05:10