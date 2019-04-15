Полиция задержала четырех сбежавших из изолятора в ТувеКоммерсантъ 03:06

Полицейские задержали четырех из девяти мужчин, сбежавших из изолятора временного содержания в Туве. Инцидент произошел накануне, 14 апреля, в Барун-Хемчикском отделе МВД. Операцию по поимке беглецов ведут сотрудники полиции совместно с бойцами Росгвардии.

Полиция задержала четырех сбежавших из изолятора в Туве

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