Происшествия

Полиция задержала четырех сбежавших из изолятора в ТувеКоммерсантъ 03:06

Полицейские задержали четырех из девяти мужчин, сбежавших из изолятора временного содержания в Туве. Инцидент произошел накануне, 14 апреля, в Барун-Хемчикском отделе МВД. Операцию по поимке беглецов ведут сотрудники полиции совместно с бойцами Росгвардии.
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Полиция задержала четырех сбежавших из изолятора в Туве

Коммерсантъ03:06

СК начал проверку после побега 9 заключенных из изолятора в Тыве

РЕН ТВвчера в 05:18

Полиция задержала четверых мужчин, сбежавших из изолятора временного содержания в Туве

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Полиция задержала четверых сбежавших из ИВС в Туве

RT на русском02:03

В Туве поймали четверых из девяти сбежавших из изолятора задержанных

РИА Новости01:55

В Тыве после побега заключенных завели два уголовных дела

Интерфаксвчера в 08:38

Задержаны двое сбежавших из ИВС Барун-Хемчикского района Тувы

Московский Комсомолец Тыва00:10
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 06:18, Ашберн
Общество

Названы проблемы при утилизации мусора в России

Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Происшествия

Спортивную школу в Москве эвакуировали из-за снаряда времен войны

Около 200 человек эвакуировали из спортивной школы на юго-западе Москвы из-за обнаруженного поблизости боеприпаса времен Великой Отечественной войны, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.
Обновлено в 06:11
Армия и оружие

Саратовские военные на «Панцирях» отразили условные авиаудары

Обновлено в 04:59
Происшествия

В крупной аварии в Пензенской области погибли пять человек

В крупной аварии в Пензенской области погибли 5 человек. Трагедия произошла около часа ночи в Мокшанском районе.
Обновлено в 02:59
Шоу-бизнес

Сергей Полунин вышел в свет с новой девушкой

На премии Crocus Fitness Awards, где вручают награды за достижения в области спорта и здорового образа жизни, Полунин стал лауреатом особой номинации Best of the best.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Восемь человек погибли в США из-за торнадо

На юге США торнадо и сильные штормы унесли жизни восьми человек, пишет издание USA Today. Ранее говорилось о двух жертвах стихии в Техасе.
Обновлено вчера в 21:38
Политика

Кремль не сформировал позицию по вопросу об отмене НДФЛ для малоимущих

Кремль пока не сформировал никакой четкой позиции относительно варианта освобождения малоимущих граждан от уплаты подоходного налога.
Обновлено в 05:30
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей

Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Политика

Совет ЕС окончательно одобрил поправки к газовой директиве Евросоюза

Совет министров стран—членов Европейского союза окончательно одобрил поправки к газовой директиве ЕС, сообщает 15 апреля пресс-служба Евросовета.
Обновлено в 05:10
Кино

Вышла первая серия финального сезона «Игры престолов»

Телеканал HBO начал показ первой серии финального сезона сериала "Игра престолов".
Обновлено в 01:19
Происшествия

В Приамурье женщина пострадала при обрушении балкона

В Амурской области в поселке Прогресс обрушился балкон многоквартирного дома, на котором в момент происшествия находилась 46-летняя женщина.
Обновлено в 05:56
Хоккей

Панарин помог «Коламбусу» в третий раз обыграть «Тампу» в плей-офф НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 22:32
Общество

«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.
Обновлено вчера в 23:51
Шоу-бизнес

Мужа Ксении Бородиной прооперировали

Муж Ксении Бородиной откладывал посещение клиники, несмотря на сильные боли. Курбан Омаров халатно отнесся к собственному здоровью.
Обновлено в 04:00
Транспорт

«Автодор» увеличивает стоимость проезда по платным дорогам

Госкомпания "Автодор" вводит сезонные тарифы на платных участках дорог. Повышение продлится с 15 апреля по 13 октября.
Обновлено вчера в 19:18
Спорт

Дмитрий Мусэрский признан лучшим нападающим чемпионата Японии

Помимо приза лучшему нападающему Мусэрский, ставший самым результативным игроком завершившегося чемпионата, вошел в топ-6 игроков турнира по итогам сезона.
Обновлено в 04:14
Гаджеты

Гибкий смартфон Motorola Razr стал на шаг ближе к выходу

Новый смартфон Motorola Razr получил сертификацию в организации Bluetooth Special Interest Group (SIG): это говорит о том, что официальная презентация аппарата может состояться в ближайшее время.
Обновлено в 02:18
Политика

Ленин Морено обвинил Ассанжа в создании центра шпионажа в посольстве

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж неоднократно нарушал условия своего пребывания в убежище и пытался использовать посольство Эквадора в Лондоне как центр шпионажа.
Обновлено в 03:49
Здоровье

Рошаль: несмотря на улучшение качества лечения, число жалоб на врачей растет во всем мире

Количество жалоб на действия медиков возросло во всем мире, при этом качество лечения постоянно улучшается.
Обновлено в 06:12
Экономика

Пенсионная реформа может привести к резкому росту безработицы

Пенсионная реформа в России может привести к резкому росту безработицы.
Обновлено в 03:09
Политика

Савченко назвала смешным воскресное выступление Порошенко на стадионе

Надежда Савченко назвала "смешным и гадким" выступление президента Украины Петра Порошенко на стадионе "Олимпийский".
Обновлено в 05:47
Политика

ФСИН выступила против условно-досрочного освобождения Карауловой

Обновлено в 04:31
Происшествия

СК возбудил дело после ДТП с автобусом с детьми под Тулой

Обновлено в 03:49
Политика

Зеленский призвал Порошенко не бегать по телеканалам

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский призвал действующего лидера страны Петра Порошенко заняться выполнением своих прямых обязанностей, а не бегать по телеканалам.
Обновлено в 05:54
Происшествия

В Астраханской области засняли на видео избиение школьницы

Обновлено в 03:44
Политика

Лукашенко: США пытаются «избить» Турцию за позицию по С-400

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с Anadolu поддержал позицию Турции по закупкам у России зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено в 05:37
Футбол

Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя

Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 10:38
Экономика

UC Rusal поможет американской компании построить завод в США

Продукция завода поможет сбалансировать ожидаемый дефицит в производстве прокатных листов для автомобильной промышленности на американском рынке, пояснила компания.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес

Роды Саши Савельевой обошлись ей в 1,5 миллиона

Стоимость пребывания в перинатальном центре для певицы составила полтора миллиона рублей.
Обновлено в 02:06
Армия и оружие

В Совфеде оценили заявление командующего силами НАТО в Европе о России

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление главнокомандующего Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерала Кёртиса Скапаротти о необходимости установления более тесных контактов с Россией, чтобы лучше понимать возможности и намерения друг друга.
Обновлено в 02:17
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