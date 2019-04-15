Происшествия
Полиция задержала четырех сбежавших из изолятора в ТувеКоммерсантъ 03:06
Полицейские задержали четырех из девяти мужчин, сбежавших из изолятора временного содержания в Туве. Инцидент произошел накануне, 14 апреля, в Барун-Хемчикском отделе МВД. Операцию по поимке беглецов ведут сотрудники полиции совместно с бойцами Росгвардии.
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Общество
Названы проблемы при утилизации мусора в России
Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Спортивную школу в Москве эвакуировали из-за снаряда времен войны
Около 200 человек эвакуировали из спортивной школы на юго-западе Москвы из-за обнаруженного поблизости боеприпаса времен Великой Отечественной войны, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.
Обновлено в 06:11
Происшествия
В крупной аварии в Пензенской области погибли пять человек
В крупной аварии в Пензенской области погибли 5 человек. Трагедия произошла около часа ночи в Мокшанском районе.
Обновлено в 02:59
Шоу-бизнес
Сергей Полунин вышел в свет с новой девушкой
На премии Crocus Fitness Awards, где вручают награды за достижения в области спорта и здорового образа жизни, Полунин стал лауреатом особой номинации Best of the best.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Восемь человек погибли в США из-за торнадо
На юге США торнадо и сильные штормы унесли жизни восьми человек, пишет издание USA Today. Ранее говорилось о двух жертвах стихии в Техасе.
Обновлено вчера в 21:38
Политика
Кремль не сформировал позицию по вопросу об отмене НДФЛ для малоимущих
Кремль пока не сформировал никакой четкой позиции относительно варианта освобождения малоимущих граждан от уплаты подоходного налога.
Обновлено в 05:30
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей
Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Политика
Совет ЕС окончательно одобрил поправки к газовой директиве Евросоюза
Совет министров стран—членов Европейского союза окончательно одобрил поправки к газовой директиве ЕС, сообщает 15 апреля пресс-служба Евросовета.
Обновлено в 05:10
Кино
Вышла первая серия финального сезона «Игры престолов»
Телеканал HBO начал показ первой серии финального сезона сериала "Игра престолов".
Обновлено в 01:19
Происшествия
В Приамурье женщина пострадала при обрушении балкона
В Амурской области в поселке Прогресс обрушился балкон многоквартирного дома, на котором в момент происшествия находилась 46-летняя женщина.
Обновлено в 05:56
Хоккей
Панарин помог «Коламбусу» в третий раз обыграть «Тампу» в плей-офф НХЛ
«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 22:32
Общество
«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.
Обновлено вчера в 23:51
Шоу-бизнес
Мужа Ксении Бородиной прооперировали
Муж Ксении Бородиной откладывал посещение клиники, несмотря на сильные боли. Курбан Омаров халатно отнесся к собственному здоровью.
Обновлено в 04:00
Транспорт
«Автодор» увеличивает стоимость проезда по платным дорогам
Госкомпания "Автодор" вводит сезонные тарифы на платных участках дорог. Повышение продлится с 15 апреля по 13 октября.
Обновлено вчера в 19:18
Спорт
Дмитрий Мусэрский признан лучшим нападающим чемпионата Японии
Помимо приза лучшему нападающему Мусэрский, ставший самым результативным игроком завершившегося чемпионата, вошел в топ-6 игроков турнира по итогам сезона.
Обновлено в 04:14
Гаджеты
Гибкий смартфон Motorola Razr стал на шаг ближе к выходу
Новый смартфон Motorola Razr получил сертификацию в организации Bluetooth Special Interest Group (SIG): это говорит о том, что официальная презентация аппарата может состояться в ближайшее время.
Обновлено в 02:18
Политика
Ленин Морено обвинил Ассанжа в создании центра шпионажа в посольстве
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж неоднократно нарушал условия своего пребывания в убежище и пытался использовать посольство Эквадора в Лондоне как центр шпионажа.
Обновлено в 03:49
Здоровье
Рошаль: несмотря на улучшение качества лечения, число жалоб на врачей растет во всем мире
Количество жалоб на действия медиков возросло во всем мире, при этом качество лечения постоянно улучшается.
Обновлено в 06:12
Экономика
Пенсионная реформа может привести к резкому росту безработицы
Пенсионная реформа в России может привести к резкому росту безработицы.
Обновлено в 03:09
Политика
Савченко назвала смешным воскресное выступление Порошенко на стадионе
Надежда Савченко назвала "смешным и гадким" выступление президента Украины Петра Порошенко на стадионе "Олимпийский".
Обновлено в 05:47
Политика
Зеленский призвал Порошенко не бегать по телеканалам
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский призвал действующего лидера страны Петра Порошенко заняться выполнением своих прямых обязанностей, а не бегать по телеканалам.
Обновлено в 05:54
Политика
Лукашенко: США пытаются «избить» Турцию за позицию по С-400
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с Anadolu поддержал позицию Турции по закупкам у России зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено в 05:37
Футбол
Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя
Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 10:38
Экономика
UC Rusal поможет американской компании построить завод в США
Продукция завода поможет сбалансировать ожидаемый дефицит в производстве прокатных листов для автомобильной промышленности на американском рынке, пояснила компания.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Роды Саши Савельевой обошлись ей в 1,5 миллиона
Стоимость пребывания в перинатальном центре для певицы составила полтора миллиона рублей.
Обновлено в 02:06
Армия и оружие
В Совфеде оценили заявление командующего силами НАТО в Европе о России
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление главнокомандующего Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерала Кёртиса Скапаротти о необходимости установления более тесных контактов с Россией, чтобы лучше понимать возможности и намерения друг друга.
Обновлено в 02:17