Полиция задержала четырех сбежавших из изолятора в ТувеКоммерсантъ 03:06

Полицейские задержали четырех из девяти мужчин, сбежавших из изолятора временного содержания в Туве. Инцидент произошел накануне, 14 апреля, в Барун-Хемчикском отделе МВД. Операцию по поимке беглецов ведут сотрудники полиции совместно с бойцами Росгвардии.

Полиция задержала четырех сбежавших из изолятора в Туве

Общество Названы проблемы при утилизации мусора в России Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.

Происшествия Спортивную школу в Москве эвакуировали из-за снаряда времен войны Около 200 человек эвакуировали из спортивной школы на юго-западе Москвы из-за обнаруженного поблизости боеприпаса времен Великой Отечественной войны, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.

Происшествия В крупной аварии в Пензенской области погибли пять человек В крупной аварии в Пензенской области погибли 5 человек. Трагедия произошла около часа ночи в Мокшанском районе.

Шоу-бизнес Сергей Полунин вышел в свет с новой девушкой На премии Crocus Fitness Awards, где вручают награды за достижения в области спорта и здорового образа жизни, Полунин стал лауреатом особой номинации Best of the best.

Происшествия Восемь человек погибли в США из-за торнадо На юге США торнадо и сильные штормы унесли жизни восьми человек, пишет издание USA Today. Ранее говорилось о двух жертвах стихии в Техасе.

Политика Кремль не сформировал позицию по вопросу об отмене НДФЛ для малоимущих Кремль пока не сформировал никакой четкой позиции относительно варианта освобождения малоимущих граждан от уплаты подоходного налога.

Шоу-бизнес Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.

Политика Совет ЕС окончательно одобрил поправки к газовой директиве Евросоюза Совет министров стран—членов Европейского союза окончательно одобрил поправки к газовой директиве ЕС, сообщает 15 апреля пресс-служба Евросовета.

Кино Вышла первая серия финального сезона «Игры престолов» Телеканал HBO начал показ первой серии финального сезона сериала "Игра престолов".

Происшествия В Приамурье женщина пострадала при обрушении балкона В Амурской области в поселке Прогресс обрушился балкон многоквартирного дома, на котором в момент происшествия находилась 46-летняя женщина.

Общество «Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.

Шоу-бизнес Мужа Ксении Бородиной прооперировали Муж Ксении Бородиной откладывал посещение клиники, несмотря на сильные боли. Курбан Омаров халатно отнесся к собственному здоровью.

Транспорт «Автодор» увеличивает стоимость проезда по платным дорогам Госкомпания "Автодор" вводит сезонные тарифы на платных участках дорог. Повышение продлится с 15 апреля по 13 октября.

Спорт Дмитрий Мусэрский признан лучшим нападающим чемпионата Японии Помимо приза лучшему нападающему Мусэрский, ставший самым результативным игроком завершившегося чемпионата, вошел в топ-6 игроков турнира по итогам сезона.

Гаджеты Гибкий смартфон Motorola Razr стал на шаг ближе к выходу Новый смартфон Motorola Razr получил сертификацию в организации Bluetooth Special Interest Group (SIG): это говорит о том, что официальная презентация аппарата может состояться в ближайшее время.

Политика Ленин Морено обвинил Ассанжа в создании центра шпионажа в посольстве Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж неоднократно нарушал условия своего пребывания в убежище и пытался использовать посольство Эквадора в Лондоне как центр шпионажа.

Экономика Пенсионная реформа может привести к резкому росту безработицы Пенсионная реформа в России может привести к резкому росту безработицы.

Политика Савченко назвала смешным воскресное выступление Порошенко на стадионе Надежда Савченко назвала "смешным и гадким" выступление президента Украины Петра Порошенко на стадионе "Олимпийский".

Политика Зеленский призвал Порошенко не бегать по телеканалам Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский призвал действующего лидера страны Петра Порошенко заняться выполнением своих прямых обязанностей, а не бегать по телеканалам.

Политика Лукашенко: США пытаются «избить» Турцию за позицию по С-400 Президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с Anadolu поддержал позицию Турции по закупкам у России зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

Футбол Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".

Экономика UC Rusal поможет американской компании построить завод в США Продукция завода поможет сбалансировать ожидаемый дефицит в производстве прокатных листов для автомобильной промышленности на американском рынке, пояснила компания.

Шоу-бизнес Роды Саши Савельевой обошлись ей в 1,5 миллиона Стоимость пребывания в перинатальном центре для певицы составила полтора миллиона рублей.