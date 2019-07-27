По данным «ОВД-Инфо», задержаны 638 человек. МВД по Москве сообщило о 295 задержанных. Ведомство уточнило, что в акции участвуют 3,5 тыс. человек.

Полиция задержала более 600 человек на акции протеста в Москве

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