Происшествия
Полиция задержала более 600 человек на акции протеста в МосквеКоммерсантъ 06:54
По данным «ОВД-Инфо», задержаны 638 человек. МВД по Москве сообщило о 295 задержанных. Ведомство уточнило, что в акции участвуют 3,5 тыс. человек.
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Футбол
«Спартак» проиграл «Тамбову» в матче РПЛ
Обновлено в 11:54
Происшествия
Любовь Соболь оштрафовали на 30 тысяч рублей
Юриста Фонда борьбы с коррупцией, экс-кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь оштрафовали на 30 тыс. руб. за нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга (ст. 20.2 КоАП), об этом она сообщила в Twitter.
Обновлено в 11:22
Происшествия
Группа протестующих устроила шествие в Москве
Обновлено в 10:26
Кино
Погибла 24-летняя актриса из «Брестской крепости» Вероника Никонова
24-летняя актриса Вероника Никонова, сыгравшая Аньку, главную героиню военной драмы "Брестская крепость", трагически погибла в США.
Обновлено в 06:27
Политика
Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Шоу-бизнес
Нюша в купальнике устроила фотосессию на побережье в Таллине
Позже возлюбленному артистки пришлось уехать, а девушка дождалась дня выступления и устроила фотосессию на побережье.
Обновлено в 11:23
Общество
Гороскоп на 26 июля: Раки получают шанс изменить свою судьбу
Телефонный звонок во второй половине дня может озадачить представителя этого знака.
Обновлено 25 июля в 18:00
Происшествия
В редакцию телеканала «Дождь» пришла полиция
Сотрудники полиции пришли в редакцию телеканала «Дождь». Об этом сообщили в эфире телеканала.
Обновлено в 10:54
Политика
Путин рассказал о погружении в батискафе на дно Финского залива
Президент России Владимир Путин поделился впечатлениями от погружения в батискафе на дно Финского залива к обломкам подлодки Щ-308, затонувшей в годы Великой Отечественной войны.
Обновлено в 09:35
Политика
Главой украинского минздрава может стать владелец сети частных клиник
Украинская партия "Слуга народа", победившая на парламентских выборах, рассматривает кандидатуру владельца сети частных клиник "Борис" Михаила Радуцкого на должность министра здравоохранения Украины, заявил глава избирательного штаба партии Александр Корниенко.
Обновлено в 10:21
Здоровье
Брокколи и зелень снижают вероятность развития слабоумия
Диетологи рассказали, что для нормальной работы мозга необходимы определённые питательные вещества.
Обновлено в 09:53
Происшествия
Участники чемпионата мира пострадали от обрушения в ночном клубе
Несколько участников чемпионата мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу получили повреждения в результате обрушения потолка в одном из ночных клубов города.
Обновлено в 02:58
Политика
Зеленский опубликовал фото с главой своего офиса на пляже
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Facebook фотографию отдыха на пляже Одессы в компании главы своего офиса Андрея Богдана.
Обновлено в 11:07
Происшествия
Отец Мамаева отобрал у жены футболиста деньги от продажи автомобиля
По словам Аланы, отец игрока, Константин Мамаев, отобрал у Аланы деньги, вырученные с продажи и отказал сыну в просьбе вернуть деньги его жене.
Обновлено в 08:16
Происшествия
«Чикатило просится в тюрьму»: Парень, помешавший Пашинскому победить на парламентских выборах, найден мёртвым
26 июля было найдено тело убитого 23-летнего жителя Коростеня Ильи Обихода по прозвищу «Француз», который оказал помощь противникам баллотировавшегося в 64 округе нардепа от «Народного фронта» Сергея Пашинского, из-за чего тот не смог одержать победу.
Обновлено в 10:28
Происшествия
В строящемся загородном доме хавбека «Арсенала» обнаружен труп
В строящемся загородном доме египетского полузащитника лондонской команды «Арсенал» Моххамеда эль-Ненни в Египте обнаруженный неопознанный труп, сообщает 27 апреля арабский портал 24.ае.
Обновлено в 04:14
Футбол
Быстров считает, что Комличенко способен усилить любую топ-команду РПЛ
Бывший российский футболист Владимир Быстров заявил, что форвард чешской «Млады Болеслав» Николай Комличенко смог бы усилить любой клуб Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 06:36
Политика
Глава Минкомсвязи высказался против законопроекта об интернет-ресурсах
Категорически не поддерживает и считает инициативу о значимых инфоресурсах необдуманной глава Минкомсвязи РФ Константин Носков.
Обновлено в 11:54
Общество
Жару в Москве сменят аномальные холода
Летняя погода задержится в Москве всего лишь на два дня. Затем в регион придет аномальное похолодание.
Обновлено в 06:48
Армия и оружие
В ДНР рассказали о выводе полка «Азов» из Донбасса
Обновлено в 06:58
Армия и оружие
Штатный носитель «Посейдонов» будет спущен на воду до конца года
Конструкторы провели работу над ее оптимизацией под беспилотные подводные аппараты «Посейдон» и спустили на воду в апреле 2019 года.
Обновлено в 05:52
Футбол
«Реал» передумал продавать Хамеса
«Реал» намерен сохранить колумбийского плеймейкера Хамеса Родригеса в команде на грядущую кампанию, сообщает El Chiringuito.
Обновлено вчера в 16:58
Политика
Российские дипломаты посетили моряков с танкера Stena Impero
Российские дипломаты встретились с гражданами России, задержанными властями Ирана в составе экипажа танкера Stena Impero.
Обновлено в 04:44
Авто
Названы топ-10 марок авто с наивысшим экологическим классом в России
В начале 2019 года в России насчитывалось 264 тыс. легковых автомобилей с наивысшим экологическим классом («Евро-6»), что составляет 0,6% от всего автопарка страны.
Обновлено в 01:40
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии
Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.
Обновлено вчера в 18:04
Происшествия
Видео с места крушения самолета в Подмосковье появилось в Сети
Следственный комитет выложил видео с места крушения легкомоторного самолета, упавшего в Серпуховском районе Московской области.
Обновлено в 09:52
Происшествия
Не менее восьми человек погибли из-за землетрясений на Филиппинах
Серия землетрясений, произошедших в субботу, 27 июля, на Филиппинах унесла жизни не менее восьми человек, еще 60 пострадали.
Обновлено в 00:30