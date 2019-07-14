Сотрудники полиции и Росгвардии задержали несколько человек, в том числе оппозиционера и кандидата в депутаты Мосгордумы Илью Яшина, на незаконной акции в субботу возле здания Мосгоризбиркома в центре столицы после неоднократных предупреждений о несогласованности мероприятия, передает с места событий корреспондент РИА Новости.

Полиция задержала Яшина на акции у Мосгоризбиркома

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