Происшествия

Полиция задержала Яшина на акции у МосгоризбиркомаРИА Новости 13:38

Сотрудники полиции и Росгвардии задержали несколько человек, в том числе оппозиционера и кандидата в депутаты Мосгордумы Илью Яшина, на незаконной акции в субботу возле здания Мосгоризбиркома в центре столицы после неоднократных предупреждений о несогласованности мероприятия, передает с места событий корреспондент РИА Новости.
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Полиция задержала Яшина на акции у Мосгоризбиркома

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Илья Яшин
Российский политик
Российский политик и представитель местного самоуправления. Председатель Совета депутатов муниципального округа Красносельский города Москвы, глава МО Красносельский с 7 октября 2017 года.
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