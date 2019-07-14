Происшествия
Полиция задержала Яшина и Соболь на акции у МосгоризбиркомаВедомости 13:03
Полиция начала задерживать участников акции «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму» у здания Мосгоризбиркома. Правоохранители задержали кандидата в депутаты Мосгордумы Илью Яшина, сообщил телеканал «Дождь» с места событий.
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