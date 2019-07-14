Происшествия

Полиция задержала Яшина и Соболь на акции у МосгоризбиркомаВедомости 13:03

Полиция начала задерживать участников акции «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму» у здания Мосгоризбиркома. Правоохранители задержали кандидата в депутаты Мосгордумы Илью Яшина, сообщил телеканал «Дождь» с места событий.
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У Мосгоризбиркома начались столкновения участников акции с полицией. Есть задержанные

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Илья Яшин и Любовь Соболь задержаны у здания Мосгоризбиркома

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Полиция задержала Яшина и Соболь у Мосгоризбиркома

Коммерсантъ13:09

Полиция задержала Яшина и Соболь на акции у Мосгоризбиркома

Ведомости13:03

Полиция начала задержания участников акции около Мосгоризбиркома

РБК13:25

Полиция выдавила протестующих от здания Мосгоризбиркома. Видео

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Илья Яшин
Российский политик
Российский политик и представитель местного самоуправления. Председатель Совета депутатов муниципального округа Красносельский города Москвы, глава МО Красносельский с 7 октября 2017 года.
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