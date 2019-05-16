Происшествия
Полиция задержала 70 человек в ходе протестов в ЕкатеринбургеThe Moscow Post 07:07
В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали 70 человек в ходе протестов против строительства храма, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на РИА "Новости". По данным издания, среди задержанных находятся трое несовершеннолетних подростков.
Читать в источнике
Оценить135
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 18:59, Ашберн
Общество
Group-IB нашла накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети»
В компании ранее заявили, что серьезно относятся к ситуации с голосованием в финале российской версии шоу и ждут результатов расследования.
Обновлено в 07:00
Авто
Трековый Porsche за 700 тысяч евро одели в культовые гоночные ливреи
Эксклюзивный суперкар Porsche 935, который оценивается в 702 тысячи евро, можно будет заказать в семи классических раскрасках.
Обновлено в 10:42
Политика
Зеленский раскрыл, как будет подбирать кандидатов на госдолжности
Избранный президент Украины Владимир Зеленский хочет привлечь международные кадровые агентства для поиска сотрудников на госдолжности, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:35
Происшествия
Самолет из Казахстана совершил аварийную посадку в Шереметьево
Самолет авиакомпании Air Astana рейсом Нур-Султан - Москва совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика о неполадке, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
Обновлено в 15:33
Космос
Жизнь на Венере: ученые обнаружили загадочные перемещения на поверхности планеты
Короткие перебежки совершает кто-то загадочный прямо по поверхности Венеры.
Обновлено вчера в 12:15
Музыка
Сергей Лазарев вышел в финал «Евровидения»
Напомним Grand-Final конкурса "Евровидение" состоится в Тель-Авиве в субботу, 18 мая.
Обновлено в 17:27
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
Температура выше обычной ожидается на большей части нашей страны в июне, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Обновлено в 11:14
Космос
Китайский луноход сделал открытие на обратной стороне Луны
В ходе нескольких месяцев работы на обратной стороне Луны роверу "Юйту-2" удалось обнаружить два типа пород лунной мантии, дальнейшее изучение которых, как считают ученые, даст ценную информацию об истории формирования Земли и ее спутницы, передает Nature.
Обновлено вчера в 23:52
Политика
Суд в США отправил под стражу информатора WikiLeaks Челси Мэннинг
Суд штата Вирджиния постановил вновь взять под стражу информатора WikiLeaks Челси Мэннинг, повторно отказавшуюся ответить на вопросы жюри присяжных по делу, касающемуся этой организации и ее основателя Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 17:03
Шоу-бизнес
У Олега Газманова нашли опухоль
67-летний Газманов признался, что несколько лет назад врачи обнаружили у него опухоль в горле, прямо на голосовых связках.
Обновлено в 06:13
Шоу-бизнес
Бывшая жена 88-летнего Краско сообщила о беременности
В прошлом году Краско развелся со своей 29-летней супругой Натальей Шевель и вернулся к Вяль, на которой он был женат с 2001 по 2011 год.
Обновлено в 13:24
Футбол
СМИ: Мхитарян пропустит финал Лиги Европы из соображений безопасности
Как сообщает The Times, несмотря на заверения о безопасности со стороны УЕФА и МИД Азербайджана, «Арсенал» принял решение оставить в Лондоне армянского полузащитника Генриха Мхитаряна и не брать его с командой в Баку на финал Лиги Европы.
Обновлено в 17:27
Общество
Россияне оказались в списке самых некрасивых наций в мире
Обновлено вчера в 08:00
Политика
Путин: железнодорожную часть Крымского моста достроят раньше срока
Железнодорожную часть Крымского моста достроят с опережением графика, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 09:45
Футбол
«ПСЖ» не планирует приобретать Гризманна
"ПСЖ" не станет приобретать нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна, сообщает Marca.
Обновлено в 11:57
Происшествия
Восстановлена полная картина катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено вчера в 02:38
Происшествия
В аэропорту Дубая разбился самолет
Из-за аварии некоторые рейсы перенаправили во второй аэропорт Дубая Dubai World Central.
Обновлено в 14:29
Политика
Иран поставляет нефть в Китай вопреки санкциям США
Иран поставляет нефть в Китай вопреки американским санкциям.
Обновлено в 08:36
Игры
Для «Metro: Exodus» выпустят два сюжетных дополнения
Для игры планируется выпустить два сюжетных дополнения, которые позволят поиграть за новых персонажей.
Обновлено в 17:14
Гаджеты
Asus презентовала смартфон с поворотной камерой
Обновлено в 14:31
Армия и оружие
Усовершенствованный ЗРК «Сосна» покажут на форуме «Армия-2019»
Впервые ЗРК "Сосна" представили на форуме "Армия-2018".
Обновлено в 08:42
Армия и оружие
Путин рассказал о развитии системы предупреждения ракетного нападения
Более 150 баллистических ракет и ракетоносителей было отслежено российскими подразделениями из космоса за три года, сообщил президент России Владимир Путин на военном совещании в Сочи.
Обновлено в 13:51
Игры
Компания Ubisoft бесплатно раздаёт PC-версию Steep
В январе этого года Steep могли получить все подписчики сервиса PS Plus. Steep представляет собой симулятор зимних видов спорта.
Обновлено в 13:50
Шоу-бизнес
Станислав Садальский выступил против спецвыпуска шоу «Голос. Дети»
Недавние результаты проверки обнаружили вброс огромного количества СМС-голосов за Микеллу Абрамову.
Обновлено в 12:48
Политика
Порошенко успел договориться с ЕС о продлении санкций против России
Константин Елисеев, замглавы администрации действующего президента Украины Петра Порошенко, заявил, что глава страны достиг с Брюсселем "принципиальной договоренности" о продлении санкций против России.
Обновлено в 17:51