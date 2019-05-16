Полиция задержала 70 человек в ходе протестов в ЕкатеринбургеThe Moscow Post 07:07

В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали 70 человек в ходе протестов против строительства храма, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на РИА "Новости". По данным издания, среди задержанных находятся трое несовершеннолетних подростков.

Полиция задержала 70 человек в ходе протестов в Екатеринбурге

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