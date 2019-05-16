Происшествия
Полиция задержала 70 человек в ходе протестов в ЕкатеринбургеThe Moscow Post 07:07
В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали 70 человек в ходе протестов против строительства храма, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на РИА "Новости". По данным издания, среди задержанных находятся трое несовершеннолетних подростков.
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В Екатеринбурге официально подтвердили задержание 70 человек на акции протеста
Вечерние Ведомости06:50
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