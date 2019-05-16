Происшествия

Полиция задержала 70 человек в ходе протестов в ЕкатеринбургеThe Moscow Post 07:07

В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали 70 человек в ходе протестов против строительства храма, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на РИА "Новости". По данным издания, среди задержанных находятся трое несовершеннолетних подростков.
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ГУ МВД: вчера в сквере у Драмтеатра задержали 70 человек, в том числе троих детей

Znak.com06:48

МВД заявило о задержании 70 человек на акции против храма в Екатеринбурге

РБК07:05

В полиции уточнили число задержанных на акциях в сквере у Театра драмы

АиФ Урал06:51

В Екатеринбурге за три дня несогласованных акций задержали 96 человек

ТАСС08:08

70 человек задержали в ходе протестов против храма в Екатеринбурге

Газета.Ru06:43

МВД: в ходе акции протеста в Екатеринбурге были задержаны 70 человек

RT на русском06:31

В Екатеринбурге официально подтвердили задержание 70 человек на акции протеста

Вечерние Ведомости06:50
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 15:58, Ашберн
Общество

Group-IB оценила стоимость накрутки голосов в финале шоу «Голос»

В четверг Group-IB обнародовала промежуточные результаты проверки, сообщив о факте массированной автоматизированной отправки sms-сообщений в пользу Абрамовой, дочери бизнесмена Яна Абрамова и певицы Алсу.
Обновлено в 15:37
Происшествия

В Вологде отец вернул дочь в роддом из-за громкого плача

В Вологде мужчина отнес свою дочь, которой едва исполнился месяц, к дверям родильного дома. Причиной стал громкий плач ребенка.
Обновлено в 09:56
Политика

Украинская Рада определится с датой инаугурации президента 16 мая

Вопрос назначения даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Верховная рада рассмотрит на пленарном заседании 16 мая, сообщил председатель парламента Андрей Парубий.
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Наука

Британский лингвист расшифровал манускрипт Войнича

Обновлено вчера в 12:09
Общество

Жители улицы Рубинштейна устроили акцию против баров

Жители домов на улице Рубинштейна встретили гостей Петербургского юридического форума протестной акцией, сообщает Telegram-канал «Аварийный Петербург».
Обновлено в 13:12
Происшествия

В «Аэрофлоте» рассказали о подготовке пилотов сгоревшего SSJ-100

Обновлено в 13:32
Футбол

«Зенит» попал в рейтинг самых дорогих футбольных брендов

В топ-50 футбольных брендов попал "Зенит". Питерский клуб поднялся на 46-е место.
Обновлено в 08:58
Общество

Жалобы Арашукова на отсутствие халяля в СИЗО проверят

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) пообещали проверить жалобы временно отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в убийствах, на отсутствие халяльного питания в СИЗО «Лефортово».
Обновлено в 07:20
Происшествия

В аэропорту Дубая разбился винтовой самолет

Обновлено в 13:53
Происшествия

В Шереметьево самолет из Казахстана совершил аварийную посадку

Обновлено в 15:52
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с протестами в Екатеринбурге

Обновлено в 09:46
Гаджеты

OnePlus 7 Pro стоит в Китае всего $580

Стоимость OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro в Китае В Китае базовая версия OnePlus 7 с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ предлагается за $436, которая в Европе является максимальной и стоит €610.
Обновлено в 10:07
Игры

В Epic Games Store стартовала первая крупная распродажа

Компания Epic Games запустила первую крупную распродажу в магазине Epic Games Store.
Обновлено в 09:36
Политика

США ввели санкции против чеченского спецотряда «Терек»

Минфин США в рамках «закона Магнитского» ввел санкции против спецотряда «Терек» Росгвардии (его база находится в Чечне) и бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева.
Обновлено в 14:58
Технологии

Sony и Microsoft объявили о стратегическом партнерстве

Microsoft и Sony стали партнерами. Компании совместно будут работать в сферах облачного гейминга и искусственного интеллекта.
Обновлено в 14:26
Происшествия

У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»

Обновлено в 13:40
Космос

Ученые НАСА рассказали о первых итогах изучения «плоской» планеты

Научная команда зонда New Horizons представила первые результаты изучения Ультимы Туле, загадочной "плоской" карликовой планеты на окраинах Солнечной системы.
Обновлено в 14:00
Космос

Китайский луноход добыл пробы с обратной стороны луны

В ходе космической миссии «Чанъэ-4» аппарат совершил высадку в кратер на обратной стороне луны и взял там первые пробы.
Обновлено в 00:39
Кино

Четвертый сезон «Рика и Морти» выйдет в ноябре

Четвертый сезон мультсериала «Рик и Морти», которым занимаются Дэн Хармон и Джастин Ройланд, выйдет на экраны в ноябре.
Обновлено вчера в 11:43
Энергетика

Россия обсуждает с Туркменистаном новый контракт на поставку газа

Россия обсуждает с Туркменистаном возможность заключения нового пятилетнего контракта на закупку туркменского газа.
Обновлено в 11:03
Политика

Зеленский раскрыл, как будет подбирать кандидатов на госдолжности

Избранный президент Украины Владимир Зеленский хочет привлечь международные кадровые агентства для поиска сотрудников на госдолжности, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:35
Общество

Милонов сообщил о закрытии фем-кафе «Симона» в Петербурге

Обновлено в 13:33
Шоу-бизнес

Тарзан показал фанатам фото Наташи Королевой без макияжа

Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, опубликовал в соцсети Instagram фотографию, где показал Наташу Королеву без макияжа.
Обновлено в 08:53
Экономика

ЦБ начал делать контрольные закупки методом «тайного покупателя»

Центробанк начал проводить проверки соблюдения прав потребителей финансовых услуг путем контрольных закупок методом «тайного покупателя».
Обновлено в 14:27
Политика

Об остатках грязной нефти в «Дружбе» рассказали в РФ

Российский вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что две нитки трубопровода "Дружба" все еще заполнены некачественной нефтью.
Обновлено в 14:17
Шоу-бизнес

Алла Пугачева и Максим Галкин в отличном настроении посетили ресторан Юдашкина

Алла Пугачева и Максим Галкин в отличном настроении посетили ресторан Валентина Юдашкина.
Обновлено в 15:21
Политика

В Кремле не получали приглашений на инаугурацию Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал приглашения на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 05:40
Шоу-бизнес

У Олега Газманова нашли опухоль

67-летний Газманов признался, что несколько лет назад врачи обнаружили у него опухоль в горле, прямо на голосовых связках.
Обновлено в 06:13
Культура

Ирину Алферову возмутили претензии Голливуда к Алену Делону

Обновлено в 07:16
Армия и оружие

Турция разделит российские С-400 и вооружения НАТО

Обновлено в 14:47
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