Происшествия
Полиция задержала 70 человек у здания газеты в Нью-ЙоркеРоссийская газета вчера в 21:12
Полиция Нью-Йорка задержала несколько десятков человек, протестовавших у здания газеты The New York Times. Собравшиеся выражали недовольство освещением в СМИ климатических изменений. Задержанным пока не предъявлены обвинения, передает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 01:06, Вашингтон
Политика
Минтранс России озвучил сумму грузинских долгов
Ранее Минтранс сообщил, что полеты грузинских авиакомпаний на территорию России приостановят с 8 июля в связи с необходимостью обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности, а также из-за просроченной задолженности.
Обновлено вчера в 20:02
Здоровье
Малышева сравнила еду с наркотиками
Обновлено вчера в 23:52
Происшествия
Пострадавшим на аттракционе в «Сокольниках» выплатят компенсацию
Обновлено вчера в 10:09
Происшествия
Пять человек стали жертвами аварии в Забайкалье
В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей под Читой погибли пять человек, сообщает 23 июня новостной портал «Байкал 24».
Обновлено вчера в 23:51
Единоборства
Команда Малиньяджи попыталась вырвать у Лобова флаги России и Ирландии
Главные участники шоу, экс-чемпион мира по боксу Пол Малиньяджи и экс-боец UFC Артём Лобов, невзирая на обоюдную неприязнь, сумели сдержать эмоции и провели дуэль взглядов относительно спокойно.
Обновлено 21 июня в 17:19
Общество
Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалёв
Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер на 72-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в краевом правительстве.
Обновлено вчера в 23:59
Энергетика
В украинской компании заявили о критическом дефиците газа
Оператор украинской газотранспортной системы (ГТС) «Укртрансгаз» сообщил об острой нехватке газа в хранилищах.
Обновлено вчера в 20:55
Космос
2 июля произойдет полное солнечное затмение
Обновлено вчера в 10:56
Спорт
Сборная России вышла в лидеры общего зачета Европейских игр
В Минске завершился первый соревновательный день вторых Европейских игр.
Обновлено вчера в 16:18
Космос
Запуск американских кораблей Starliner к МКС перенесен
Обновлено вчера в 16:47
Политика
Кафе в Грузии взвинтили цены для россиян
Сразу несколько заведений общепита в Грузии взвинтили цены для своих российских посетителей.
Обновлено вчера в 11:02
Происшествия
Сильный пожар в Санкт-Петербурге потушен
"В 07.00 пожар ликвидирован", - проинформировали в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. В результате инцидента никто не пострадал.
Обновлено в 00:54
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено вчера в 14:56
Армия и оружие
Российский вертолёт Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа
Телеканал «Звезда» опубликовал видео, на котором вертолёт Ми-28 выполняет новую фигуру высшего пилотажа.
Обновлено вчера в 17:26
Армия и оружие
Трамп одобрил проведение Пентагоном кибератаки против Ирана
Президент США Дональд Трамп одобрил проведение Пентагоном кибератаки для отключения иранских компьютерных систем, используемых для управления запуском ракет.
Обновлено вчера в 18:20
Наука
Экстракт из шелухи какао-бобов предотвратил резистентность к инсулину
Обновлено 21 июня в 05:16
Политика
Си Цзиньпин примет участие в саммите G20
Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в саммите G20 в Осаке, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:56
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Лидия Федосеева-Шукшина
Супруга Бари Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина госпитализирована после приступа астмы, сообщает телеграм-канал Baza.
Обновлено вчера в 03:47
Армия и оружие
Российский бомбардировщик Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем
Российский фронтовой бомбардировщик Су-24 пролетел на относительно низкой скорости и высоте рядом с испанским авианосцем Juan Carlos I в Балтийском море.
Обновлено вчера в 17:44
Наука
Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска
Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено 21 июня в 09:32
Происшествия
Из медицинского центра во Владивостоке эвакуировали почти 100 человек
Благодаря установленной пожарной сигнализации, персонал учреждения своевременно начал эвакуацию.
Обновлено вчера в 23:02
Космос
У колец Урана определили температуру и плотность
Обновлено 21 июня в 14:52
Хоккей
На драфте НХЛ было выбрано 28 российских игроков
Обновлено вчера в 18:30
Хоккей
НХЛ. «Каролина» выменяла Марло у «Торонто»
«Торонто» и «Каролина» произвели обмен. «Харрикейнс» заполучили нападающего Патрика Марло, который играл в Канаде два последних сезона.
Обновлено вчера в 13:33
Политика
В Эфиопии при попытке переворота выстрелили в главу Генштаба
О случившемся в провинции Амхара на северо-западе страны рассказал в эфире эфиопского телевидения глава правительства Абий Ахмед.
Обновлено вчера в 22:54
Армия и оружие
В Германии рассказали о планах провести акции протеста у базы Рамштайн
В ходе ежегодных акций протеста, которые пройдут возле базы Рамштайн в пятый раз подряд, планируется провести международный конгресс, фестиваль мира и демонстрацию, в течение недели активисты будут жить в полевом лагере, участники также намерены встать "живой цепью" вокруг авиабазы.
Обновлено в 00:09
Космос
Сети наземных инструментов показывают истинный масштаб магнитных бурь
Исследователи впервые охарактеризовали наблюдения из более чем 100 наземных магнитометров с точки зрения изменяющейся во времени направленной сети соединений.
Обновлено 21 июня в 14:33
Происшествия
Сергея Пенкина не пустили на борт самолета во Внуково
Во Внуково российского эстрадного певца Сергея Пенкина не пустили на борт самолета.
Обновлено вчера в 07:12
Политика
Девочка из Крыма обратилась к Зеленскому с просьбой освободить ее отца
Обновлено вчера в 20:25
Единоборства
Валуев заявил о смертельной опухоли мозга
Депутат Госдумы Николай Валуев рассказал о борьбе с онкологическим заболеванием.
Обновлено вчера в 03:16