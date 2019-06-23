Происшествия

Полиция задержала 70 человек у здания газеты в Нью-ЙоркеРоссийская газета вчера в 21:12

Полиция Нью-Йорка задержала несколько десятков человек, протестовавших у здания газеты The New York Times. Собравшиеся выражали недовольство освещением в СМИ климатических изменений. Задержанным пока не предъявлены обвинения, передает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.
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Полиция Нью-Йорка задержала 70 участников акции протеста

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Полиция задержала 70 человек у здания газеты в Нью-Йорке

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CNN: в Нью-Йорке задержали 70 человек, недовольных освещением климатических изменений

ТАССвчера в 20:26
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Сборная России вышла в лидеры общего зачета Европейских игр

В Минске завершился первый соревновательный день вторых Европейских игр.
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Кафе в Грузии взвинтили цены для россиян

Сразу несколько заведений общепита в Грузии взвинтили цены для своих российских посетителей.
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Сильный пожар в Санкт-Петербурге потушен

"В 07.00 пожар ликвидирован", - проинформировали в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. В результате инцидента никто не пострадал.
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Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно

В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
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Экстракт из шелухи какао-бобов предотвратил резистентность к инсулину

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Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в саммите G20 в Осаке, передает РИА "Новости".
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Экстренно госпитализирована Лидия Федосеева-Шукшина

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О случившемся в провинции Амхара на северо-западе страны рассказал в эфире эфиопского телевидения глава правительства Абий Ахмед.
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Сети наземных инструментов показывают истинный масштаб магнитных бурь

Исследователи впервые охарактеризовали наблюдения из более чем 100 наземных магнитометров с точки зрения изменяющейся во времени направленной сети соединений.
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Депутат Госдумы Николай Валуев рассказал о борьбе с онкологическим заболеванием.
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