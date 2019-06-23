Происшествия

Полиция задержала 70 человек у здания газеты в Нью-ЙоркеРоссийская газета 21:12

Полиция Нью-Йорка задержала несколько десятков человек, протестовавших у здания газеты The New York Times. Собравшиеся выражали недовольство освещением в СМИ климатических изменений. Задержанным пока не предъявлены обвинения, передает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.
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В Нью-Йорке задержали не менее 70 протестующих

Life.ru23:10

CNN: в Нью-Йорке задержали 70 человек, недовольных освещением климатических изменений

ТАСС20:26

Не меньше 70 протестующий задержаны у здания газеты New York Times

Народные новости22:14

Полиция Нью-Йорка задержала 70 участников акции протеста

RT на русском21:44

Полиция задержала 70 человек у здания газеты в Нью-Йорке

Российская газета21:12

В Нью-Йорке задержаны по меньшей мере 70 человек, протестовавших у здания газеты «Нью-Йорк таймс»

Эхо Москвы21:10

Десятки экоактивистов задержаны на акции у офиса газеты NYT в Нью-Йорке

Известия22:44
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 23:32, Вашингтон
Политика

Президент Грузии вступилась за российских туристов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.
Обновлено в 20:57
Экономика

Карлоса Гона подозревают в присвоении свыше $3 млн из средств Renault

Экс-главу альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлоса Гона подозревают в присвоении порядка $3,25 млн из президентского фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений, пишет газета The Asahi Shimbun в воскресенье, 23 июня.
Обновлено в 22:13
Происшествия

Объявился владелец «8,5 миллиардов полковника Захарченко»

13 ЛЕТ ЗА ФЕЙК-ПИАР (ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРИГОВОРУ) Напомним, что 10 июня Пресненский суд приговорил бывшего полковника к 13 годам строгого режима и штрафу почти 118 миллионов рублей.
Обновлено в 14:57
Общество

Инспекторам ГИБДД хотят разрешить лишать водителей прав без суда

Если проект вступит в силу, то сотрудники ДПС смогут сами ограничивать действия водительских прав.
Обновлено вчера в 04:03
Авто

Кроссовер Audi SQ8 получил дизельный мотор

Компания Audi показала свой купе-кроссовер Q8 в спортивной модификации S. Новый Audi SQ8 оснащается 4,0-литровым дизельным мотором TDI V8, имеющим двойной турбонаддув.
Обновлено в 08:52
Музыка

Музыканты потребовали 100 млн у Universal Music Group из‐за пожара

Истцы требуют более 100 миллионов долларов в качестве возмещения убытков.
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Происшествия

Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ в Дагестане

В сети появилось видео с места ликвидации сторонников террористической группировки "Исламское государство" в Дагестане.
Обновлено в 19:05
Происшествия

В Китае пьяный мужчина въехал на внедорожнике в толпу пешеходов

Обновлено в 21:42
Происшествия

В центре Петербурга загорелось трехэтажное здание

В Невском районе Петербурга в трехэтажном здании произошел пожар, сообщает пресс-служба городского управления МЧС.
Обновлено в 22:24
Политика

Жители Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России

Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России.
Обновлено в 02:49
Политика

Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии

Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.
Обновлено в 19:58
Общество

Стивен Сигал попробовал башкирский кумыс

Актер станцевал башкирский танец с юной жительницей Сибая, а также попробовал кумыс.
Обновлено в 13:20
Политика

Член СПЧ призвал Грузию извиниться перед Россией

Ранее, как писал News.ru, о своей встревоженности ситуацией сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, а о необходимости извинений со стороны Грузии заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов, действия которого стали формальным поводом для агрессивного поведения лидеров оппозиции и радикалов.
Обновлено в 10:03
Армия и оружие

Украинский полковник до смерти избил подчиненную, рассказали в ДНР

Украинский полковник жестоко убил подчиненную, заявил глава пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 13:52
Единоборства

Валуев заявил о смертельной опухоли мозга

Депутат Госдумы Николай Валуев рассказал о борьбе с онкологическим заболеванием.
Обновлено в 03:16
Здоровье

Лето без диабета: Названы 7 эффективных советов для диабетиков 2 типа

Врачами были названы 7 эффективных советов для диабетиков 2 типа.
Обновлено в 09:25
Шоу-бизнес

Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем

Брак 28-летней наследницы певца Инги с марокканским журналистом Нури Вергезе продлился меньше двух лет.
Обновлено в 12:40
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Забайкалье

Обновлено в 12:03
Футбол

«ПСЖ» стал фаворитом в борьбе за Коутиньо после отказа «Ювентуса»

Причиной отказа от покупки Коутиньо является то, что туринцы хотят сосредоточиться на борьбе за центрального полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
Обновлено в 22:30
Космос

2 июля произойдет полное солнечное затмение

Обновлено в 10:56
Политика

Кадыров заявил о попытке политиков в Грузии поссорить страну с Россией

Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес

Стас Пьеха показал результаты пятилетнего ремонта в своей квартире

Российский эстрадный исполнитель Стас Пьеха недавно завершил пятилетний ремонт в своей квартире в СЗАО Москвы и, наконец, начал там полноценно жить.
Обновлено в 17:02
Политика

Си Цзиньпин примет участие в саммите G-20

Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в работе 14-й встречи группы G-20 в Осаке.
Обновлено в 23:19
Энергетика

На Украине заявили о критическом дефиците газа

Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявил о критическом дефиците газа в хранилищах.
Обновлено в 18:21
Футбол

«Реал» создаёт свою женскую футбольную команду

"Сливочные" намерены осуществить покупку женской команды "Такон", заняв место этого клуба в женской лиге Испании.
Обновлено в 11:44
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Лидия Федосеева-Шукшина

Супруга Бари Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина госпитализирована после приступа астмы, сообщает телеграм-канал Baza.
Обновлено в 03:47
Шоу-бизнес

Врач отругал Анастасию Лисову из-за плохого ухода за дочерью

Обновлено в 18:00
Наука

Машинное обучение открывает тайны квантовой физики

Исследование дало новое понимание того, как взаимодействуют электроны, и показало, как машинное обучение может быть использовано для дальнейших открытий в экспериментальной квантовой физике.
Обновлено 20 июня в 10:13
Кино

Слух: сёстры Вачовски станут режиссёрами нового фильма во вселенной «Матрицы»

Как пишет портал Discussing Film, сёстры Вачовски всё-таки работают над новым фильмом во вселенной «Матрицы».
Обновлено в 13:46
Общество

Митинг в поддержку журналиста Ивана Голунова состоится в воскресенье

Правительство Москвы согласовало проведение митинга в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова на воскресенье, говорится в сообщении пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.
Обновлено в 20:00
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