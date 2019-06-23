Происшествия

Полиция задержала 70 человек у здания газеты в Нью-ЙоркеРоссийская газета вчера в 21:12

Полиция Нью-Йорка задержала несколько десятков человек, протестовавших у здания газеты The New York Times. Собравшиеся выражали недовольство освещением в СМИ климатических изменений. Задержанным пока не предъявлены обвинения, передает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Полиция Нью-Йорка задержала 70 человек у здания газеты NYT

Коммерсантъ02:41

Полиция задержала 70 человек у здания газеты в Нью-Йорке

Российская газетавчера в 21:12

В Нью-Йорке задержали не менее 70 протестующих

Life.ruвчера в 23:10

Десятки экоактивистов задержаны на акции у офиса газеты NYT в Нью-Йорке

Известиявчера в 22:44

Полиция Нью-Йорка задержала 70 участников акции протеста

RT на русскомвчера в 21:44

В Нью-Йорке полиция задержала 70 экоактивистов

Эхо Москвы03:30

CNN: в Нью-Йорке задержали 70 человек, недовольных освещением климатических изменений

ТАССвчера в 20:26
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 04:04, Ашберн
Происшествия

400 пилотов потребовали с Boeing миллионы долларов

Ранее сообщалось, что компания Boeing не получила ни одного заказа на свои самолеты в первый день авиасалона в Ле-Бурже.
Обновлено в 01:52
Футбол

«Локомотив» продлил контракты с Игнатьевым и Коломейцевым

"Локомотив" продлил контракты с защитником Владиславом Игнатьевым и хавбеком Александром Коломейцевым, сообщается на сайте московского футбольного клуба.
Обновлено в 03:40
Армия и оружие

Музею Анапы передали рассекреченные Минобороны РФ военные документы

Обновлено вчера в 09:11
Музыка

Американский хореограф обвинила команду Загитовой в плагиате

Команда российской фигуристки Алины Загитовой подверглась нападкам со стороны американского хореографа Джоджо Гомез.
Обновлено в 03:45
Политика

Жителям России запретили летать в Грузию

Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.
Обновлено вчера в 00:25
Политика

Москалькова призвала омбудсмена Грузии защитить россиян

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова призвала омбудсмена Грузии Нино Ломджарию помочь защитить права россиян в этой стране.
Обновлено в 02:18
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкоголь

В Роспотребнадзоре отметили, что продажа алкоголя должна производиться исключительно с использованием кассового аппарата в связи с тем, что она "предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)".
Обновлено в 01:54
Культура

Марина Хлебникова удивила своим видом гостей шоу Андрея Малахова

Марина Хлебникова смогла удивить гостей передачи Андрея Малахова.
Обновлено вчера в 04:46
Происшествия

В Киеве задержали людей, готовивших провокации на «Марше равенства»

Обновлено в 03:45
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Забайкалье

В Забайкальском крае в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:17
Шоу-бизнес

Дочь Валерия Меладзе сбежала от мужа-иностранца

Дочь российского певца Валерия Меладзе Инга рассталась со своим мужем - марокканским журналистом Нури Вергезе.
Обновлено в 01:39
Армия и оружие

Российский Су-24 пролетел вблизи испанского авианосца на Балтике

Испанские СМИ опубликовали видео того, как российский бомбардировщик Су-24 пролетел рядом с авианосцем Juan Саrlоs I в Балтийском море.
Обновлено вчера в 06:14
Футбол

Торрес объяснил свое решение завершить карьеру

35-летний испанский нападающий Фернандо Торрес объяснил, почему он решил завершить карьеру. У меня высокие требования к себе.
Обновлено в 02:40
Политика

Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено вчера в 14:50
Шоу-бизнес

Кудрявцева вывела Цымбалюк-Романовскую на чистую воду

Обновлено в 03:18
Футбол

Перишич и Эль-Шаарави отказали китайскому клубу

«Шанхай Шэньхуа» ищет усиление атакующей линии в серии А. Сообщается, что представители шанхайского клуба посетили Италию на этой неделе, чтобы предложить крупные денежные контракты полузащитнику Ивану Перишичу («Интер») и форварду Стефану Эль-Шаарави («Рома»).
Обновлено вчера в 14:59
Армия и оружие

Британские морпехи разрисовали сослуживца нацистской символикой во время учений на Балтике

Солдаты королевской морской пехоты Великобритании во время учений НАТО на Балтике устроили пьяный дебош и нарисовали свастику на груди как минимум одного из своих военнослужащих.
Обновлено в 02:50
Шоу-бизнес

Лада Дэнс рассказала, как увела женатого мужчину из семьи

Любовник выбрал Дэнс, а со своей женой вскоре развелся. Артистка не назвала фамилию этого мужчины, но отметила, что ухаживал он красиво.
Обновлено в 03:25
Армия и оружие

Украинский полковник до смерти избил подчиненную

Известно, что подозреваемый в фактическом убийстве женщины, умершей от не совместимых с жизнью травм, состоит в звании полковника.
Обновлено в 03:40
Армия и оружие

Опубликованы кадры первого применения новой ракеты для Ми-28НМ

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры первого применения новой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) для вертолета Ми-28НМ.
Обновлено в 02:07
Единоборства

Бокс. Усик назван обязательным претендентом на бой с Джошуа или Руисом

Обновлено в 03:18
Политика

Меладзе заявил о невозможности разрушить связи России и Грузии за день

Певец Валерий Меладзе заявил, что строившиеся веками братские отношения России и Грузии невозможно разрушить в один день.
Обновлено в 02:33
Энергетика

На Украине заявили о критическом дефиците газа

Оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в стране — ежемесячная потребность в топливе составляет 240 млн кубометров, а в хранилищах сейчас лишь 152 млн.
Обновлено в 02:44
Финансы

Время покупать валюту: рубль вышел на новый уровень укрепления

Цены на нефть Brent вернулись к уровням конца мая, баррель достиг 63,35 доллара и может подрасти еще, раз активизировался ближневосточный фактор.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

Елизавета II «сбежала» из Букингемского дворца из-за нашествия крыс

Королева Великобритании Елизавета II "в ужасе" покинула Букингемский дворец, поскольку туда были вызваны службы по борьбе с крысами и мышами.
Обновлено в 02:17
Политика

Акция протеста в Тбилиси завершилась

Обновлено вчера в 20:26
Политика

Соловьев назвал цинизмом заявление Зеленского о мире

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о мире и назвал его циничным.
Обновлено в 00:03
Армия и оружие

США провели кибератаку на ракетные системы Ирана

Ранее ГЛАС сообщал о том, что американские СМИ выяснили кто победит в случае войны США с Китаем и Россией одновременно.
Обновлено в 02:52
Шоу-бизнес

Дочь Ларисы Долиной раскритиковала поклонников Юлии Началовой

Ангелина Миончинская, дочь Ларисы Долиной, была близкой подругой Юлии.
Обновлено в 03:57
Общество

В городах России проходят акции против фабрикации уголовных дел

В Москве и еще 12 городах России 23 июня пройдут митинги и пикеты «Общество требует справедливости» против политических репрессий и фабрикации уголовных дел, сообщается на сайте мероприятия.
Обновлено в 03:48
Как работают Яндекс.Новости?
Главное