Полиция задержала 70 человек у здания газеты в Нью-ЙоркеРоссийская газета вчера в 21:12

Полиция Нью-Йорка задержала несколько десятков человек, протестовавших у здания газеты The New York Times. Собравшиеся выражали недовольство освещением в СМИ климатических изменений. Задержанным пока не предъявлены обвинения, передает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

Полиция задержала 70 человек у здания газеты в Нью-Йорке

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