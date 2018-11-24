Происшествия

Полиция задержала 35 человек во время протестов в Париже
Российская газета
10:45

Время от времени полицейские в штатском отслеживают наиболее агрессивных, судя по всему, из числа радикалов, внедрившихся в ряды "желтых жилетов", а затем задерживают их. Как стало известно из источников в парижской префектуре, таких уже 35 человек.
Российская газета10:45
с чего всё началось
Полиция Парижа применила слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов на Елисейских полях, сообщает
 телеканал BFM TV, ведущий прямую трансляцию с места событий.
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