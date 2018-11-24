с чего всё началось

Время от времени полицейские в штатском отслеживают наиболее агрессивных, судя по всему, из числа радикалов, внедрившихся в ряды "желтых жилетов", а затем задерживают их. Как стало известно из источников в парижской префектуре, таких уже 35 человек.

Полиция задержала 35 человек во время протестов в Париже

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