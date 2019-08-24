Происшествия

Полиция задержала 29 человек во время протестов в ГонконгеNews.ru 02:33

Полиция Гонконга задержала 29 человек в ходе протестов в нескольких районах города. Во время операции полиция арестовала 19 мужчин и 10 женщин в возрасте от 17 до 52 лет за правонарушения, — говорится на сайте полиции.
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