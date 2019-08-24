Происшествия
Полиция задержала 29 человек во время протестов в ГонконгеNews.ru 02:33
Полиция Гонконга задержала 29 человек в ходе протестов в нескольких районах города. Во время операции полиция арестовала 19 мужчин и 10 женщин в возрасте от 17 до 52 лет за правонарушения, — говорится на сайте полиции.
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Хоккей
СКА обыграл «Йокерит» и выиграл турнир имени Н.Г. Пучкова
СКА досрочно выиграл турнир имени Н. Г. Пучкова, обыграв "Йокерит" со счетом 4:1. Питерская команда одержала третью победу подряд.
Обновлено в 14:43
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой
Обновлено вчера в 16:00
Политика
В Абхазии начались выборы президента
Обновлено в 02:09
Политика
Джо Уолш планирует бросить вызов Дональду Трампу на праймериз
Бывший конгрессмен от штата Иллинойс Джо Уолш заявил, что будет баллотироваться в президенты США и планирует бросить вызов действующему главе государства Дональду Трампу на праймериз Республиканской партии.
Обновлено в 13:21
Политика
На Украине прошли испытания ступени ракеты-носителя «Циклон-4»
На Украине впервые были проведены испытания ступени ракеты-носителя среднего класса «Циклон-4».
Обновлено в 02:28
Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров с молодой женой врезались на мотоцикле в дерево
"Вчера врезались в дерево", - написала Полина к фото, где они с мужем запечатлены в мотоциклетных шлемах.
Обновлено в 12:32
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Армия и оружие
Израильская армия перехватила две ракеты, выпущенные из сектора Газа
Израильские военные засекли пуски трех ракет из сектора Газа, две из них были перехвачены, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено в 14:56
Политика
Меркель рассказала о будущем саммита в «нормандском формате»
Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о перспективах проведения саммита в "нормандском формате".
Обновлено в 12:34
Путешествия
Составлен портрет типичного туриста в Москве
Столичный комитет по туризму составил портрет типичных гостей Москвы. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства.
Обновлено в 16:11
Происшествия
Уголовное дело возбуждено после смерти роженицы в Ставрополье
Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти роженицы в Ставропольском крае.
Обновлено в 14:37
Культура
Олега Меньшикова экстренно госпитализировали
Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено вчера в 17:06
Футбол
AS: Моуринью ждет предложения от «Реала»
Португальский тренер Жозе Моуринью отказался от нескольких предложений, потому что ждет, когда к нему обратится «Реал», сообщает AS.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Коллекторы отреагировали на обстрел россиянина и его 9-летней дочери
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев потребовал провести публичное расследование и раскрыть имена тех, кто напал на задолжавшего банку мужчину и его дочь с пневматическим пистолетом.
Обновлено в 08:04
Футбол
Крылья Советов — Спартак 1:2
Обновлено в 13:56
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Футбол
«ПСЖ» благодаря дублю Чупо-Мотинга с крупным счетом победил «Тулузу»
«ПСЖ» на своем поле одержал крупную победу над «Тулузой» в третьем туре чемпионата Франции. Дубль у парижан оформил Эрик Чупо-Мотинг.
Обновлено в 16:55
Музыка
Крутой заявил, что «Новая волна» не вернётся в Юрмалу
Продюсер Игорь Крутой заявил, что международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» больше не вернётся в латвийскую Юрмалу.
Обновлено вчера в 13:02
Футбол
Магнуссон: матчи с «Ахматом» даются ЦСКА тяжело
Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Хёрдур Магнуссон перед матчем с "Ахматом" отметил, что для армейцев встречи с грозненцами являются непростыми.
Обновлено в 03:40
Армия и оружие
В Донбассе застрелился родственник высокопоставленного командира ВСУ
Родственник одного из военачальников украинской "операции Объединенных сил", военнослужащий 35-й бригады морской пехоты ВСУ во время несения боевого дежурства под Волновахой покончил жизнь самоубийством.
Обновлено в 15:08
Политика
Власти Германии потребовали удалить украинский сайт «Миротворец»
«Федеральное правительство совершенно определенно осуждает «Миротворец» и требует от украинского правительства и органов власти предпринять действия по его удалению», — сообщается в ответе.
Обновлено вчера в 11:45
Политика
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено в 16:56
Происшествия
Металлическая дверь упала на ребенка в российском торговом центре
Выставочный образец металлической двери упал на ребенка, когда родитель общался с продавцом.
Обновлено в 15:06
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
Обновлено вчера в 20:21
Космос
Стыковку «Союза» с МКС перенесли на резервную дату
Повторная стыковка космического корабля «Союз МС-14», на борту которого находится робот Федор, с Международной космической станцией (МКС) будет проведена в ночь на понедельник, 26 августа.
Обновлено вчера в 03:14
Футбол
Дубль Гризманна помог «Барселоне» разгромить «Бетис»
Обновлено в 16:52
Наука
Ученые назвали самую опасную группу крови
Ученые из Гарвардского университета сделали вывод, что самой опасной группой крови является AB (IV) Rh с отрицательным резусом.
Обновлено в 01:52