Происшествия

Полиция задержала 29 человек во время протестов в ГонконгеNews.ru 02:33

Полиция Гонконга задержала 29 человек в ходе протестов в нескольких районах города. Во время операции полиция арестовала 19 мужчин и 10 женщин в возрасте от 17 до 52 лет за правонарушения, — говорится на сайте полиции.
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Корреспондент «Ъ» передает с охваченных беспорядками улиц Гонконга

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В Гонконге возобновились столкновения между полицией и демонстрантами

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РЕН ТВвчера в 12:20

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Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Гонконге

Интерфаксвчера в 05:33
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 20:24, Ашберн
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Прокуратура Тюменской области начала проверку в связи с появлением сообщений СМИ о том, что врачи одной из больниц Тюмени отказались принять пациентку с отёком лёгких.
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Самарские «Крылья Советов» на своем поле уступили московскому «Спартаку» в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
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