Происшествия
Полиция задержала 29 человек во время протестов в ГонконгеNews.ru 02:33
Полиция Гонконга задержала 29 человек в ходе протестов в нескольких районах города. Во время операции полиция арестовала 19 мужчин и 10 женщин в возрасте от 17 до 52 лет за правонарушения, — говорится на сайте полиции.
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