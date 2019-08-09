Накануне митинга, который должен состояться 10 августа на проспекте Академика Сахарова в Москве, столичное управление МВД напомнило о недопустимости призывов к несогласованным акциям протеста. Предупреждение опубликовано на сайте ведомства. Митинг на Сахарова согласован с властями.

Полиция выпустила предупреждение перед согласованным митингом в Москве

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