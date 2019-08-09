Общество
Полиция выпустила предупреждение перед согласованным митингом в МосквеВедомости 03:26
Предупреждение опубликовано на сайте ведомства. Митинг на Сахарова согласован с властями. Однако «отдельные лица» в интернете призывают к участию в несанкционированных акциях на центральных улицах города, говорится в сообщении МВД.
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