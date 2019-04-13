Происшествия
Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения в РУСАДАКоммерсантъ 12:57
Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», по факту хищения в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).
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Культура
Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт
Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
Обновлено в 03:52
Авто
«Русский Прадо» обойдется УАЗу в 7,4 млн долларов
Помимо внедорожника, УАЗ построит на новой платформе целое семейство автомобилей - пикап, монокэб и фургончик.
Обновлено в 08:14
Происшествия
Дворкович не приглашал Абызова на день рождения
Сопредседатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович опроверг слухи о том, что причастен к задержанию экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 07:44
Баскетбол
«Сакраменто» предложил Люку Уолтону возглавить команду
Генеральный менеджер «Сакраменто» Владе Дивац предложил Люку Уолтону возглавить команду.
Обновлено в 15:44
Важное за сутки
Титул «Мисс Россия» завоевала Алина Санько
Алина Санько из города Азов в Ростовской области завоевала титул "Мисс Россия 2019", финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 17:04
Политика
Умер автор тренингов по рукопашному бою Алексей Кадочников
Автор тренингов по самообороне и рукопашному бою Алексей Кадочников умер 13 апреля на 84-м году жизни.
Обновлено в 19:36
Происшествия
Губернатор рассказал о контртеррористической операции в Тюмени
Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил сотрудникам спецслужб благодарность за работу во время контртеррористической операции, в ходе которой были ликвидированы два боевика.
Обновлено в 02:59
Футбол
Футболист «Зенита» забил в свои же ворота с 30 метров
В самом начале игры 19-летний полузащитник петербургского клуба Максим Левин смог забить гол с 30 метров, однако в свои же ворота.
Обновлено в 07:35
Спорт
Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:45
Армия и оружие
Взлет Су-27 сквозь ливень показали на видео
Обновлено в 09:05
Интернет
Microsoft сообщила о взломе сервиса Outlook хакерами
Хакеры получили доступ к аккаунтам пользователей в почтовом сервисе Outlook, пишет The Verge со ссылкой на уведомление Microsoft.
Обновлено в 15:58
Происшествия
В районе Хартумского университета в столице Судана произошла стрельба
Вечером в субботу, 13 апреля, в районе Хартумского университета в столице Судана произошла стрельба, полиция оцепила здание и ближайшие к нему улицы, передает телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источники.
Обновлено в 16:24
Шоу-бизнес
Александр Толмацкий резко высказался о вдове Децла
Дедушка, который много лет не общался с внуком, нашел с ним общий язык.
Обновлено в 20:00
Происшествия
Стали известны обстоятельства устроенной Пятницким стрельбы в Москве
Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий отмечал день рождения экс-депутата и олимпийского чемпиона по дзюдо Дмитрия Носова до того, как устроил стрельбу в центре столицы.
Обновлено в 10:00
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
После тюнинга авто следует предоставить на осмотр в ГИБДД, по итогам которого хозяину машины выдадут свидетельство или откажут в его выдаче.
Обновлено вчера в 04:31
Политика
В Раде рассказали, почему Порошенко получил прозвище Туфель
Депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала "Наш" рассказал, что в начале нулевых у действующего президента Украины Петра Порошенко было прозвище Туфель.
Обновлено в 15:17
Происшествия
В Лондоне неизвестный атаковал машину посла Украины
В Лондоне неизвестный на машине врезался в автомобиль посла Украины. При его задержании стражам порядка пришлось применить оружие.
Обновлено в 10:31
Армия и оружие
СМИ: запуск спутника «Благовест» с Байконура отложили до июля
Как стало известно агентству РИА Новости, запуск военного спутника "Благовест" с Байконура отложили до июля.
Обновлено в 20:25
Здоровье
Мать 13-летнего ребёнка, перенёсшего рак мозга, доказывает его право на инвалидность
Пять лет назад у Антона Потехина из Улан-Удэ диагностировали рак мозга.
Обновлено в 07:59
Политика
Акционеры Facebook требуют убрать Цукерберга с поста главы правления
Акционеры Facebook требуют убрать основателя сети Facebook Марка Цукерберга с поста главы правления.
Обновлено в 19:42
Общество
5 знаков, на которые стоит обратить внимание при собеседовании
Менеджер по найму должен посвятить все свое внимание вашему собеседованию.
Обновлено в 06:16
Культура
Умерла художница Ксения Успенская
Обновлено в 20:15
Общество
В Шерегеше побит рекорд по спуску с горы в купальниках
На фестивале Grelka, который проводится в поселке Шерегеш у подножья горы Зеленая установлен рекорд по массовому спуску в купальниках.
Обновлено в 09:10
Общество
Садовый сезон-2019: Поедем, починим, соберём
Дороги На ремонт дорог, ведущих к садовым некоммерческим товариществам, из городского бюджета выделят в этом году 6,7 миллиона рублей.
Обновлено в 06:00
Музыка
Дочь Алсу не прошла в финал шоу «Голос. Дети»
Вчерашний эфир завершился неожиданным решением Светланы Лободы, которая отправила домой дочь певицы Алсу, Микеллу Абрамову, хотя девочка изначально считалась фавориткой ее команды.
Обновлено в 06:00
Экономика
Условия стимулирования инвестиций физлиц в стартапы «Сколково» появятся в ближайшие дни
Правила предоставления средств со стороны властей РФ фонду "Сколково" на стимулирование инвестиций от бизнес-ангелов в компании-резиденты фонда будут согласованы в ближайшие дни, заявил журналистам сопредседатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.
Обновлено в 08:54
Космос
Российские ученые создают две космических оранжереи
В 2016 году на МКС отправляли оранжерею «Лада-2», однако из-за аварии космического корабля «Прогресс МС-04» она была утеряна.
Обновлено вчера в 23:52