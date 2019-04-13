Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения в РУСАДАКоммерсантъ 12:57

Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», по факту хищения в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).
Читать в источнике

Подробнее о событии

Уголовное дело возбудили по фактам хищений в Российском антидопинговом агентстве

Эхо Москвы15:00

Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения в РУСАДА

Коммерсантъ12:57

Возбуждено дело о мошенничестве в РУСАДА

Интерфакс12:57

МВД назвало сумму ущерба от хищений в РУСАДА

РБК12:59

По факту мошенничества в РУСАДА возбуждено уголовное дело

RT на русском12:49

Полиция возбудила дело по факту мошенничества в РУСАДА

РИА Новости12:38

Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения 1 млн рублей в РУСАДА

ТАСС12:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:56, Ашберн
Путешествия

В Японии изучат возможности туризма по Транссибу

Обновлено в 13:43
Происшествия

WikiLeaks опубликовал видео с котом Ассанжа

Портал WikiLeaks опубликовал кадры с котом Джулиана Ассанжа, «смотрящим» видео задержания своего хозяина.
Обновлено в 16:49
Происшествия

Украинцы пытались провезти в Белоруссию 800 кг сала

Обновлено в 10:53
Шоу-бизнес

Двойник Дмитрия Нагиева: «Пользуюсь сходством с актером ради внимания девушек»

«СтарХиту» удалось узнать у Ивана, мешает ли ему сходство с Дмитрием вне работы.
Обновлено в 16:00
Космос

Самый большой в мире самолет совершил первый полет

В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено в 12:59
Политика

Министр юстиции Германии назвала Россию долговременным партнером

В поддержку укрепления долгосрочных отношений с Россией высказалась в интервью телеканалу RT (немецкая версия) министр юстиции Германии и основной кандидат от партии СДПГ на выборах в Европарламент Катарина Барли.
Обновлено в 07:16
Авто

Медведев узаконил правила автотюнинга

Обновлено 11 апреля в 22:35
Политика

Трамп пообещал американцам доступ к сети 5G

Президент США Дональд Трамп рассказал о намерении ввести в стране беспроводную связь пятого поколения, которая изменит жизнь американцев и позволит им получить быстрый доступ к интернету.
Обновлено в 13:19
Интернет

Microsoft подтвердила факт взлома хакерами почты Outlook

Пользователи Outlook получили письма от Microsoft с уведомлениями о хакерской атаке.
Обновлено в 16:25
Происшествия

Россияне пострадали во время катания на аттракционе на Кипре

Обновлено в 11:38
Происшествия

В Тюмени отменен режим контртеррористической операции

Сегодня утром в Тюмени отменен режим контртеррористической операции. Напомним, что были уничтожены двое боевиков.
Обновлено в 02:57
Футбол

ЦСКА в меньшинстве проиграл «Оренбургу»

Обновлено в 09:00
Авто

Продажи кроссовера Haval F7 российской сборки стартуют в мае

Обновлено вчера в 11:45
Общество

Порядка 60% школ Башкирии ввели пятидневную форму обучения

Обучение в пятидневном формате вместо шести введено почти в 60% школ Башкирии.
Обновлено в 14:37
Шоу-бизнес

Максим Галкин рассказал, как начинался их с Аллой Пугачевой роман

Филипп Киркоров, Алла Пугачева и Максим Галкин В 2008 году Пугачева и Галкин перестали скрывать свои отношения, а еще через три года, 23 декабря 2011-го, заключили брак.
Обновлено в 16:49
Происшествия

В парке «Лосиный остров» бушует крупный пожар

В национальном парке "Лосиный остров" произошел крупный пожар.
Обновлено в 16:14
Шоу-бизнес

«Я тебя обожаю». Ольга Бузова показала, как проводит время в постели

«Круто», «Сразу видно, выспалась», «Теперь я точно поняла, за что я тебя обожаю», - такие комментарии оставили подписчики Оли.
Обновлено в 09:59
Технологии

Роскомнадзор предупредил о вирусах при просмотре «Игры престолов»

Обновлено в 09:50
Футбол

Балтика — Зенит-2 0:2

Обновлено в 11:48
Общество

Титул «Мисс Россия» завоевала Алина Санько

Алина Санько из города Азов в Ростовской области завоевала титул "Мисс Россия 2019", финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 17:04
Шоу-бизнес

55-летняя певица Азиза выходит замуж

55-летняя исполнительница Азиза довольно часто отказывала поклонникам, которые предлагали ей руку и сердце.
Обновлено в 11:54
Наука

Короткие перерывы в учебе помогают лучше усваивать материал

Короткие перерывы в учебе помогают лучше усваивать материал.
Обновлено в 06:33
Экономика

Доход Сулеймана Керимова снизился в 74 раза

В 2018 году представитель Дагестана в верхней палате Сулейман Керимов заработал 37,15 млн руб. Доход его супруги составил 4,15 млн руб. Также семья Керимовых владеет 1/3 квартиры площадью 53,5 кв. м. Еще одна квартира находится у них в пользовании.
Обновлено вчера в 12:27
Космос

Впервые сфотографированной черной дыре дали имя

Сверхмассивная черная дыра в центре галактики М87, которая стала первым подобным космическим объектом, чей снимок удалось получить, обрела имя.
Обновлено вчера в 14:20
Футбол

Леонарду Жардим: «Судья мог воспользоваться VAR в нескольких эпизодах»

Было несколько спорных ситуаций, и я думаю, что судья мог воспользоваться видеоповтором.
Обновлено в 17:52
Происшествия

В Дагестане задержан брат бывшего замглавы УВД Махачкалы

В Каспийске задержан временно исполняющий обязанности начальника местного отдела полиции Зиявудин Ашиков — старший брат бывшего заместителя начальника управления МВД Махачкалы Раипа Ашикова, которого ранее арестовали по подозрению в финансировании терроризма, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 16:57
Шоу-бизнес

Миколас Орбакас рассказал о беременности 20-летней Пугачевой

Миколас Орбакас рассказал журналистам о беременности 20-летней Аллы Пугачевой.
Обновлено в 11:09
Спорт

Тарасова оценила выступление Самодуровой на КЧМ

Обновлено в 05:38
Наука

Ученые СФУ открыли соединение для светодиодов

Обновлено вчера в 02:11
Авто

«Русский Прадо» обойдется УАЗу в 7,4 млн долларов

Помимо внедорожника, УАЗ построит на новой платформе целое семейство автомобилей - пикап, монокэб и фургончик.
Обновлено в 08:14
Как работают Яндекс.Новости?
Главное