Происшествия
Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения в РУСАДАКоммерсантъ 12:57
Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», по факту хищения в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).
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Путешествия
В Японии изучат возможности туризма по Транссибу
Обновлено в 13:43
Происшествия
WikiLeaks опубликовал видео с котом Ассанжа
Портал WikiLeaks опубликовал кадры с котом Джулиана Ассанжа, «смотрящим» видео задержания своего хозяина.
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Обновлено в 10:53
Шоу-бизнес
Двойник Дмитрия Нагиева: «Пользуюсь сходством с актером ради внимания девушек»
«СтарХиту» удалось узнать у Ивана, мешает ли ему сходство с Дмитрием вне работы.
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Космос
Самый большой в мире самолет совершил первый полет
В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено в 12:59
Политика
Министр юстиции Германии назвала Россию долговременным партнером
В поддержку укрепления долгосрочных отношений с Россией высказалась в интервью телеканалу RT (немецкая версия) министр юстиции Германии и основной кандидат от партии СДПГ на выборах в Европарламент Катарина Барли.
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Авто
Медведев узаконил правила автотюнинга
Обновлено 11 апреля в 22:35
Политика
Трамп пообещал американцам доступ к сети 5G
Президент США Дональд Трамп рассказал о намерении ввести в стране беспроводную связь пятого поколения, которая изменит жизнь американцев и позволит им получить быстрый доступ к интернету.
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Microsoft подтвердила факт взлома хакерами почты Outlook
Пользователи Outlook получили письма от Microsoft с уведомлениями о хакерской атаке.
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В Тюмени отменен режим контртеррористической операции
Сегодня утром в Тюмени отменен режим контртеррористической операции. Напомним, что были уничтожены двое боевиков.
Обновлено в 02:57
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ЦСКА в меньшинстве проиграл «Оренбургу»
Обновлено в 09:00
Авто
Продажи кроссовера Haval F7 российской сборки стартуют в мае
Обновлено вчера в 11:45
Общество
Порядка 60% школ Башкирии ввели пятидневную форму обучения
Обучение в пятидневном формате вместо шести введено почти в 60% школ Башкирии.
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Шоу-бизнес
Максим Галкин рассказал, как начинался их с Аллой Пугачевой роман
Филипп Киркоров, Алла Пугачева и Максим Галкин В 2008 году Пугачева и Галкин перестали скрывать свои отношения, а еще через три года, 23 декабря 2011-го, заключили брак.
Обновлено в 16:49
Происшествия
В парке «Лосиный остров» бушует крупный пожар
В национальном парке "Лосиный остров" произошел крупный пожар.
Обновлено в 16:14
Шоу-бизнес
«Я тебя обожаю». Ольга Бузова показала, как проводит время в постели
«Круто», «Сразу видно, выспалась», «Теперь я точно поняла, за что я тебя обожаю», - такие комментарии оставили подписчики Оли.
Обновлено в 09:59
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Балтика — Зенит-2 0:2
Обновлено в 11:48
Общество
Титул «Мисс Россия» завоевала Алина Санько
Алина Санько из города Азов в Ростовской области завоевала титул "Мисс Россия 2019", финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village", передает корреспондент РИА Новости.
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Шоу-бизнес
55-летняя певица Азиза выходит замуж
55-летняя исполнительница Азиза довольно часто отказывала поклонникам, которые предлагали ей руку и сердце.
Обновлено в 11:54
Наука
Короткие перерывы в учебе помогают лучше усваивать материал
Короткие перерывы в учебе помогают лучше усваивать материал.
Обновлено в 06:33
Экономика
Доход Сулеймана Керимова снизился в 74 раза
В 2018 году представитель Дагестана в верхней палате Сулейман Керимов заработал 37,15 млн руб. Доход его супруги составил 4,15 млн руб. Также семья Керимовых владеет 1/3 квартиры площадью 53,5 кв. м. Еще одна квартира находится у них в пользовании.
Обновлено вчера в 12:27
Космос
Впервые сфотографированной черной дыре дали имя
Сверхмассивная черная дыра в центре галактики М87, которая стала первым подобным космическим объектом, чей снимок удалось получить, обрела имя.
Обновлено вчера в 14:20
Футбол
Леонарду Жардим: «Судья мог воспользоваться VAR в нескольких эпизодах»
Было несколько спорных ситуаций, и я думаю, что судья мог воспользоваться видеоповтором.
Обновлено в 17:52
Происшествия
В Дагестане задержан брат бывшего замглавы УВД Махачкалы
В Каспийске задержан временно исполняющий обязанности начальника местного отдела полиции Зиявудин Ашиков — старший брат бывшего заместителя начальника управления МВД Махачкалы Раипа Ашикова, которого ранее арестовали по подозрению в финансировании терроризма, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 16:57
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Миколас Орбакас рассказал о беременности 20-летней Пугачевой
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Тарасова оценила выступление Самодуровой на КЧМ
Обновлено в 05:38
Наука
Ученые СФУ открыли соединение для светодиодов
Обновлено вчера в 02:11
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«Русский Прадо» обойдется УАЗу в 7,4 млн долларов
Помимо внедорожника, УАЗ построит на новой платформе целое семейство автомобилей - пикап, монокэб и фургончик.
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