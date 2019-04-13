Происшествия
Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения в РУСАДАКоммерсантъ вчера в 12:57
Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», по факту хищения в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).
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Происшествия
На Кипре на аттракционе серьезно пострадали российские туристы
Обновлено вчера в 11:10
Политика
Соратники Зеленского запустили флешмоб в ответ на слоган Порошенко
Кошевой, сыгравший в популярном на Украине сериале «Слуга народа» роль министра иностранных дел и соратника Василия Голобородько в исполнении Зеленского, опубликовал в своем Facebook фрагмент видео, автор которого снял билборд с агитацией Петра Порошенко и слоганом «Думай!» на фоне разрушенной дороги с выбоинами.
Обновлено вчера в 14:07
Путешествия
Названы главные ошибки потерявшихся во время похода туристов
Важно рассказать о планируемом маршруте людям, которым турист доверяет: оставить карты местности, план поездки, время пребывания в разных местах.
Обновлено вчера в 08:52
Технологии
Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире
В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено вчера в 12:59
Технологии
Роскомнадзор предупредил об опасном просмотре «Игры престолов»
Обновлено 12 апреля в 15:03
Футбол
Милан — Лацио 1:0
Обновлено вчера в 16:25
Шоу-бизнес
Игорь Крутой стал чаще задумываться о смерти
В интервью для передачи «Однажды» Крутой рассказал, что время от времени его посещают мысли о смерти.
Обновлено вчера в 11:12
Авто
Названы главные критерии выбора автомобиля
Самые основные критерии выбора автомобилей стали известны по результатам проведенного опроса.
Обновлено вчера в 05:58
Происшествия
В Дагестане задержан брат бывшего замглавы УВД Махачкалы
В Каспийске задержан временно исполняющий обязанности начальника местного отдела полиции Зиявудин Ашиков — старший брат бывшего заместителя начальника управления МВД Махачкалы Раипа Ашикова, которого ранее арестовали по подозрению в финансировании терроризма, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 16:57
Происшествия
В Швеции произошел взрыв в магазине
Обновлено в 01:06
Общество
В Таджикистане прошел «Тотальный диктант»
Масштабная образовательная акция "Тотальный диктант" прошла в субботу в Таджикистане в 16-й раз, в ней приняли участие порядка 1,2 тысячи человек, сообщила РИА Новости руководитель учебно-методического центра Российской центра науки и культуры (РЦНК) Любовь Дудко.
Обновлено вчера в 12:55
Важное за сутки
«Мисс Россия-2019» стала Алина Санько
Алина Санько из города Азов в Ростовской области завоевала титул "Мисс Россия 2019", финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:04
Транспорт
Выделенные полосы на 5 магистралях ускорят движение на 30%
Обновлено 11 апреля в 03:52
Наука
Назван максимально быстрый способ бросить курить
Обновлено 12 апреля в 12:34
Политика
Советник Порошенко показал письмо о неявке Зеленского в военкомат
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четыре раза не являлся в военкомат по повесткам, говорится в ответе Минобороны депутатам Верховной рады, который опубликовал в Facebook советник Петра Порошенко Юрий Бирюков.
Обновлено вчера в 13:27
Армия и оружие
Сирия отразила израильский ракетный удар
Часть ракет была уничтожена силами ПВО Сирии. Видео отражения ракетного удара появилось в интернете.
Обновлено вчера в 02:31
Происшествия
Япония выразила протест США из-за убийства женщины на Окинаве
Министерство иностранных дел Японии выразило протест послу США Уильяму Хагерти в связи со смертью японки на Окинаве, которую, как предполагается, убил американский военный.
Обновлено вчера в 06:14
Авто
Медведев утвердил правила тюнинга авто в России
Появился документ, за подписью премьер-министра РФ, регламентирующий правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено 12 апреля в 03:57
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходах
Премьер Доход Дмитрия Медведева в 2018 году вырос почти на 1,35 миллиона рублей и составил 9,917 миллиона рублей.
Обновлено 12 апреля в 11:33
Политика
Зеленский объяснил отказ сдавать анализы с Порошенко
Обновлено в 01:14
Армия и оружие
МИД РФ пообещал ответ на действия НАТО в Черном море
Россия подготовит ответ на возросшую активность НАТО на Черном море, которая подрывает региональную стабильность.
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия
МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком
Как отметили в МЧС, пожар на кухне часто возникает из-за воспламенившегося жира.
Обновлено вчера в 20:03
Музыка
Дочь Алсу не прошла в финал шоу «Голос. Дети»
Вчерашний эфир завершился неожиданным решением Светланы Лободы, которая отправила домой дочь певицы Алсу, Микеллу Абрамову, хотя девочка изначально считалась фавориткой ее команды.
Обновлено вчера в 06:00
Политика
Юрий Берг стал советником гендиректора УГМК
По неофициальным данным, экс-глава региона занял пост советника гендиректора УГМК Андрея Козицына.
Обновлено в 00:13
Происшествия
В Канаде сгорел Украинский культурный центр
В канадском городе Гамильтон выгорело здание Украинского культурного центра.
Обновлено вчера в 16:46
Хоккей
«Бостон» обыграл «Торонто» во втором матче серии, у Зайцева «-3»
Российский защитник «Мэйпл Лифс» Никита Зайцев провёл на льду 17 минут секунд, нанёс один бросок в створ ворот, совершил 2 силовых приёма и окончил матч с показателем полезности «-3». «Брюинз» сравняли счёт в серии — 1-1.
Обновлено вчера в 22:57
Авто
В Сети появились фото праворульной Lada 4x4
В Сети появились фотоснимки внедорожника Lada 4x4 Pickup в модификации с правым расположением руля.
Обновлено вчера в 06:26
Политика
Депутат Рады рассказал, почему Порошенко прозвали Туфель
Обновлено вчера в 16:57
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина
Хоккеисты московского ЦСКА победили омский «Авангард» в первом матче финальной серии play-off Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено вчера в 12:26
Политика
В Раде заявили, что французы «не умели читать» в период Киевской Руси
Киевская княжна Анна Ярославна привезла Евангелие французам, которые "не умели читать".
Обновлено вчера в 19:39