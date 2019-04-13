Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения в РУСАДАКоммерсантъ 12:57

Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», по факту хищения в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).

Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения в РУСАДА

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