Полиция возбудила дело о клевете по иску РогозинаИзвестия 14:19

Расследованием прецедентного дела занимается ГУ МВД России по Москве, сформировавшее специальную группу во главе с начальником управления организации дознания главка. В «Роскосмосе» ранее рассказывали об информационной атаке на госкорпорацию.

с чего всё началось

Главное управление МВД по Москве по заявлению главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина возбудило уголовное дело о клевете. Об этом 20 марта сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Полиция возбудила дело о клевете по иску Рогозина

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