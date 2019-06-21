Полиция вломилась в дом Бориса Джонсона из-за криковГазета.Ru вчера в 16:36

с чего всё началось

Полиция проверила дом кандидата на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после сообщений о женских криках, передает РИА "Новости". По данным агентства, сотрудников полиции вызвали соседи Джонсона.

Происшествия Полиция задержала участника пикета в защиту журналиста в Махачкале Полиция в Махачкале задержала местного журналиста Шамиля Абашилова во время серии одиночных пикетов в поддержку коллеги Абдулмумина Гаджиева, отправленного в СИЗО за якобы «финансирование терроризма».

Политика Партия Зеленского выдвинула экс-игрока КВН кандидатом на выборы в Раду Украинский актер, телеведущий и бывший игрок КВН Сергей Сивохо подтвердил, что будет участвовать в досрочных выборах в Верховную раду в одномандатном округе в Донецкой области от партии "Слуга народа" нынешнего президента Владимира Зеленского.

Наука Новые исследования показывают ледяную Гренландию в будущем Если концентрации парниковых газов останутся на нынешнем пути, таяние льда из одной только Гренландии может способствовать повышению уровня Мирового океана на 7 метров к 3000 году, что отправит под воду многие города.

Политика Российские туроператоры прекращают продажи туров в Грузию Все туроператоры подтвердили готовность прекратить продажи таких туров.

Общество «Прямую линию с Владимиром Путиным» посмотрели более 1 млн москвичей Более 1 млн москвичей посмотрели прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным 20 июня.

Армия и оружие Иранские военные показали сбитый американский беспилотник Генерал-майор КСИР Хосейн Салами подтвердил уничтожение американского шпионского беспилотника в районе южного побережья Ирана.

Футбол Де Лигт согласился перейти в «Ювентус» Туринский «Ювентус» ведет переговоры по защитнику «Аякса» Маттейсу де Лигту.

Политика Грузия сорвала отмену визового режима с Россией, считает Володин Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин заявил, что Россия планировала отменить визовый режим для граждан Грузии, сообщают СМИ.

Происшествия Бастрыкин поручил СК взять на контроль дело журналиста из Иванова Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ГСУ СК по Москве взять на контроль ход расследования уголовного дела по факту превышения должностных полномочий полицейских в отношении ивановского журналиста Андрея Евгеньева и московского студента Никиты Михеенко.

Происшествия Следствие по делу сестер Хачатурян завершено Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.

Происшествия Сергея Пенкина не пустили в самолет Российского певца Сергея Пенкина не пустили на борт самолета во Внуково, сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на источник в авиакомпании.

Финансы Греф допустил ужесточение условий для выдачи потребительских кредитов В России могут ужесточить условия выдачи потребительских кредитов, сообщил глава Сбербанка Герман Греф.

Политика Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля Президент РФ Владимир Путин в 78-ю годовщину нападения гитлеровских войск на СССР почтил память павших в Великой Отечественной войне советских воинов, возложив венок к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата.

Политика Порошенко прокомментировал возбужденные против него уголовные дела Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что персонально против него не заведено ни одного уголовного дела.

Единоборства Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга Депутат рассказал, что дважды перенес операцию. Однако ему до сих пор приходится бороться с "условно смертельным" заболеванием.

Кино «Сонин секрет» откроют в Питере Завтра, в День памяти и скорби, в четыре часа утра на открытой площадке на Малой Садовой в Северной столице петербуржцам и гостям города будет показан спектакль Липецкого государственного театра кукол 'Сонин секрет'.

Политика В Петербурге проверят видео о фальсификациях при сборе подписей Полиция начала проверку после публикации в интернете видеозаписи о возможных фальсификациях при сборе подписей в пользу Александра Беглова на выборах губернатора Петербурга, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.