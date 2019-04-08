Происшествия

Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартиреРБК 16:35

Полицейские в подмосковных Мытищах обнаружили в захламленной квартире одного из жилых домов четверых несовершеннолетних детей. Правоохранители прибыли на вызов после обращения проживающих по соседству жильцов, которые давно не видели детей.
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Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире

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МВД возбудило дело после обнаружения четырёх детей в захламлённой квартире в Мытищах

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Детей‑маугли обнаружили в квартире в Мытищах

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Полиция возбудила дело против матери детей, проживавших в захламленной квартире в Мытищах

ТАСС16:07
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В Приморье потушили крупный пожар в торговом центре

Спасатели потушили крупный пожар в торговом центре в Находке, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю. Пожар начался в понедельник вечером.
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Изменение вступает в силу с 1 сентября 2019 года. ЦБ запустил систему быстрых платежей в конце января.
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Главный диктор СССР, ведущая программ «Время», «Голубой огонек», «Спокойной ночи, малыши!» и «Песня года» Татьяна Судец в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» рассказала об убийстве сына.
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Возможное появление нового налога — огромная нагрузка, которая может вынудить водителей отказываться от автомобилей.
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Защитник «Аризоны Койотс» Илья Любушкин хочет сыграть за сборную России на чемпионате мира, сообщает журналист Катерина Сильверман.
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В США суд запретил высылать в Мексику беженцев из третьих стран

Суд в Калифорнии заблокировал исполнение указа президента США Дональда Трампа, предписывающего возвращать обратно в Мексику незаконно перешедших границу беженцев из третьих стран.
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Суд изъял у Шестуна имущество на 10 миллиардов рублей

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На минувшей неделе Владимир Познер, отвечая на вопрос о необходимости национальной идеи в России заявил, что народ можно объединить, только если говорить ему правду.
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Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
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В России водителей начнут штрафовать по данным радаров и регистраторов Военной автоинспекции (ВАИ).
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В Архангельске прошел митинг против строительства мусорного полигона

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