Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартиреРБК вчера в 16:35

Полицейские в подмосковных Мытищах обнаружили в захламленной квартире одного из жилых домов четверых несовершеннолетних детей. Правоохранители прибыли на вызов после обращения проживающих по соседству жильцов, которые давно не видели детей.

Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире

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