Происшествия
Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартиреРБК 16:35
Полицейские в подмосковных Мытищах обнаружили в захламленной квартире одного из жилых домов четверых несовершеннолетних детей. Правоохранители прибыли на вызов после обращения проживающих по соседству жильцов, которые давно не видели детей.
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Армия и оружие
Армия Хафтара покинула аэропорт Триполи
Обновлено в 06:29
Гаджеты
Samsung Galaxy Note 10 может быть выпущен в четырёх модификациях
В прошлом южнокорейский разработчик выпускал по два новых устройства серии Galaxy S, но в 2019 году было представлено сразу четыре новых аппарата: Galaxy S10, Galaxy S10e, Galaxy S10+ и Galaxy S10 5G.
Обновлено в 15:58
Экономика
Российских автомобилистов ждут два новых налога
Опубликованная на этой неделе Минфином обновленная редакция проекта закона о внесении неналоговых платежей в бюджет предусматривает два сбора, которые будут включены в Налоговый кодекс.
Обновлено вчера в 07:23
Футбол
Семак: врачей «Зенита» скоро допустят в СИЗО к Кокорину
Обновлено в 15:19
Экономика
Шувалов возглавил совет директоров Фонда развития Дальнего Востока
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов возглавил совет директоров Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ), в обновленный состав которого вошли представители ВЭБ.РФ (100% акционер фонда), Минвостокразвития и Ростелекома.
Обновлено в 10:58
Футбол
Защита Мамаева обжаловала продление ареста футболиста
Обновлено в 08:00
Происшествия
Готовивший наезд на прохожих сторонник ДАИШ задержан в США
В штате Мэриленд задержан мужчина, который готовился совершить наезд на прохожих в столице страны - Вашингтоне.
Обновлено в 17:27
Политика
Эрдоган поднимет вопрос о статусе Голан
США не обращают внимания на решения ООН, они признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 04:12
Политика
В Израиле пройдут парламентские выборы
Всеобщие парламентские выборы пройдут во вторник в Израиле.
Обновлено в 17:01
Происшествия
Макгрегор подрался в баре в Ирландии
Полиция Ирландии расследует очередной инцидент с участием бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, который, по информации Irish Mirror, напал на человека в пабе.
Обновлено в 12:26
Политика
Украинские депутаты пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ
Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес
Дочь Моники Беллуччи забрала у мамы контракт с Dolce & Gabbana
Съемки рекламной кампании (Дева представит новый аромат Dolce & Gabbana) прошли в живописном городке Равелло в минувшие выходные.
Обновлено в 12:27
Хоккей
«Лос-Анджелес» хочет предложить контракт Прохоркину
Клуб Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» хочет предложить контракт российскому нападающему петербургского СКА Николаю Прохоркину, сообщает LA Kings Insider со ссылкой на генерального менеджера команды Роба Блэйка.
Обновлено в 14:51
Игры
В Google Play нашли жестокие игры с рейтингом 3+
Журналисты Wired обнаружили: в Google Play большое количество приложений, помеченных рейтингом 3+, на самом деле, содержат сцены насилия, не предназначенные для детей.
Обновлено в 14:47
Экономика
Коломойский сообщил о роли МВФ в национализации Приватбанка
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) выступил одним из бенефициаров национализации принадлежавшего ему Приватбанка.
Обновлено в 07:59
Происшествия
Часть Калининграда осталась без света
"Часть улиц Калининграда лишилась света, причины сбоя и место аварии устанавливаются", - сказал представитель компании, затруднившись оценить масштаб отключений.
Обновлено в 16:55
Гаджеты
ФСБ и операторы связи выступили против технологии eSim
Федеральная служба безопасности и операторы связи "МТС", "Мегафон" и "ВымпелКом" заявили, что выступают против внедрения технологии eSim.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Адвокат сообщил о возмещении экс-полпредом Ишаевым ущерба «Роснефти»
ТАСС уточняет, что 5 апреля дочь Ишаева перевела на счет ПАО "Роснефть" 5 млн 744 тыс. руб. О задержании экс-губернатора Хабаровского края и бывшего полпреда президента в ДФО Виктора Ишаева стало известно 28 марта.
Обновлено в 09:58
Политика
Путин выступит на пленарной сессии Арктического форума
Обновлено в 17:01
Здоровье
Немецкие онкологи заявили, что заболеваемость раком будет лишь расти
Среди современных людей выросла заболеваемость раком, но частота раковых диагнозов не уменьшится в ближайшее время, - наоборот, будет лишь расти.
Обновлено в 06:54
Армия и оружие
Четверо военных США погибли после взрыва в Афганистане
Обновлено в 15:25
Кино
Умерла еще одна девушка Джеймса Бонда
Сербская актриса Надя Регин умерла на 88-м году жизни. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте франшизы о Джеймсе Бонде.
Обновлено в 08:39
Политика
Порошенко назвал Зеленского прекрасным актёром
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что считает своего соперника по президентской гонке Владимира Зеленского прекрасным актёром.
Обновлено в 16:45
Экономика
ЦБ зафиксировал рекордный отток зарубежных инвестиций из России
Прямые иностранные инвестиции в уставные капиталы российских компаний нефинансового сектора в 2018 году сократились на $6,5 млрд, говорится в статистике, которую опубликовал Центральный банк.
Обновлено в 13:44
Происшествия
СК проверит информацию о нападении алабая на ребенка в Подмосковье
Следователи проверят информацию СМИ о нападении среднеазиатской овчарки (алабая) на мальчика в Шатуре.
Обновлено в 14:24
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган прокомментировал развод Ксении Собчак с его сыном
После развода, Ксения Собчак сразу окунулась в новый роман с режиссером Богомоловым, а Виторган ушел в работу с головой.
Обновлено в 02:14
Экономика
Гройсман рассказал о «зажатой долгами» Украине
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна сейчас "зажата долгом".
Обновлено в 16:30
Экономика
Минфин поддержал обнуление НДС на рейсы в обход Москвы
Исключение по-прежнему составили маршруты до или из Крыма, Севастополя, Калининградской области и Дальневосточного федерального округа: на них останется НДС 0%. Такая же нулевая ставка будет и у полетов в обход Москвы, говорится в документе Минфина.
Обновлено в 12:02