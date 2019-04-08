Происшествия

Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартиреРБК 16:35

Полицейские в подмосковных Мытищах обнаружили в захламленной квартире одного из жилых домов четверых несовершеннолетних детей. Правоохранители прибыли на вызов после обращения проживающих по соседству жильцов, которые давно не видели детей.
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Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире

РБК16:35

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RT на русском15:57

В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире

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На мать детей, проживавших в захламленной квартире, завели уголовное дело

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Без документов и с едой из помойки. Почему опека забрала 4 детей у матери в Мытищах

Телеканал 360°10:57
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Опубликованная на этой неделе Минфином обновленная редакция проекта закона о внесении неналоговых платежей в бюджет предусматривает два сбора, которые будут включены в Налоговый кодекс.
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Защита Мамаева обжаловала продление ареста футболиста

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Происшествия

Готовивший наезд на прохожих сторонник ДАИШ задержан в США

В штате Мэриленд задержан мужчина, который готовился совершить наезд на прохожих в столице страны - Вашингтоне.
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В Израиле пройдут парламентские выборы

Всеобщие парламентские выборы пройдут во вторник в Израиле.
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Происшествия

Макгрегор подрался в баре в Ирландии

Полиция Ирландии расследует очередной инцидент с участием бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, который, по информации Irish Mirror, напал на человека в пабе.
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Украинские депутаты пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ

Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
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Съемки рекламной кампании (Дева представит новый аромат Dolce & Gabbana) прошли в живописном городке Равелло в минувшие выходные.
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Хоккей

«Лос-Анджелес» хочет предложить контракт Прохоркину

Клуб Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» хочет предложить контракт российскому нападающему петербургского СКА Николаю Прохоркину, сообщает LA Kings Insider со ссылкой на генерального менеджера команды Роба Блэйка.
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В Google Play нашли жестокие игры с рейтингом 3+

Журналисты Wired обнаружили: в Google Play большое количество приложений, помеченных рейтингом 3+, на самом деле, содержат сцены насилия, не предназначенные для детей.
Обновлено в 14:47
Экономика

Коломойский сообщил о роли МВФ в национализации Приватбанка

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) выступил одним из бенефициаров национализации принадлежавшего ему Приватбанка.
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Новый спин-офф «Ходячих мертвецов» расскажет о детях апокалипсиса

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"Часть улиц Калининграда лишилась света, причины сбоя и место аварии устанавливаются", - сказал представитель компании, затруднившись оценить масштаб отключений.
Обновлено в 16:55
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ФСБ и операторы связи выступили против технологии eSim

Федеральная служба безопасности и операторы связи "МТС", "Мегафон" и "ВымпелКом" заявили, что выступают против внедрения технологии eSim.
Обновлено в 05:38
Происшествия

Адвокат сообщил о возмещении экс-полпредом Ишаевым ущерба «Роснефти»

ТАСС уточняет, что 5 апреля дочь Ишаева перевела на счет ПАО "Роснефть" 5 млн 744 тыс. руб. О задержании экс-губернатора Хабаровского края и бывшего полпреда президента в ДФО Виктора Ишаева стало известно 28 марта.
Обновлено в 09:58
Политика

Путин выступит на пленарной сессии Арктического форума

Обновлено в 17:01
Здоровье

Немецкие онкологи заявили, что заболеваемость раком будет лишь расти

Среди современных людей выросла заболеваемость раком, но частота раковых диагнозов не уменьшится в ближайшее время, - наоборот, будет лишь расти.
Обновлено в 06:54
Армия и оружие

Четверо военных США погибли после взрыва в Афганистане

Обновлено в 15:25
Кино

Умерла еще одна девушка Джеймса Бонда

Сербская актриса Надя Регин умерла на 88-м году жизни. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте франшизы о Джеймсе Бонде.
Обновлено в 08:39
Политика

Порошенко назвал Зеленского прекрасным актёром

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что считает своего соперника по президентской гонке Владимира Зеленского прекрасным актёром.
Обновлено в 16:45
Экономика

ЦБ зафиксировал рекордный отток зарубежных инвестиций из России

Прямые иностранные инвестиции в уставные капиталы российских компаний нефинансового сектора в 2018 году сократились на $6,5 млрд, говорится в статистике, которую опубликовал Центральный банк.
Обновлено в 13:44
Общество

Росгвардия ответила на видеообращение ветеранов ОМОНа к Путину

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Происшествия

СК проверит информацию о нападении алабая на ребенка в Подмосковье

Следователи проверят информацию СМИ о нападении среднеазиатской овчарки (алабая) на мальчика в Шатуре.
Обновлено в 14:24
Шоу-бизнес

Эммануил Виторган прокомментировал развод Ксении Собчак с его сыном

После развода, Ксения Собчак сразу окунулась в новый роман с режиссером Богомоловым, а Виторган ушел в работу с головой.
Обновлено в 02:14
Экономика

Гройсман рассказал о «зажатой долгами» Украине

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна сейчас "зажата долгом".
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Экономика

Минфин поддержал обнуление НДС на рейсы в обход Москвы

Исключение по-прежнему составили маршруты до или из Крыма, Севастополя, Калининградской области и Дальневосточного федерального округа: на них останется НДС 0%. Такая же нулевая ставка будет и у полетов в обход Москвы, говорится в документе Минфина.
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