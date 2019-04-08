Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартиреРБК 16:35

Полицейские в подмосковных Мытищах обнаружили в захламленной квартире одного из жилых домов четверых несовершеннолетних детей. Правоохранители прибыли на вызов после обращения проживающих по соседству жильцов, которые давно не видели детей.

Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире

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