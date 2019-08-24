Происшествия

Полиция в Гонконге применила против демонстрантов слезоточивый газРидус вчера в 09:37

В Гонконге во время очередной массовой акции протеста полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ, пишет газета South China Morning Post. По данным издания, в районе Нгаутхаукок активисты кидали в полицейских различные предметы.
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