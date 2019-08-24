В Гонконге во время очередной массовой акции протеста полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ, пишет газета South China Morning Post. По данным издания, в районе Нгаутхаукок активисты кидали в полицейских различные предметы.

Полиция в Гонконге применила против демонстрантов слезоточивый газ

Наука Голосовые помощники жалуются на грубость пользователей Центр социального проектирования "Платформа" опубликовал результаты эксперимента, который показал, что роботы жалуются на человеческую грубость, прогнозируют войну человечества с машинами, а также хотят полететь в космос.

Общество В Госдуму внесли законопроект об идентификации сотрудников Росгвардии В Госдуму внесли законопроект об идентификации сотрудников правоохранительных органов, работающих в общественных местах.

Армия и оружие Минобороны провело пуски ракет «Синева» и «Булава» с подлодок Россия провела пуски баллистической ракеты морского базирования "Синева" с подводной лодки стратегического назначения "Тула", а также снаряда "Булава" с субмарины "Юрий Долгорукий".

Авто В Австралии построили мотоцикл с мотором V8 Новинка оснащена титановой выхлопной системой Akrapovic, регулируемой подвеской Ohlins, а в качестве тормозной системы на мотоцикл установили тормоза от Brembo.

Армия и оружие Израиль нанес удары по иранским целям в Сирии Израиль нанес удары по иранским силам «Аль-Кудс» (силам специального назначения Корпуса стражей исламской революции) и шиитских боевиков в Сирии, чтобы «предотвратить нападение» на страну, сообщил премьер-министр государства Биньямин Нетаньяху.

Технологии «Триколор» отвернулся от «Витрины ТВ» Оператор прекратил онлайн-трансляции каналов ВГТРК и НМГ Крупнейший в России оператор платного ТВ "Триколор" перестал вещать на своей онлайн-платформе каналы ВГТРК и "Национальной Медиа Группы" (НМГ).

Политика Die Welt: Трамп помогает строительству «Северного потока-2» Как написало немецкое издание Die Welt, отменив визит в Копенгаген из-за нежелания Дании обсуждать продажу Гренландии, президент США Дональд Трамп может «сыграть на руку» России и поспособствовать строительству «Северного потока-2».

Общество В России вновь выросла площадь лесных пожаров Площадь лесных пожаров в России выросла на 7,7 тыс. га, до 50,1 тыс. га, сообщает «Авиалесоохрана».

Футбол Комличенко сделал покер в матче чемпионата Чехии Нападающий «Млада-Болеслава» Николай Комличенко забил 4 гола в матче чемпионата Чехии с «Ческе Будеевице» (4:2). После этого на счету 24-летнего игрока стало 5 голов в 4 играх, он вышел на второе место в списке бомбардиров.

Шоу-бизнес Директор Софии Ротару прокомментировал слухи о ее лечении от рака Представитель певицы опроверг популярное мнение о том, что София Михайловна лечится от рака в Крыму, в Ялте.

Экономика Экс-глава L’Oreal Russia открывает бутики Palais Des Thes Экс-глава L’Oreal Russia открывает бутики Palais Des Thes Бывший глава парфюмерных компаний L’Oreal Russia и Yves Rocher International Жан-Люк Фуше-Крето решил развивать в России и странах СНГ сеть премиальных чайных бутиков Palais Des Thes с помощью партнеров.

Происшествия На Камчатке спасатели ищут туристку, пропавшую на вулкане Горелом Спасатели ведут поиск туристки, пропавшей на вулкане Горелом на Камчатке, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.

Общество Митинг-концерт на Сахарова собрал более 100 тысяч гостей На проспекте Сахарова собрались порядка 100 тысяч человек. Люди пришли поучаствовать в концерте-митинге в честь 350-летия российского флага.

Футбол «Рома» и «Дженоа» сыграли вничью в матче Серии А Римская "Рома" и генуэзская "Дженоа" сыграли вничью в матче первого тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая в Риме на "Стадио Олимпико", завершилась со счётом 3:3.

Единоборства Российский боец ММА Харитонов нокаутировал американца Митриона Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов нокаутировал американца Мэтта Митриона в рамках турнира Bellator 225 в США.

Армия и оружие Запредельный пилотаж Су-57 показали на видео В Сети появилось видео тренировочных полетов тройки самолетов пятого поколения Су-57.

Наука #пронауку: какую ошибку допускает правило 10 тыс. часов Хотя менее опытные музыканты действительно за 20 лет занятий набрали около 6 тыс. часов практики, этого было мало, чтобы определить разницу между хорошим и превосходным музыкантом.

Авто Назван топ-5 японских седанов по цене новой Lada Granta Эксперты назвали топ-5 японских седанов, которые можно приобрести на вторичном рынке по цене новой Lada Granta.

Общество В Великобритании закрасили граффити Бэнкси Граффити уличного художника Бэнкси, посвященное выходу Великобритании из Евросоюза (ЕС), было обнесено лесами и закрашено белой краской в британском городе Дувр, сообщил телеканал Би-би-си.

Армия и оружие Американских солдат прокатили на российских «летающих танках» Во время учений в Южной Корее военнослужащие1-й кавалерийской дивизии армии США Graywolf получили возможность ознакомиться с современной российской техникой: танками Т-80 и БМП-3, - стоящей на вооружении южнокорейских военных.