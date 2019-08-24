Происшествия
Полиция в Гонконге применила против демонстрантов слезоточивый газРидус вчера в 09:37
В Гонконге во время очередной массовой акции протеста полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ, пишет газета South China Morning Post. По данным издания, в районе Нгаутхаукок активисты кидали в полицейских различные предметы.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 18:51, Ашберн
Происшествия
NASA расследует первое преступление, совершенное в космосе
Обновлено вчера в 11:20
Культура
Актер Олег Меньшиков экстренно госпитализирован в реанимацию
Обновлено в 04:50
Политика
В Абхазии прошли выборы президента
Обновлено в 14:01
Политика
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено в 16:56
Наука
Голосовые помощники жалуются на грубость пользователей
Центр социального проектирования "Платформа" опубликовал результаты эксперимента, который показал, что роботы жалуются на человеческую грубость, прогнозируют войну человечества с машинами, а также хотят полететь в космос.
Обновлено вчера в 05:31
Общество
В Госдуму внесли законопроект об идентификации сотрудников Росгвардии
В Госдуму внесли законопроект об идентификации сотрудников правоохранительных органов, работающих в общественных местах.
Обновлено вчера в 12:32
Армия и оружие
Минобороны провело пуски ракет «Синева» и «Булава» с подлодок
Россия провела пуски баллистической ракеты морского базирования "Синева" с подводной лодки стратегического назначения "Тула", а также снаряда "Булава" с субмарины "Юрий Долгорукий".
Обновлено вчера в 06:22
Авто
В Австралии построили мотоцикл с мотором V8
Новинка оснащена титановой выхлопной системой Akrapovic, регулируемой подвеской Ohlins, а в качестве тормозной системы на мотоцикл установили тормоза от Brembo.
Обновлено в 08:45
Общество
Два отеля во Флориде открыли подводные библиотеки
Обновлено в 01:40
Армия и оружие
Израиль нанес удары по иранским целям в Сирии
Израиль нанес удары по иранским силам «Аль-Кудс» (силам специального назначения Корпуса стражей исламской революции) и шиитских боевиков в Сирии, чтобы «предотвратить нападение» на страну, сообщил премьер-министр государства Биньямин Нетаньяху.
Обновлено вчера в 18:44
Технологии
«Триколор» отвернулся от «Витрины ТВ»
Оператор прекратил онлайн-трансляции каналов ВГТРК и НМГ Крупнейший в России оператор платного ТВ "Триколор" перестал вещать на своей онлайн-платформе каналы ВГТРК и "Национальной Медиа Группы" (НМГ).
Обновлено в 18:32
Экономика
Российская лизинговая компания впервые получит гарантии властей другой страны
Ve Tic A.S. Инвестиции ГТЛК составили 171,1 млн евро.
Обновлено в 17:01
Политика
Die Welt: Трамп помогает строительству «Северного потока-2»
Как написало немецкое издание Die Welt, отменив визит в Копенгаген из-за нежелания Дании обсуждать продажу Гренландии, президент США Дональд Трамп может «сыграть на руку» России и поспособствовать строительству «Северного потока-2».
Обновлено вчера в 05:30
Общество
В России вновь выросла площадь лесных пожаров
Площадь лесных пожаров в России выросла на 7,7 тыс. га, до 50,1 тыс. га, сообщает «Авиалесоохрана».
Обновлено в 12:00
Происшествия
В Чечне закидали камнями следовавший в Петербург поезд
Обновлено в 15:23
Футбол
Комличенко сделал покер в матче чемпионата Чехии
Нападающий «Млада-Болеслава» Николай Комличенко забил 4 гола в матче чемпионата Чехии с «Ческе Будеевице» (4:2). После этого на счету 24-летнего игрока стало 5 голов в 4 играх, он вышел на второе место в списке бомбардиров.
Обновлено в 12:46
Шоу-бизнес
Директор Софии Ротару прокомментировал слухи о ее лечении от рака
Представитель певицы опроверг популярное мнение о том, что София Михайловна лечится от рака в Крыму, в Ялте.
Обновлено в 06:20
Экономика
Экс-глава L’Oreal Russia открывает бутики Palais Des Thes
Экс-глава L’Oreal Russia открывает бутики Palais Des Thes Бывший глава парфюмерных компаний L’Oreal Russia и Yves Rocher International Жан-Люк Фуше-Крето решил развивать в России и странах СНГ сеть премиальных чайных бутиков Palais Des Thes с помощью партнеров.
Обновлено в 18:32
Происшествия
На Камчатке спасатели ищут туристку, пропавшую на вулкане Горелом
Спасатели ведут поиск туристки, пропавшей на вулкане Горелом на Камчатке, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 18:07
Общество
Митинг-концерт на Сахарова собрал более 100 тысяч гостей
На проспекте Сахарова собрались порядка 100 тысяч человек. Люди пришли поучаствовать в концерте-митинге в честь 350-летия российского флага.
Обновлено вчера в 09:23
Футбол
«Рома» и «Дженоа» сыграли вничью в матче Серии А
Римская "Рома" и генуэзская "Дженоа" сыграли вничью в матче первого тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая в Риме на "Стадио Олимпико", завершилась со счётом 3:3.
Обновлено в 17:36
Единоборства
Российский боец ММА Харитонов нокаутировал американца Митриона
Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов нокаутировал американца Мэтта Митриона в рамках турнира Bellator 225 в США.
Обновлено в 01:09
Армия и оружие
Запредельный пилотаж Су-57 показали на видео
В Сети появилось видео тренировочных полетов тройки самолетов пятого поколения Су-57.
Обновлено в 04:44
Наука
#пронауку: какую ошибку допускает правило 10 тыс. часов
Хотя менее опытные музыканты действительно за 20 лет занятий набрали около 6 тыс. часов практики, этого было мало, чтобы определить разницу между хорошим и превосходным музыкантом.
Обновлено 23 августа в 06:13
Авто
Назван топ-5 японских седанов по цене новой Lada Granta
Эксперты назвали топ-5 японских седанов, которые можно приобрести на вторичном рынке по цене новой Lada Granta.
Обновлено в 06:26
Общество
В Великобритании закрасили граффити Бэнкси
Граффити уличного художника Бэнкси, посвященное выходу Великобритании из Евросоюза (ЕС), было обнесено лесами и закрашено белой краской в британском городе Дувр, сообщил телеканал Би-би-си.
Обновлено в 17:54
Происшествия
В Испании столкнулись самолет и вертолет
Обновлено в 12:52
Армия и оружие
Американских солдат прокатили на российских «летающих танках»
Во время учений в Южной Корее военнослужащие1-й кавалерийской дивизии армии США Graywolf получили возможность ознакомиться с современной российской техникой: танками Т-80 и БМП-3, - стоящей на вооружении южнокорейских военных.
Обновлено в 06:14
Политика
Высокую делегацию России пригласили посетить Польшу в январе
Польская сторона ожидает визита российской делегации высокого ранга на памятные мероприятия по случаю годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
Обновлено в 06:01