Полиция установила личность напавшего на полицейского в ГрозномТАСС 17:57

Сотрудникам правоохранительных органов Чечни удалось установить личность мужчины, ранившего полицейского и сотрудника Росгвардии в Грозном в воскресенье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Полиция установила личность напавшего на полицейского в Грозном

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