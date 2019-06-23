Происшествия
Полиция установила личность напавшего на полицейского в ГрозномТАСС 17:57
Сотрудникам правоохранительных органов Чечни удалось установить личность мужчины, ранившего полицейского и сотрудника Росгвардии в Грозном в воскресенье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
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МВД Чечни раскрыло подробности нападения на сотрудников правоохранительных органов
Чеченская Республика Сегодня14:46
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