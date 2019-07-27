Происшествия
Полиция сообщила о задержании почти 300 человек на митинге в МосквеРБК 08:23
На митинге в центре Москвы задержали 295 человек. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичного управления МВД.
Читать в источнике
Оценить152
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 10:46, Вашингтон
Происшествия
В Башкирии врач выстрелил в мужчину из травматического пистолета
Отмечается, что медик применил травматический пистолет. В результате мужчине понадобилась медицинская помощь, добавили в МВД.
Обновлено в 07:18
Происшествия
Трое детей найдены мертвыми в Дагестане
Трое детей, которые купались в Каспийском море в Бабаюртовском районе Дагестана, найдены мертвыми.
Обновлено в 06:30
Политика
Путин рассказал о погружении в батискафе на дно Финского залива
Президент России Владимир Путин поделился впечатлениями от погружения в батискафе на дно Финского залива к обломкам подлодки Щ-308, затонувшей в годы Великой Отечественной войны.
Обновлено в 09:35
Общество
МВД назвало число участников несанкционированной акции в центре Москвы
В акции в центре Москвы приняли участие порядка 3500 человек. Об этом сообщается на сайте МВД.
Обновлено в 09:59
Религия
В крестном ходе в Киеве приняли участие около 50 тысяч человек
Около 50 тысяч человек прошли крестным ходом Украинской православной церкви по центру Киева, сообщил в субботу глава МВД Украины Арсен Аваков в Instagram.
Обновлено в 09:11
Происшествия
Тело популярного блогера нашли в коллекторе в Петербурге
Обновлено в 10:38
Армия и оружие
Штатный носитель «Посейдонов» будет спущен на воду до конца года
Конструкторы провели работу над ее оптимизацией под беспилотные подводные аппараты «Посейдон» и спустили на воду в апреле 2019 года.
Обновлено в 05:52
Шоу-бизнес
Галкин выложил фото с Пугачевой
Максим Галкин выложил совместное фото с женой, знаменитой Аллой Пугачевой.
Обновлено вчера в 16:42
Происшествия
Гражданка Белоруссии погибла на Аляске при попытке переплыть реку
Гражданка Белоруссии Верамика Маикамава погибла на Аляске, пытаясь добраться до автобуса, в котором жил прототип главного героя фильма "В диких условиях".
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия
Альпинисту стало плохо при восхождении на Эльбрус
Отмечается, что альпинист совершал горное восхождение в составе зарегистрированной группы, состоящей из двух человек.
Обновлено в 09:53
Происшествия
В редакцию «Дождя» пришла полиция
Сотрудники полиции пришли в редакцию телеканала «Дождь», который в прямом эфире рассказывает об акции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых отказался зарегистрировать Мосгоризбирком.
Обновлено в 09:58
Автоспорт
Леклер стал лучшим на второй практике Гран-при в Германии, Квят 12-й
Ранее сообщалось, что первую практику сегодняшнего дня выиграл немецкий пилот Ferrari Феттель, а Квят показал 14-й результат.
Обновлено вчера в 12:12
Армия и оружие
В ДНР рассказали о выводе полка «Азов» из Донбасса
Штаб Операции объединенных сил (ООС) Украины принял решение вывести подразделения полка «Азов» из зоны боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 06:58
Спорт
Андрей Минаков завоевал серебро ЧМ на 100-метровке баттерфляем
Обновлено в 07:48
Происшествия
Экс-главу правительства Астраханской области арестовали
Суд арестовал бывшего руководителя правительства Астраханской области Расула Султанова, передает ТАСС.
Обновлено в 09:38
Хоккей
Российский форвард Бучневич согласовал контракт с «Рейнджерс»
Российский нападающий Павел Бучневич пришел к соглашению по поводу контракта с "Нью-Йорк Рейнджерс", сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 22:15
Политика
В Малайзии рассказали о попытках похищения черных ящиков рейса MH17
Спецоперацию провели малазийские военные, чтобы заполучить черные ящики с самолета рейса MH17 раньше агентов ФБР.
Обновлено 24 июля в 13:23
Общество
Знаменитости призывают потушить пожары в Сибири
Российские знаменитости записывают обращения к властям и к своим подписчикам, чтобы привлечь внимание к ситуации с лесными пожарами в Сибири.
Обновлено в 10:33
Гаджеты
Чипсет MediaTek Helio G90 будет представлен 30 июля
Нет никаких конкретных характеристик нового чипсета, предположения указывают на модификацию Helio P90, который представляет собой восьмиядерный процессор, построенный на 12-нм техпроцессе.
Обновлено в 05:22
Общество
Жару в Москве сменят аномальные холода
В последних числах июля в Москву придет резкое похолодание, следует из прогноза Гидрометцентра России.
Обновлено в 09:09
Шоу-бизнес
Медики оценили состояние Чуриковой как тяжелое
Обновлено в 03:11
Происшествия
Отец Мамаева отобрал у жены футболиста деньги от продажи автомобиля
По словам Аланы, отец игрока, Константин Мамаев, отобрал у Аланы деньги, вырученные с продажи и отказал сыну в просьбе вернуть деньги его жене.
Обновлено в 08:16
Политика
Главой украинского минздрава может стать владелец сети частных клиник
Украинская партия "Слуга народа", победившая на парламентских выборах, рассматривает кандидатуру владельца сети частных клиник "Борис" Михаила Радуцкого на должность министра здравоохранения Украины, заявил глава избирательного штаба партии Александр Корниенко.
Обновлено в 10:21
Футбол
«Спартак» решил расстаться с Мельгарехо
Обновлено в 08:01
Футбол
Тамбов — Спартак 1:0 (2-й тайм)
В Саранске на стадионе «Мордовия-Арена» стартовал футбольный матч между «Тамбовом» и московским «Спартаком».
Обновлено в 09:30
Общество
Соседям принца Гарри и Меган Маркл запретили с ними разговаривать
Соседям Меган Маркл и принца Гарри по поместью Фрогмор-хаус дворцовые чиновники выдали инструкцию с правилами поведения в присутствии герцога и герцогини Сассекских.
Обновлено в 09:01
Происшествия
На Филиппинах произошли сразу два землетрясения
В провинции Батанес на Филиппинах утром 27 июля произошли два землетрясения, сообщает AFP.
Обновлено в 06:54
Политика
Российские дипломаты посетили моряков с танкера Stena Impero
Российские дипломаты встретились с гражданами России, задержанными властями Ирана в составе экипажа танкера Stena Impero.
Обновлено в 04:44