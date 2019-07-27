На несанкционированной акции в центре Москвы за нарушения общественного порядка задержано 295 человек, сообщает пресс-служба столичного главка МВД. Значительное количество задержанных не являются жителями столицы.

На несанкционированной акции в Москве задержаны 300 человек

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