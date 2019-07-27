Происшествия
На несанкционированной акции в Москве задержаны 300 человекТВ Центр 09:10
На несанкционированной акции в центре Москвы за нарушения общественного порядка задержано 295 человек, сообщает пресс-служба столичного главка МВД. Значительное количество задержанных не являются жителями столицы.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 13:49, Вашингтон
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