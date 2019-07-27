Происшествия
Полиция сообщила о задержании почти 300 человек на митинге в МосквеРБК 08:23
На митинге в центре Москвы задержали 295 человек. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичного управления МВД.
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Политика
Путин встретился с семьями погибших в Баренцевом море подводников
Владимир Путин встретился в Петербурге с родными моряков-подводников, которые погибли при пожаре на глубоководном научно-исследовательском аппарате в Баренцевом море.
Обновлено в 11:57
Религия
В Киеве крестный ход канонической церкви собрал триста тысяч человек
Около трехсот тысяч верующих приняли участие в крестном ходе Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата, прошедшем в Киеве в честь Дня крещения Руси.
Обновлено в 11:23
Футбол
Кабелла: «Предложение „Краснодара“ было таким, что я не смог отказать»
Предложение было таким большим, что я не смог отказаться.
Обновлено в 04:31
Кино
Погибла 24-летняя актриса из «Брестской крепости» Вероника Никонова
24-летняя актриса Вероника Никонова, сыгравшая Аньку, главную героиню военной драмы "Брестская крепость", трагически погибла в США.
Обновлено в 06:27
Политика
В RT отреагировали на штраф от британского регулятора Ofcom
Телеканал RT отреагировал на то, что британский медиарегулятор Ofcom назначил ему крупный штраф в размере 200 тысяч фунтов.
Обновлено вчера в 05:57
Наука
Космическую пустоту вокруг Млечного Пути нанесли на карту
Обновлено в 05:11
Происшествия
Двух задержанных на акции в Москве подростков отпустили
Обновлено в 11:27
Политика
В День ВМФ Путин примет Главный военно-морской парад в акватории Невы
В воскресенье, 28 июля, в День военно-морского флота Владимир Путин примет парад кораблей в акватории Невы.
Обновлено в 09:21
Футбол
Новичок «Динамо» Н’Жье опубликовал секс-видео в соцсетях
Обновлено в 11:23
Политика
Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию
Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 05:14
Происшествия
Число задержанных у мэрии превысило 200 человек
Обновлено в 07:29
Футбол
«Спартак» проиграл «Тамбову» в матче РПЛ
Обновлено в 11:54
Армия и оружие
В ДНР рассказали о выводе полка «Азов» из Донбасса
Обновлено в 06:58
Политика
Украинцев разозлила фотография Зеленского на пляже
Украинские интернет-пользователи раскритиковали главу государства Владимира Зеленского, опубликовавшего в Facebook фотографию с пляжа в Одессе.
Обновлено в 11:43
Происшествия
Экс-главу правительства Астраханской области арестовали
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал бывшего руководителя правительства Астраханской области Расула Султанова, передает ТАСС.
Обновлено в 09:38
Общество
Жару в Москве сменят аномальные холода
Летняя погода задержится в Москве всего лишь на два дня. Затем в регион придет аномальное похолодание.
Обновлено в 06:48
Политика
Эрдоган вспахал поле на тракторе
Обновлено в 11:19
Политика
МИД РФ посоветовал посольству ФРГ не вмешиваться в выборы
МИД России ответил на комментарий посольства Германии о региональных выборах.
Обновлено вчера в 15:31
Футбол
Агент отреагировал на слухи об уходе Мельгарехо из «Спартака»
Обновлено в 11:49
Происшествия
В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из Белоруссии
Обновлено в 12:09
Происшествия
Суд отпустил Илью Яшина до 30 июля
Троицкий суд Москвы перенес рассмотрение административного дела задержанного накануне незарегистрированного оппозиционного кандидата в Мосгордуму Ильи Яшина, сообщил "Интерфаксу" в субботу его адвокат Вадим Прохоров.
Обновлено в 11:52
Политика
Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа
Россия предложила Украине на год продлить контракт на транзит газа, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак в кулуарах заседания российско-турецкой межправкомиссии.
Обновлено вчера в 14:48
Общество
Соседям принца Гарри и Меган Маркл запретили с ними разговаривать
Соседям Меган Маркл и принца Гарри по поместью Фрогмор-хаус дворцовые чиновники выдали инструкцию с правилами поведения в присутствии герцога и герцогини Сассекских.
Обновлено в 09:01
Политика
Глава Минкомсвязи высказался против законопроекта об интернет-ресурсах
Категорически не поддерживает и считает инициативу о значимых инфоресурсах необдуманной глава Минкомсвязи РФ Константин Носков.
Обновлено в 11:54
Происшествия
Отец Мамаева отобрал у жены футболиста деньги от продажи автомобиля
По словам Аланы, отец игрока, Константин Мамаев, отобрал у Аланы деньги, вырученные с продажи и отказал сыну в просьбе вернуть деньги его жене.
Обновлено в 08:16
Здоровье
В Минздраве назвали три самые опасные инфекции в России
Как сообщает RT со ссылкой на главного специалиста Минздрава России по инфекционным болезням Елену Малинникову, речь идет о гепатите, кори и ВИЧ.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Протестующие устроили шествие по центру Москвы
Обновлено в 11:23
Наука
Ледники Аляски тают в 100 раз быстрее прогнозов
Подводный ледник Леконт (к югу от столицы штата) теряет массу в сто раз быстрее спрогнозированных темпов.
Обновлено вчера в 01:22
Политика
Главой украинского минздрава может стать владелец сети частных клиник
Украинская партия "Слуга народа", победившая на парламентских выборах, рассматривает кандидатуру владельца сети частных клиник "Борис" Михаила Радуцкого на должность министра здравоохранения Украины, заявил глава избирательного штаба партии Александр Корниенко.
Обновлено в 10:21
Политика
Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51