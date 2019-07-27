На митинге в центре Москвы задержали 295 человек. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичного управления МВД.

Полиция сообщила о задержании почти 300 человек на митинге в Москве

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