Полиция сообщила о задержании более 200 человек на акции в МосквеРБК 07:28

На не согласованной с мэрией акции в центре Москвы задержали более 200 человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Москве. Участники шествия требовали наказать виновных в необоснованном преследовании спецкора «Медузы» Ивана Голунова.

Полиция сообщила о задержании более 200 человек на акции в Москве

Политика Климкин описал ответ Украины в случае возвращения России в ПАСЕ Украина будет придерживаться более прагматичного подхода в своей деятельности в Совете Европе в случае возвращения делегации РФ в Парламентскую ассамблею (ПАСЕ) без выполнения Россией условий, пишет в среду, 12 июня, «Газета.ру».

Авто В сети показали пикап на базе Volkswagen Beetle Впервые о проекте пикапа из Volkswagen Beetle стало известно несколько месяцев назад.

Футбол Сборная России одержала нелегкую победу над командой Кипра Сборная России переиграла команду Кипра в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года, передает ТАСС.

Происшествия Полиция задержала Навального на акции в поддержку Голунова в Москве Полиция задержала политика Алексея Навального на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова в Москве, сообщает телеканал «Дождь» в своем Twitter.

Общество Российские судьи проиграли компьютерам в доверии Система компьютерного судьи смогла бы выносить решения на основании уже имеющихся дел, объяснил он.

Футбол Лука Йович прошел медосмотр перед презентацией в «Реале» Сербский форвард Лука Йович, недавно перешедший футбольный мадридский клуб «Реал», прошел успешное медобследование в одной из столичных испанских клиник, сообщает 12 июня пресс-служба «Реала».

Авто Названы цены и комплектации нового внедорожника Hyundai Palisade Внедорожник Hyundai Palisade 2020 поступил к официальным дилерам по цене от 2,036 млн рублей.

Происшествия В Москве проверяют сообщения о минировании станций метро и парков Проводятся проверки после сообщений о "минировании" на 12 станциях московского метрополитена и в 11 парках с массовым пребыванием людей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Политика Кадыров прокомментировал снос указателя на границе с Чечней Претензий друг к другу нет В свою очередь, Васильев отметил, что вопрос границы между Дагестаном и Чечней после сноса дорожного указателя будет решен с учетом интересов жителей обоих регионов.

Политика Еврокомиссия призвала готовиться к Brexit без соглашения Как сообщается в материалах Еврокомиссии, в связи с продлением Brexit до 31 октября ЕК проанализировала ранее выработанные меры на случай выхода Великобритании без соглашения.

Музыка Хакеры потребовали выкуп у группы Radiohead за неизданные записи Британская рок-группа Radiohead была подвержена атаке хакеров, которые стали требовать от них выкуп рабочих материалов альбома OK Computer.

Футбол Новым тренером донецкого «Шахтера» стал Луиш Каштру Новым главным тренером футбольного донецкого клуба «Шахтёр» стал португальский специалист Луиш Каштру, сообщает 12 июня пресс-служба клуба.

Армия и оружие Как российские десантники нарушили планы НАТО на Балканах Министерством обороны и МИД был разработан и согласован с российским лидером Борисом Ельциным план операции, в соответствии с которым один сводный батальон Вооружённых сил России должен был выдвинуться в Косово с территории Боснии, где находился миротворческий контингент РФ.

Шоу-бизнес Адвокат Ирины Цывиной рассказала, что актрисе угрожали перед смертью Напомним, что после смерти актрисы имущественные споры начались уже между ее детьми Евгением и Зиновией, которых она родила в браке с Георгием Пусепом.

Политика Познер назвал отличие российского кино от американского Отвечая на вопрос подписчика на своем сайте о главном отличии между современным российским и американским кино, Познер подчеркнул, что важным фактором является финансирование проекта.

Политика Китайский МИД расшифровал послание Путина В мае США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов.

Происшествия Трагедия в Раменском: появились данные экспертизы тела Исаенковой По подозрению в убийстве Исаенковой был задержан глава Раменского района Андрей Кулаков.

Космос Аномалия обнаружена под самым большим кратером Луны Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters. Сам кратер овальной формы, шириной 2000 километров.

Технологии WhatsApp собрался судиться со своими пользователями Популярный мессенджер WhatsApp пригрозил судебными тяжбами тем пользователям, которые нарушают правила использования мессенджера.

Политика Зеленский дал высокий пост скандальному министру правительства Яценюка В конце 2014 года получил должность министра экономического развития и торговли Украины в правительстве Арсения Яценюка.

Экономика Цены на овощи резко ускорили инфляцию на Украине В конце мая эксперт, глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко заявил, что овощи из условного «борщевого набора» в апреле 2019 года подорожали на 24,7% по сравнению с мартом, а потребительская инфляция по официальным данным составила 1%. Таким образом, отметил тогда эксперт, стоимость овощного набора росла почти в 25 раз быстрее инфляции.

Общество Путин побывал на месте археологических раскопок в Кремле Президент России Владимир Путин посетил место новых археологических раскопок на территории Кремля.

Хоккей Парэйко: игроков «Сент-Луиса» ждёт самый главный матч в карьере Защитник клуба «Сент-Луис Блюз» Колтон Парэйко поделился ожиданиями от седьмого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз».