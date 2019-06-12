Происшествия
Полиция сообщила о задержании более 200 человек на акции в МосквеРБК 07:28
На не согласованной с мэрией акции в центре Москвы задержали более 200 человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Москве. Участники шествия требовали наказать виновных в необоснованном преследовании спецкора «Медузы» Ивана Голунова.
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МВД: Около 1,2 тыс. приняли участие в несогласованном публичном мероприятии в Москве
Агентство Москва07:38
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Политика
Климкин описал ответ Украины в случае возвращения России в ПАСЕ
Украина будет придерживаться более прагматичного подхода в своей деятельности в Совете Европе в случае возвращения делегации РФ в Парламентскую ассамблею (ПАСЕ) без выполнения Россией условий, пишет в среду, 12 июня, «Газета.ру».
Обновлено в 07:36
Авто
В сети показали пикап на базе Volkswagen Beetle
Впервые о проекте пикапа из Volkswagen Beetle стало известно несколько месяцев назад.
Обновлено вчера в 13:39
Футбол
Сборная России одержала нелегкую победу над командой Кипра
Сборная России переиграла команду Кипра в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 19:44
Происшествия
Полиция задержала Навального на акции в поддержку Голунова в Москве
Полиция задержала политика Алексея Навального на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова в Москве, сообщает телеканал «Дождь» в своем Twitter.
Обновлено в 06:01
Общество
Российские судьи проиграли компьютерам в доверии
Система компьютерного судьи смогла бы выносить решения на основании уже имеющихся дел, объяснил он.
Обновлено вчера в 21:34
Футбол
Лука Йович прошел медосмотр перед презентацией в «Реале»
Сербский форвард Лука Йович, недавно перешедший футбольный мадридский клуб «Реал», прошел успешное медобследование в одной из столичных испанских клиник, сообщает 12 июня пресс-служба «Реала».
Обновлено в 07:36
Авто
Названы цены и комплектации нового внедорожника Hyundai Palisade
Внедорожник Hyundai Palisade 2020 поступил к официальным дилерам по цене от 2,036 млн рублей.
Обновлено в 03:48
Происшествия
В Москве проверяют сообщения о минировании станций метро и парков
Проводятся проверки после сообщений о "минировании" на 12 станциях московского метрополитена и в 11 парках с массовым пребыванием людей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 07:29
Политика
Кадыров прокомментировал снос указателя на границе с Чечней
Претензий друг к другу нет В свою очередь, Васильев отметил, что вопрос границы между Дагестаном и Чечней после сноса дорожного указателя будет решен с учетом интересов жителей обоих регионов.
Обновлено в 08:06
Политика
Еврокомиссия призвала готовиться к Brexit без соглашения
Как сообщается в материалах Еврокомиссии, в связи с продлением Brexit до 31 октября ЕК проанализировала ранее выработанные меры на случай выхода Великобритании без соглашения.
Обновлено в 07:31
Музыка
Хакеры потребовали выкуп у группы Radiohead за неизданные записи
Британская рок-группа Radiohead была подвержена атаке хакеров, которые стали требовать от них выкуп рабочих материалов альбома OK Computer.
Обновлено в 01:54
Футбол
Новым тренером донецкого «Шахтера» стал Луиш Каштру
Новым главным тренером футбольного донецкого клуба «Шахтёр» стал португальский специалист Луиш Каштру, сообщает 12 июня пресс-служба клуба.
Обновлено в 08:33
Армия и оружие
Как российские десантники нарушили планы НАТО на Балканах
Министерством обороны и МИД был разработан и согласован с российским лидером Борисом Ельциным план операции, в соответствии с которым один сводный батальон Вооружённых сил России должен был выдвинуться в Косово с территории Боснии, где находился миротворческий контингент РФ.
Обновлено в 01:04
Общество
Николай Дроздов ушел из «В мире животных»
Обновлено вчера в 12:43
Шоу-бизнес
Адвокат Ирины Цывиной рассказала, что актрисе угрожали перед смертью
Напомним, что после смерти актрисы имущественные споры начались уже между ее детьми Евгением и Зиновией, которых она родила в браке с Георгием Пусепом.
Обновлено в 03:11
Политика
Познер назвал отличие российского кино от американского
Отвечая на вопрос подписчика на своем сайте о главном отличии между современным российским и американским кино, Познер подчеркнул, что важным фактором является финансирование проекта.
Обновлено в 05:15
Политика
Китайский МИД расшифровал послание Путина
В мае США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов.
Обновлено в 08:05
Общество
Самые красивые русские имена назвал немецкий журнал
Обновлено вчера в 03:08
Происшествия
Трагедия в Раменском: появились данные экспертизы тела Исаенковой
По подозрению в убийстве Исаенковой был задержан глава Раменского района Андрей Кулаков.
Обновлено вчера в 12:19
Космос
Аномалия обнаружена под самым большим кратером Луны
Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters. Сам кратер овальной формы, шириной 2000 километров.
Обновлено 10 июня в 15:41
Технологии
WhatsApp собрался судиться со своими пользователями
Популярный мессенджер WhatsApp пригрозил судебными тяжбами тем пользователям, которые нарушают правила использования мессенджера.
Обновлено в 02:18
Политика
Зеленский дал высокий пост скандальному министру правительства Яценюка
В конце 2014 года получил должность министра экономического развития и торговли Украины в правительстве Арсения Яценюка.
Обновлено в 07:19
Экономика
Цены на овощи резко ускорили инфляцию на Украине
В конце мая эксперт, глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко заявил, что овощи из условного «борщевого набора» в апреле 2019 года подорожали на 24,7% по сравнению с мартом, а потребительская инфляция по официальным данным составила 1%. Таким образом, отметил тогда эксперт, стоимость овощного набора росла почти в 25 раз быстрее инфляции.
Обновлено в 04:57
Происшествия
Солист Rammstein сломал челюсть фанату
Обновлено вчера в 18:17
Общество
Путин побывал на месте археологических раскопок в Кремле
Президент России Владимир Путин посетил место новых археологических раскопок на территории Кремля.
Обновлено в 08:28
Общество
Дачу Ахматовой в Комарово не станут продавать с молотка
Обновлено в 08:25
Хоккей
Парэйко: игроков «Сент-Луиса» ждёт самый главный матч в карьере
Защитник клуба «Сент-Луис Блюз» Колтон Парэйко поделился ожиданиями от седьмого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз».
Обновлено вчера в 13:15
Здоровье
Медик рассказал об опасности мороженого в жару
Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в беседе с Агентством городских новостей "Москва" рассказал об опасности мороженого в жаркую погоду.
Обновлено в 06:00