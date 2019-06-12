Полиция сообщила о задержании более 200 человек на акции в МосквеРБК 08:44

На не согласованной с мэрией акции в центре Москвы задержали более 200 человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Москве. Участники шествия требовали наказать виновных в необоснованном преследовании спецкора «Медузы» Ивана Голунова.

Полиция сообщила о задержании более 200 человек на акции в Москве

Происшествия Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева В аэропорту Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева, который находился в нетрезвом состоянии и затеял конфликт с сотрудником авиакомпании.

Футбол Мадридский «Реал» объявил о переходе Менди из «Лиона» Левый защитник "Лиона" Ферлан Менди продолжит карьеру в чемпионате Испании, 24-летний француз подписал контракт с мадридским "Реалом", рассчитанный на шесть лет – до 30 июня 2025 года.

Политика Трамп предупредил Германию о санкциях против «Северного потока-2» США рассматривают возможность ввести санкции для блокировки строительства газопровода «Северный поток-2», заявил президент Дональд Трамп по итогам встречи с главой Польши Анджеем Дудой.

Общество В столичном регионе температура воздуха опустится до 1 градуса С 13 на 14 июня температура воздуха в столичном регионе опустится до плюс 1 градуса. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

Происшествия Музыкант группы «Ляпис Трубецкой» впал в кому Белорусские следователи выясняют обстоятельства избиения в Минске Руслана Владыко — известного музыканта, участвовавшего в белорусской рок-группе «Ляпис Трубецкой» и являющегося сейчас гитаристом группы Trubetskoy, сообщил РИА Новости в среду официальный представитель Следственного комитета страны Сергей Кабакович.

Политика Путин побывал на месте новых археологических раскопок в Кремле Президент России Владимир Путин посетил место новых археологических раскопок на территории московского Кремля.

Происшествия Почти вся Абхазия осталась без электричества Почти вся территория Абхазии осталась без электричества в результате попадания молнии в высоковольтную линию (ВЛ) в Ачигваре.

Экономика Дмитрий Медведев допустил переход к четырехдневной рабочей неделе Премьер Дмитрий Медведев считает, что в будущем общество может отказаться от пятидневки в пользу четырехдневной рабочей недели.

Происшествия 26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".

Единоборства Хабиб и Порье провели дуэль взглядов Сегодня в Лондоне состоялась первая пресс-конференция перед боем российского чемпиона абсолютного бойцовского турнира (UFC) Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Порье, сообщает Sport24.

Происшествия Из дома на Выборгской улице эвакуируют жильцов Вечером в среду, 12 июня, из дома 4 по Выборгской улице началась эвакуация жильцов.

Общество Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот У продюсера Бари Алибасова, который находится в больнице, пропал канадский сфинкс по кличке Чуча.

Политика Генпрокурор Украины заявил, что Зеленский не имеет права увольнять его Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что глава государства Владимир Зеленский не имел права вносить в Верховную раду представление на его увольнение.

Армия и оружие «Квантовый скачок»: National Interest оценил российский пистолет ПЛ-15 Как сообщает РИА Новости, эксперты американского издания The National Interest назвали новый российский пистолет Лебедева ПЛ-15 от концерна "Калашников" "квантовым скачком" по сравнению с древней конструкцией пистолета Макарова.

Футбол Руководство «Атлетико» подтвердило, что Гризманн перейдет в «Барселону» Исполнительный директор футбольного клуба "Атлетико" Мигель Анхель Хиль Марин заявил, что нападающий мадридской команды Антуан Гризманн продолжит карьеру в "Барселоне".

Наука Учёные, ставшие фантастами: Айзек Азимов и Нил Стивенсон Пару Стивенсону в новом выпуске рубрики «учёные-фантасты» составит классик научной фантастики, популяризатор науки, гуманист, биохимик, автор исследовательских трудов и участник «Большой тройки американских фантастов» Айзек Азимов.

Политика Представитель Зеленского объяснил слова о шутке про снижение тарифов Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус извинился за свои слова о том, что украинский лидер шутил о снижении тарифов.

Хоккей Капитан «Бостона» Здено Хара может выиграть Кубок Стэнли в 42 года В преддверии седьмого матча финала между "Бостоном" и "Сент-Луисом" вспоминаем всех игроков ХХІ века, которые играли в плей-офф в этом возрасте и стали чемпионами, а в начале расскажем о человеке, который может пополнить этот список.

Гаджеты IPhone XR 2019 будет самым автономным смартфоном Apple Актуальная версия iPhone XR уже выделилась не раз в разных тестах на автономность, показав большое время работы на одной подзарядке.

Футбол Черчесов рассказал, почему не выпустил Чалова против Кипра Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о том, почему оставил на скамейке запасных нападающего ЦСКА Федора Чалова в матче с Кипром.

Наука В Якутии нашли голову волка возрастом 40 тысяч лет В 2017-м на берегу реки Тирехтях — в том же районе, где сейчас нашли голову волка — обнаружили останки другого детеныша пещерного льва, чей возраст оценили в 50 тысяч лет.

Армия и оружие Украинские военные вплотную подошли к Донецку Украинские силовики вплотную подошли к Донецку, заявил в эфире радиостанции "Армия FM" официальный представитель 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Назар Ильницкий.