Происшествия
Полиция сообщила о задержании более 200 человек на акции в МосквеРБК 08:44
«За совершение административных правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ, задержаны более 200 человек», — говорится в сообщении. Указывается, что задержанных доставляют в отделения полиции для разбирательств. По данным полиции, всего в мероприятии приняли участие около 1,2 тыс. человек.
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МВД: Около 1,2 тыс. приняли участие в несогласованном публичном мероприятии в Москве
Агентство Москва07:38
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