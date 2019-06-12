Полиция сообщила о задержании более 200 человек на акции в МосквеРБК 08:44

На не согласованной с мэрией акции в центре Москвы задержали более 200 человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Москве. Участники шествия требовали наказать виновных в необоснованном преследовании спецкора «Медузы» Ивана Голунова.

Полиция сообщила о задержании более 200 человек на акции в Москве

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