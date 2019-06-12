Происшествия

Полиция сообщила о задержании более 200 человек на акции в МосквеРБК 08:44

На не согласованной с мэрией акции в центре Москвы задержали более 200 человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Москве. Участники шествия требовали наказать виновных в необоснованном преследовании спецкора «Медузы» Ивана Голунова.
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Полиция заявила о более 200 задержанных на акции в Москве

Государственные Вести09:10

Полиция сообщила о задержании более 200 человек на акции в Москве

РБК08:44

Полиция задержала в Москве 200 человек и напомнила, что согласованная акция назначена на воскресенье

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Алексей Навальный
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
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