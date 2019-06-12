Происшествия

МВД: более 200 человек задержаны на несогласованной акции в МосквеМосковский Комсомолец 07:37

В ГУ МВД по Москве сообщили, что в ходе несанкционированной акции в центре города 12 июня были задержаны более 200 человек. Всего, по данным главка, в акции приняли участие свыше тысячи человек. Сообщается, что задержанные доставляются в территориальные подразделения полиции.
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Полиция сообщила о задержании более 200 человек на акции в Москве

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РИА Новости07:50

Полицейские задержали на несанкционированной акции в Москве более 200 человек

ТАСС07:25
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