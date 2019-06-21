Происшествия
Полиция сообщила о нарушениях при расследовании дела ГолуноваВести.Ru 08:26
6 июня 2019 года корреспондент онлайн-издания "Медуза" Иван Голунов был задержан сотрудниками УВД по ЗАО в Москве, после этого в пресс-службе столичной полиции заявили, что при личном досмотре и обыске в квартире Голунова были изъяты наркотики.
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с чего всё началось
Сотрудники полиции из УВД по ЗАО допустили нарушения при проведении оперативных мероприятий по уголовному делу, по которому журналиста «Медузы» Ивана Голунова обвинили в сбыте наркотиков, сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.Коммерсантъ08:40
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