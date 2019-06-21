Полиция сообщила о нарушениях при расследовании дела ГолуноваВести.Ru 08:26

с чего всё началось

6 июня 2019 года корреспондент онлайн-издания "Медуза" Иван Голунов был задержан сотрудниками УВД по ЗАО в Москве, после этого в пресс-службе столичной полиции заявили, что при личном досмотре и обыске в квартире Голунова были изъяты наркотики.

Полиция сообщила о нарушениях при расследовании дела Голунова

Политика Зеленский ответил на петицию об отставке Авакова Президент Украины Владимир Зеленский в официальном ответе на электронную петицию с требованием отставки главы МВД страны Арсена Авакова заявил об отсутствии на то законодательных оснований.

Общество Роскосмос разработал Кодекс профессиональной этики космонавтов РФ Госкорпорация "Роскосмос" составила Кодекс профессиональной этики для космонавтов РФ, основанный на принципах законности и справедливости.

Политика Медведев ответил на обвинения президента Грузии Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал слова грузинского президента Саломе Зурабишвили о том, что российская сторона "несет ответственность" за протесты в Грузии.

Футбол «Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» Понсе Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе.

Происшествия Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.

Политика Умер экс-президент Кипра Димитрис Христофиас Бывший президент Кипра Димитрис Христофиас умер в возрасте 72 лет. Об этом в пятницу, 21 июня, сообщает «РИА Новости».

Автоспорт Квят заявил, что готовился к гонке на тренировках Гран-при Франции Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят подвёл итоги первой и второй сессий свободных заездов восьмого этапа «Формулы-1» — Гран-при Франции.

Политика Жителей Украины призвали подавать в суд на Россию Лидер движения "Спильна справа" Александр Данилюк призвал украинцев подавать иски в суд на Россию из-за "аннексии" Крыма и войны в Донбассе.

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев: «Хочу, чтобы сын жил спокойно» Ведущий Первого канала Дмитрий Шепелев воспитывает сына Платона от безвременно ушедшей четыре года назад Жанны Фриске.

Политика Украинский вице-премьер предупредил об угрозе нового майдана Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко допустил массовые протесты в случае отмены закона о языке.

Наука Низкоуглеводная диета помогла при метаболическом синдроме даже без снижения веса Ученые под руководством Паркера Хайда (Parker Hyde) из Университета штата Огайо решили проверить, может ли изменение диеты повлиять на метаболический синдром без снижения массы тела.

Театры Старейший театр Петербурга покажет на Камчатке спектакль «Демагог» В субботу, 22 июня, после показа спектакля строится творческая встреча с авторами, драматургом Кириллом Фокиным и режиссёром Хуго Эрикссеном.

Армия и оружие Украинские силовики сто раз нарушили перемирие за неделю, заявили в ДНР Украинские силовики 100 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, один человек погиб, двое получили ранения, заявил журналистам в пятницу заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Происшествия Животные из «китовой тюрьмы» отправились к месту их выпуска на волю Судно с первой группой животных из "китовой тюрьмы" в Приморье, в состав которой вошли две косатки и шесть белух, отправилось из Хабаровска в район, где млекопитающих выпустят на волю.

Футбол Самедов покинул «Крылья Советов» Российский полузащитник Александр Самедов рассказал о своём уходе из самарского футбольного клуба «Крылья Советов».

Общество Жителям нижних этажей придется больше платить за отопление Названы способы предотвратить взрывы газа в России В результате плата за отопление жителей нижних этажей может существенно увеличиться, пишет «Газета.ру».

Происшествия В Тбилиси мужчину задержали за изготовление «коктейлей Молотова» МВД Грузии задержало мужчину за изготовление «коктейлей Молотова», которые он намеревался использовать на митинге в Тбилиси.

Политика В США предложили ввести санкции против госдолга России Конгрессмены от Демократической партии США вновь предложили ввести санкции против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России, сообщает агентство Bloomberg.

Политика Иран получил предупреждение Трампа об ударах Иран получил предупреждение от президента США Дональда Трампа о готовящихся ударах, передает Reuters.

Происшествия Вертолет Ми-2 разбился на Кубани В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Гаджеты Xiaomi потратит порядка $725 млн на конкуренцию с Huawei Как стало известно, Xiaomi потратит еще порядка $725 млн на конкуренцию с Huawei.