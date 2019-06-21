Происшествия
Полиция сообщила о нарушениях при расследовании дела ГолуноваВести.Ru 08:26
6 июня 2019 года корреспондент онлайн-издания "Медуза" Иван Голунов был задержан сотрудниками УВД по ЗАО в Москве, после этого в пресс-службе столичной полиции заявили, что при личном досмотре и обыске в квартире Голунова были изъяты наркотики.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 15:17, Вашингтон
Политика
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На МКАД столкнулись 13 машин, есть пострадавшие
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Общество
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Обновлено в 14:12
Шоу-бизнес
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Обновлено в 09:51
Авто
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Общество
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Два котенка появились у пары краснокнижных восточносибирских рысей, живущих в Московском зоопарке.
Обновлено в 00:26
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Колокольцев опросил задержавших Голунова оперативников
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Обновлено в 11:14
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Рубцов ответил болельщикам в кино, Аленичев - на поле – Этот сезон был самым жутким в моей карьере, никогда с таким не сталкивался, – говорит Аленичев.
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Политика
Штаб Навального показал, как «рисуют» подписи за Беглова
Сотрудники штаба Навального в Петербурге утверждают, что им удалось заснять на видео, как в администрации Выборгского района заполняют подписные листы за врио губернатора Александра Беглова.
Обновлено в 13:18
Политика
Додон заверил Медведева в желании Молдавии быть вместе с Россией
Президент Молдавии Игорь Додон заверил председателя правительства РФ Дмитрия Медведева в том, что подавляющее большинство граждан республики выступают за тесное сотрудничество с Россией.
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Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.
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Журналистка обвинила Трампа в изнасиловании
Журналистка американского журнала Elle Джин Кэррол обвинила президента США Дональда Трампа в изнасиловании.
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Музыка
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Происшествия
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4 июня российский продюсер Бари Алибасов попал в больницу с острым отравлением химикатами после того, как случайно выпил средство для прочистки труб «Крот», перепутав его с соком.
Обновлено в 11:31
Футбол
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