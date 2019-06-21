Происшествия

Полиция сообщила о нарушениях при расследовании дела ГолуноваВести.Ru 08:26

6 июня 2019 года корреспондент онлайн-издания "Медуза" Иван Голунов был задержан сотрудниками УВД по ЗАО в Москве, после этого в пресс-службе столичной полиции заявили, что при личном досмотре и обыске в квартире Голунова были изъяты наркотики.
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Источник: СК пока не получал материалы, связанные с делом Голунова

ТАСС12:36

Полиция обнаружила нарушения во время расследования дела Голунова

РИА Новости08:26

Дело, по которому проходил Иван Голунов, передадут в Следственный комитет

Дождь08:02

Материалы о нарушениях оперативников в «деле Голунова» отправлены в прокуратуру Москвы

Интерфакс08:10

МВД нашло нарушения в работе полицейских по делу журналиста И.Голунова

Агентство Москва08:02

МВД выявило нарушения со стороны сотрудников УВД при задержании Голунова

Москва 2407:54

МВД выявило нарушения в оперативных мероприятиях по делу Голунова

РБК08:20
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Политика

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Президент России Владимир Путин подписал указ, приостанавливающий пассажирское авиасообщение между РФ и Грузией с 8 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на документ о мерах по обеспечению нацбезопасности Российской Федерации от 21 июня 2019 года.
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Происшествия

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Один человек погиб в результате беспорядков в Грузии. По данным телеканала РЕН ТВ, пострадавший скончался в больнице в пятницу, 21 июня.
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Политика

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Космос

«Роскосмос» заявил о переносе запуска «Протона-М» на 12 июля

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Политика

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Россия утилизирует единственную подводную лодку Украины

Россия намерена утилизировать подводную лодку «Запорожье» украинских военно-морских сил (ВМС), оставшуюся в Крыму после возвращения полуострова в состав РФ.
Обновлено в 13:38
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«Зенит» разгромил «Ваккер» в контрольном матче

Санкт-петербургский «Зенит» одержал разгромную победу над австрийским «Ваккером» в контрольном матче на сборах в Австрии.
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Происшествия

Пожар в павильоне на рынке «Юнона» локализовали

Пожарные локализовали возгорание на рынке «Юнона» в Красносельском районе, сообщает ГУ МЧС по Петербургу.
Обновлено в 14:47
Происшествия

Жителя Нижегородской области подозревают в убийстве трех человек

Обновлено в 08:30
Происшествия

На МКАД столкнулись 13 машин, есть пострадавшие

Столкновение 13 автомобилей произошло на МКАД, сообщает РЕН. По данным ГИБДД, в результате пострадали два человека.
Обновлено в 14:50
Общество

Роскомнадзор объяснился за нецензурный твит

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский объяснил твит с нецензурной лексикой в адрес пользователя Twitter, передает RNS.
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Шоу-бизнес

Бывший муж Натальи Водяновой женился на беременной возлюбленной

Избранницей 50-летнего Джастина Портмана стала актриса Морган Снайдер. Женщина находится на последних сроках беременности.
Обновлено в 09:51
Авто

Suzuki показала Jimny Gan, который станет серийным

Цены на Suzuki Jimny Gan для итальянского рынка пока не объявлены.
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Общество

В Московском зоопарке родились котята восточносибирских рысей

Два котенка появились у пары краснокнижных восточносибирских рысей, живущих в Московском зоопарке.
Обновлено в 00:26
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Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве

Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
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Колокольцев опросил задержавших Голунова оперативников

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев участвовал в опросе оперативников, задержавших журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
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Рубцов ответил болельщикам в кино, Аленичев - на поле – Этот сезон был самым жутким в моей карьере, никогда с таким не сталкивался, – говорит Аленичев.
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Политика

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Сотрудники штаба Навального в Петербурге утверждают, что им удалось заснять на видео, как в администрации Выборгского района заполняют подписные листы за врио губернатора Александра Беглова.
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Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака

Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.
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Суд арестовал главу Пушкинского района Подмосковья

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Журналистка обвинила Трампа в изнасиловании

Журналистка американского журнала Elle Джин Кэррол обвинила президента США Дональда Трампа в изнасиловании.
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Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.
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Россиянин перепутал «Крота» с лимонадом и попал в реанимацию

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Дзагоев продлил контракт с ЦСКА

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Дело журналиста Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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