Полиция сообщила о более 200 задержанных на акции в МосквеГазета.Ru 09:20

В Москве на несогласованной акции в поддержку ранее выпущенного на свободу журналиста Ивана Голунова задержаны 200 человек. По данным ГУ МВД, задержанные доставляются в территориальные подразделения полиции для разбирательства. Среди них - много журналистов, а также Алексей Навальный.

Полиция сообщила о более 200 задержанных на акции в Москве

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