Происшествия
Полиция сообщила о более 200 задержанных на акции в МосквеГазета.Ru 09:20
В Москве на несогласованной акции в поддержку ранее выпущенного на свободу журналиста Ивана Голунова задержаны 200 человек. По данным ГУ МВД, задержанные доставляются в территориальные подразделения полиции для разбирательства. Среди них - много журналистов, а также Алексей Навальный.
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МВД: Около 1,2 тыс. приняли участие в несогласованном публичном мероприятии в Москве
Агентство Москва07:38
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