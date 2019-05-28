Футбол
Клуб Черышева подозревают в участии в договорных матчахГазета.Ru 17:15
"Валенсию" подозревают в участии в договорных матчах, сообщает РИА "Новости". По информации El Confidencial, правоохранительные органы Испании арестовали предполагаемых участников преступной группы, которая занималась организацией договорных матчей в Примере и Сегунде.
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 17:22, Ашберн
Политика
Посла Испании вызвали в МИД России
«Послу указано на противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией», — отметили в российском МИД.
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Армия и оружие
Главком Сухопутных войск Японии опробовал в деле «летающий танк» Т-80
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Егор Крид назвал причину ухода из Black Star
Стало известно, что Егор Крид (настоящее имя Егор Булаткин) покидает музыкальный лейбл Black Star.
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«Динамо» проведет сборы в Австрии
"Динамо" определилось с планами на летнее межсезонье. Главная команда проведет два сбора в Австрии (11 - 22 июня и 25 июня - 6 июля).
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В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста
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Общество
Названы самые бесполезные советы врачей
Эксперты назвали советы врачей, которые являются самыми бесполезными для пациентов, пишет "Федеральное агентство новостей".
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В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах
Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
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Цаллагов, Бабурин, Полоз и Байрамян покинули «Рубин»
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Интернет
Первый российский квантовый телефон испытали в Москве
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Обновлено в 10:23
Хоккей
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Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок, который они получили за победу на завершившимся в Словакии чемпионате мира.
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Обновлено в 10:40
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«Витесс» Слуцкого проиграл матч за путевку в Лигу Европы
В первом матче «Витесс» и «Утрехт» сыграли вничью со счетом 1:1, соответственно, в ответном матче подопечных Леонида Слуцкого устраивала нулевая ничья.
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Настя Каменских и Потап рассказали о своих отношениях до брака
Украинские артисты Настя Каменских и Потап рассказали о том, какие ссоры и скандалы были между ними на протяжении многих лет общения, сообщает издание «Лента.ру».
Обновлено в 07:20
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Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство
Обновлено в 09:21
Футбол
РФС утвердил бюджет на 2019 год
Российский футбольный союз утвердил бюджет на 2019 год на сегодняшней конференции организации, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
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Религия
В РПЦ рассказали о судьбе храма в Екатеринбурге
Обновлено в 16:20
Происшествия
В Башкирии кассир ограбила банк на 23 млн рублей и подалась в бега
В Салавате филиал «Россельхозбанка» ограбили на 23 млн рублей. В краже подозревают 36-летнего старшего кассира компании.
Обновлено в 05:19
Футбол
СМИ узнали о подписании «Спартаком» нового контракта с Мелкадзе
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Зеленский посетил передовую Донбасса
Минувшим вечером, 27 мая, новый глава Украины Владимир Зеленский приехал на территорию Донбасса в качестве верховного главнокомандующего Вооруженных сил государства.
Обновлено в 04:23
Экономика
Сеть «Пятёрочек» и «Карусель» ограничат в расширении в Петербурге
В свою очередь сеть «X5 Retail Group» («Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель») перешагнула планку в 25%.
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Бывшему вице-премьеру Дагестана вынесен приговор по трем статьям
Как сообщало ИА REGNUM, на пост вице-премьера Билал Омаров был назначен в ноябре 2015 года.
Обновлено в 14:19
Хоккей
У Андрея Маркова есть предложения от трёх клубов НХЛ и одного из КХЛ
40-летний защитник Андрей Марков остаётся востребованным на рынке свободных агентов, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Эндрю Задарновски.
Обновлено в 16:16
Авто
Первые седаны Mercedes-Benz Е-Класса выпущены в России
Российский завод Mercedes-Benz, который недавно был открыт в подмосковном индустриальном парке «Есипово», начал выпуск седанов Е-Класса.
Обновлено в 03:58
Гаджеты
Intel представила 10-нанометровые процессоры Ice Lake
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Ссора в эфире «60 минут». Платошкин покинул студию
Два политолога – российский и украинский – поссорились в эфире программы "60 минут".
Обновлено в 15:02
Наука
Под ледником Росса залегает граница тектонических плит
Американские и новозеландские полярники обнаружили границу тектонических плит под ледяным шельфом Росса, которая разделяет Восточную и Западную Антарктиду и вносит вклад в особенности течений региона.
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Армия и оружие
Турция опровергла данные об ультиматуме США по С-400
Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что США не предъявляли Анкаре ультиматума по покупке российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 15:59