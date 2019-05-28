Футбол

Клуб Черышева подозревают в участии в договорных матчахГазета.Ru 17:15

"Валенсию" подозревают в участии в договорных матчах, сообщает РИА "Новости". По информации El Confidencial, правоохранительные органы Испании арестовали предполагаемых участников преступной группы, которая занималась организацией договорных матчей в Примере и Сегунде.
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Клуб Черышева подозревают в участии в договорных матчах

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Матч последнего тура Примеры «Вальядолид» - «Валенсия» мог быть нечестным

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Полиция считает договорными матч «Уэски» в прошлом сезоне и «Валенсии» – в этом

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