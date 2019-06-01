Происшествия
Полиция сняла с поезда футбольных фанатов, направлявшихся в ШиесНовые Известия вчера в 15:05
Кто-то поджег дом сторонника строительства экотехнопарка, здания полиции и почты. А уже днем, как сообщает источник в управлении МВД на транспорте, полицейские сняли с поезда «Москва-Воркута» группу футбольных фанатов, по предварительным данным направляющихся в Урдому и на Шиес.
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Общество
Пригожин поддержал отказ мэра Анапы платить за концерт Волочковой
Обновлено 31 мая в 11:22
Происшествия
Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Следователи предъявили обвинение в убийстве заместителя председателя районной Общественной палаты Евгении Исаенковой экс-главе Раменского района Московской области Андрею Кулакову.
Обновлено вчера в 12:55
Единоборства
Руис одержал победу над Джошуа в бою за звание чемпиона мира по боксу
Мексиканский боксёр Энди Руис нокаутировал британца Энтони Джошуа в поединке за звание чемпиона мира в тяжёлом весе на стадионе «Медисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:34
Футбол
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась
1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».
Обновлено вчера в 23:09
Политика
Индонезия рассчитывает на начало поставок Су-35 до конца 2019 года
Индонезия рассчитывает на начало поставок российских истребителей Су-35 до конца 2019 года, заявил глава индонезийского Минобороны Риамизард Риачуду.
Обновлено в 02:09
Происшествия
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 42
Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске возросло до 42. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
Обновлено вчера в 09:50
Армия и оружие
В армии Израиля прокомментировали ракетные удары по Сирии
Израильские военные атаковали в Сирии две артиллерийские и одну зенитно-ракетную батарею в ответ на обстрел с территории соседнего государства.
Обновлено в 00:17
Финансы
Эксперт: Июнь станет интересным месяцем для рубля
В июне будет заседание Центробанка РФ, но сомнительно, что ключевая ставка будет понижена именно сейчас - больше вероятности, что она сократится в сентябре, если позволят внешние и внутренние условия.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
В Кабуле взорвался начиненный взрывчаткой автобус
Обновлено в 01:22
Происшествия
Неймара обвинили в изнасиловании
Обновлено вчера в 23:05
Наука
Российский термоядерный реактор запустят в 2020 году
Издание «Вопросы атомной науки и техники» сообщает, что уникальный термоядерный реактор будет запущен в декабре 2020 года.
Обновлено в 01:31
Политика
Нидерланды потребовали разъяснений позиции Малайзии по Boeing MH17
Правительство Нидерландов потребовало от Малайзии прояснить позицию относительно лайнера Boeing MH17, потерпевшего крушение в небе над Донецком.
Обновлено вчера в 09:37
Кино
Элтон Джон обиделся на удаление гей-сцен из его фильма в России
Обновлено вчера в 03:41
Наука
Удивительная находка в Антарктиде спасет весь мир от наводнения
В недавно опубликованной работе исследователи сообщают, что геологическая граница между Восточной и Западной Антарктидой создала под континентом барьер, который защищает ледяной шельф Росса от более теплых вод и дальнейшего таяния.
Обновлено вчера в 07:19
Здоровье
Диетологи частично развенчали миф о вреде молока для взрослых
Диетологи частично опровергли миф касательно вреда молока для людей старше 35 лет.
Обновлено вчера в 15:33
Единоборства
Шведский боец UFC Густафссон объявил о завершении карьеры
Швед Александр Густафссон после проигрыша Энтони Смиту на турнире UFC в Стокгольме объявил о завершении карьеры.
Обновлено в 03:02
Армия и оружие
СМИ назвали F-35 худшим образцом вооружения США
Американский портал Business Insider назвал истребитель F-35 худшим из образцов всего разрабатываемого для армии США вооружения.
Обновлено вчера в 23:39
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Денге в Таиланде
Роспотребнадзор предупреждает о вспышке лихорадки Денге в Таиланде, где с начала года от заболевания умерли 90 человек, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 00:38
Экономика
Bloomberg: биткоин признан бесполезным
На фоне роста биткоина, мало кто говорит о проблеме крупнейшей в мире криптовалюты: ее мало кто использует, и в основном биткоин используют для спекулятивных операций, пишет агентство Bloomberg.
Обновлено 31 мая в 10:18
Хоккей
Кубок Стэнли. Гол Барбашева не помог «Сент-Луису» против «Бостона»
Почти тут же россиянин Иван Барбашев разрыв сократил, но Крюг снова сделал разницу "+4". В третьем периоде Парайко забил второй гол за "Блюз", но Аччари и Юханссон довели счет до разгромного.
Обновлено вчера в 23:05
Спорт
СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020
Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sunday Times.
Обновлено вчера в 19:40
Политика
В Китае заявили, что не собираются уступать США в торговой войне
Торговый спор между странами длится с июля 2018 года Китай готов к торговым переговорам с США, однако не намерен уступать в принципиальных вопросах.
Обновлено в 00:35
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено вчера в 13:51
Происшествия
В Свердловской области девочка погибла из-за упавшего на нее смесителя
В Нижнем Тагиле погибла восьмилетняя девочка из-за упавшего на нее металлического смесителя, сброшенного с верхних этажей квартирного дома.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Компенсации после катастрофы SSJ-100 составили более 286 млн рублей
Компенсации пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолета SSJ-100 5 мая, по данным на 31 мая, составили более 286 млн рублей.
Обновлено вчера в 06:31
Происшествия
Ложные сведения в соцсетях о ЧП в Дзержинске подпадают под закон о фейковых новостях
В отличие от многих пользователей соцсетей, которые по словам чиновника распространяли ложную информацию.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура
Прокуратура Орловской области проверит видео, на котором заключенные колонии №2 в Ливнах "пируют" на Пасху, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 14:06
Происшествия
Задержаны выстрелившие в голову 5-летнему мальчику полицейские
Глава Нацполиции Украины Сергей Князев сообщил, что полицейские, выстрелившие в голову пятилетнему мальчику под Киевом, задержаны, передает УНИАН.
Обновлено в 02:06
Гаджеты
Apple может отказаться от iTunes
По предварительным данным, для замены iTunes будут выпущены приложения Music, TV и Podcasts.
Обновлено 31 мая в 22:52
Политика
Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу
В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
Обновлено вчера в 02:37