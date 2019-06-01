Полиция сняла с поезда футбольных фанатов, направлявшихся в ШиесНовые Известия вчера в 15:05

Кто-то поджег дом сторонника строительства экотехнопарка, здания полиции и почты. А уже днем, как сообщает источник в управлении МВД на транспорте, полицейские сняли с поезда «Москва-Воркута» группу футбольных фанатов, по предварительным данным направляющихся в Урдому и на Шиес.

Полиция сняла с поезда футбольных фанатов, направлявшихся в Шиес

Происшествия Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы Следователи предъявили обвинение в убийстве заместителя председателя районной Общественной палаты Евгении Исаенковой экс-главе Раменского района Московской области Андрею Кулакову.

Единоборства Руис одержал победу над Джошуа в бою за звание чемпиона мира по боксу Мексиканский боксёр Энди Руис нокаутировал британца Энтони Джошуа в поединке за звание чемпиона мира в тяжёлом весе на стадионе «Медисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке.

Футбол Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась 1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».

Политика Индонезия рассчитывает на начало поставок Су-35 до конца 2019 года Индонезия рассчитывает на начало поставок российских истребителей Су-35 до конца 2019 года, заявил глава индонезийского Минобороны Риамизард Риачуду.

Происшествия Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 42 Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске возросло до 42. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Армия и оружие В армии Израиля прокомментировали ракетные удары по Сирии Израильские военные атаковали в Сирии две артиллерийские и одну зенитно-ракетную батарею в ответ на обстрел с территории соседнего государства.

Финансы Эксперт: Июнь станет интересным месяцем для рубля В июне будет заседание Центробанка РФ, но сомнительно, что ключевая ставка будет понижена именно сейчас - больше вероятности, что она сократится в сентябре, если позволят внешние и внутренние условия.

Наука Российский термоядерный реактор запустят в 2020 году Издание «Вопросы атомной науки и техники» сообщает, что уникальный термоядерный реактор будет запущен в декабре 2020 года.

Политика Нидерланды потребовали разъяснений позиции Малайзии по Boeing MH17 Правительство Нидерландов потребовало от Малайзии прояснить позицию относительно лайнера Boeing MH17, потерпевшего крушение в небе над Донецком.

Наука Удивительная находка в Антарктиде спасет весь мир от наводнения В недавно опубликованной работе исследователи сообщают, что геологическая граница между Восточной и Западной Антарктидой создала под континентом барьер, который защищает ледяной шельф Росса от более теплых вод и дальнейшего таяния.

Здоровье Диетологи частично развенчали миф о вреде молока для взрослых Диетологи частично опровергли миф касательно вреда молока для людей старше 35 лет.

Единоборства Шведский боец UFC Густафссон объявил о завершении карьеры Швед Александр Густафссон после проигрыша Энтони Смиту на турнире UFC в Стокгольме объявил о завершении карьеры.

Армия и оружие СМИ назвали F-35 худшим образцом вооружения США Американский портал Business Insider назвал истребитель F-35 худшим из образцов всего разрабатываемого для армии США вооружения.

Здоровье Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Денге в Таиланде Роспотребнадзор предупреждает о вспышке лихорадки Денге в Таиланде, где с начала года от заболевания умерли 90 человек, сообщается на сайте ведомства.

Экономика Bloomberg: биткоин признан бесполезным На фоне роста биткоина, мало кто говорит о проблеме крупнейшей в мире криптовалюты: ее мало кто использует, и в основном биткоин используют для спекулятивных операций, пишет агентство Bloomberg.

Хоккей Кубок Стэнли. Гол Барбашева не помог «Сент-Луису» против «Бостона» Почти тут же россиянин Иван Барбашев разрыв сократил, но Крюг снова сделал разницу "+4". В третьем периоде Парайко забил второй гол за "Блюз", но Аччари и Юханссон довели счет до разгромного.

Спорт СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020 Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sunday Times.

Политика В Китае заявили, что не собираются уступать США в торговой войне Торговый спор между странами длится с июля 2018 года Китай готов к торговым переговорам с США, однако не намерен уступать в принципиальных вопросах.

Происшествия Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.

Происшествия В Свердловской области девочка погибла из-за упавшего на нее смесителя В Нижнем Тагиле погибла восьмилетняя девочка из-за упавшего на нее металлического смесителя, сброшенного с верхних этажей квартирного дома.

Происшествия Компенсации после катастрофы SSJ-100 составили более 286 млн рублей Компенсации пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолета SSJ-100 5 мая, по данным на 31 мая, составили более 286 млн рублей.

Происшествия Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура Прокуратура Орловской области проверит видео, на котором заключенные колонии №2 в Ливнах "пируют" на Пасху, передает РИА "Новости".

Происшествия Задержаны выстрелившие в голову 5-летнему мальчику полицейские Глава Нацполиции Украины Сергей Князев сообщил, что полицейские, выстрелившие в голову пятилетнему мальчику под Киевом, задержаны, передает УНИАН.

Гаджеты Apple может отказаться от iTunes По предварительным данным, для замены iTunes будут выпущены приложения Music, TV и Podcasts.