Происшествия

Полиция сняла с поезда футбольных фанатов, направлявшихся в ШиесНовые Известия вчера в 15:05

Кто-то поджег дом сторонника строительства экотехнопарка, здания полиции и почты. А уже днем, как сообщает источник в управлении МВД на транспорте, полицейские сняли с поезда «Москва-Воркута» группу футбольных фанатов, по предварительным данным направляющихся в Урдому и на Шиес.
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Направлявшихся на станцию Шиес футбольных фанатов сняли с поезда

Взгляд.рувчера в 16:29

Полицейские сняли с поезда на Шиес футбольных фанатов

Ньюс-ННвчера в 15:34

Запрещённые в России организации съезжаются на Шиес для «разборок»?

Бел.Рувчера в 15:58

Mash: экстремисты и фанаты готовят массовую провокацию на станции Шиес

REGNUMвчера в 15:55

Направляшихся на Шиес футбольных фанатов сняли с поезда Москва - Воркута

Газета.Ruвчера в 15:49

Футбольных фанатов заподозрили в подготовке провокации против полигона в Шиесе

Lenta.ruвчера в 16:20

Полиция сняла с поезда футбольных фанатов, направлявшихся в Шиес

Новые Известиявчера в 15:05
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Общество

Пригожин поддержал отказ мэра Анапы платить за концерт Волочковой

Обновлено 31 мая в 11:22
Происшествия

Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

Следователи предъявили обвинение в убийстве заместителя председателя районной Общественной палаты Евгении Исаенковой экс-главе Раменского района Московской области Андрею Кулакову.
Обновлено вчера в 12:55
Единоборства

Руис одержал победу над Джошуа в бою за звание чемпиона мира по боксу

Мексиканский боксёр Энди Руис нокаутировал британца Энтони Джошуа в поединке за звание чемпиона мира в тяжёлом весе на стадионе «Медисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:34
Футбол

Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась

1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».
Обновлено вчера в 23:09
Политика

Индонезия рассчитывает на начало поставок Су-35 до конца 2019 года

Индонезия рассчитывает на начало поставок российских истребителей Су-35 до конца 2019 года, заявил глава индонезийского Минобороны Риамизард Риачуду.
Обновлено в 02:09
Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 42

Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске возросло до 42. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
Обновлено вчера в 09:50
Армия и оружие

В армии Израиля прокомментировали ракетные удары по Сирии

Израильские военные атаковали в Сирии две артиллерийские и одну зенитно-ракетную батарею в ответ на обстрел с территории соседнего государства.
Обновлено в 00:17
Финансы

Эксперт: Июнь станет интересным месяцем для рубля

В июне будет заседание Центробанка РФ, но сомнительно, что ключевая ставка будет понижена именно сейчас - больше вероятности, что она сократится в сентябре, если позволят внешние и внутренние условия.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

В Кабуле взорвался начиненный взрывчаткой автобус

Обновлено в 01:22
Происшествия

Неймара обвинили в изнасиловании

Обновлено вчера в 23:05
Наука

Российский термоядерный реактор запустят в 2020 году

Издание «Вопросы атомной науки и техники» сообщает, что уникальный термоядерный реактор будет запущен в декабре 2020 года.
Обновлено в 01:31
Политика

Нидерланды потребовали разъяснений позиции Малайзии по Boeing MH17

Правительство Нидерландов потребовало от Малайзии прояснить позицию относительно лайнера Boeing MH17, потерпевшего крушение в небе над Донецком.
Обновлено вчера в 09:37
Кино

Элтон Джон обиделся на удаление гей-сцен из его фильма в России

Обновлено вчера в 03:41
Наука

Удивительная находка в Антарктиде спасет весь мир от наводнения

В недавно опубликованной работе исследователи сообщают, что геологическая граница между Восточной и Западной Антарктидой создала под континентом барьер, который защищает ледяной шельф Росса от более теплых вод и дальнейшего таяния.
Обновлено вчера в 07:19
Здоровье

Диетологи частично развенчали миф о вреде молока для взрослых

Диетологи частично опровергли миф касательно вреда молока для людей старше 35 лет.
Обновлено вчера в 15:33
Единоборства

Шведский боец UFC Густафссон объявил о завершении карьеры

Швед Александр Густафссон после проигрыша Энтони Смиту на турнире UFC в Стокгольме объявил о завершении карьеры.
Обновлено в 03:02
Армия и оружие

СМИ назвали F-35 худшим образцом вооружения США

Американский портал Business Insider назвал истребитель F-35 худшим из образцов всего разрабатываемого для армии США вооружения.
Обновлено вчера в 23:39
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Денге в Таиланде

Роспотребнадзор предупреждает о вспышке лихорадки Денге в Таиланде, где с начала года от заболевания умерли 90 человек, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 00:38
Экономика

Bloomberg: биткоин признан бесполезным

На фоне роста биткоина, мало кто говорит о проблеме крупнейшей в мире криптовалюты: ее мало кто использует, и в основном биткоин используют для спекулятивных операций, пишет агентство Bloomberg.
Обновлено 31 мая в 10:18
Хоккей

Кубок Стэнли. Гол Барбашева не помог «Сент-Луису» против «Бостона»

Почти тут же россиянин Иван Барбашев разрыв сократил, но Крюг снова сделал разницу "+4". В третьем периоде Парайко забил второй гол за "Блюз", но Аччари и Юханссон довели счет до разгромного.
Обновлено вчера в 23:05
Спорт

СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020

Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sunday Times.
Обновлено вчера в 19:40
Политика

В Китае заявили, что не собираются уступать США в торговой войне

Торговый спор между странами длится с июля 2018 года Китай готов к торговым переговорам с США, однако не намерен уступать в принципиальных вопросах.
Обновлено в 00:35
Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана

Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено вчера в 13:51
Происшествия

В Свердловской области девочка погибла из-за упавшего на нее смесителя

В Нижнем Тагиле погибла восьмилетняя девочка из-за упавшего на нее металлического смесителя, сброшенного с верхних этажей квартирного дома.
Обновлено в 03:02
Происшествия

Компенсации после катастрофы SSJ-100 составили более 286 млн рублей

Компенсации пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолета SSJ-100 5 мая, по данным на 31 мая, составили более 286 млн рублей.
Обновлено вчера в 06:31
Происшествия

Ложные сведения в соцсетях о ЧП в Дзержинске подпадают под закон о фейковых новостях

В отличие от многих пользователей соцсетей, которые по словам чиновника распространяли ложную информацию.
Обновлено в 03:00
Происшествия

Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура

Прокуратура Орловской области проверит видео, на котором заключенные колонии №2 в Ливнах "пируют" на Пасху, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 14:06
Происшествия

Задержаны выстрелившие в голову 5-летнему мальчику полицейские

Глава Нацполиции Украины Сергей Князев сообщил, что полицейские, выстрелившие в голову пятилетнему мальчику под Киевом, задержаны, передает УНИАН.
Обновлено в 02:06
Гаджеты

Apple может отказаться от iTunes

По предварительным данным, для замены iTunes будут выпущены приложения Music, TV и Podcasts.
Обновлено 31 мая в 22:52
Политика

Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу

В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
Обновлено вчера в 02:37
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