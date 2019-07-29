с чего всё началось

Полиция Бразилии по итогам расследования сняла с футболиста Неймара обвинения в изнасиловании, передает ТАСС. В материалах, представленных стороной обвинения, полиция не нашла свидетельств, позволяющих сделать вывод о виновности спортсмена.

Полиция сняла с Неймара обвинения в изнасиловании

Общество Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.

Общество В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.

Происшествия На журналиста «МБХ медиа» завели дело Как сообщает «Правозащита Открытки», дело возбуждено по статье 284.1 УК РФ (сотрудничество с нежелательной организацией).

Политика Чайка призвал не допустить новых незаконных акций в Москве Генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что несанкционированные акции в Москве не должны повториться.

Политика Зеленский допустил переназначение Кличко мэром Киева В администрации президента Украины Владимира Зеленского заявили, что он рассматривает несколько кандидатур на должность главы Киевской горадминистрации, среди которых есть и действующий мэр Виталий Кличко.

Политика Порошенко пообещал не прятаться назло Путину Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что в случае лишения депутатской неприкосновенности не будет прятаться, так как это станет «большим подарком» российскому лидеру Владимиру Путину.

Происшествия Возбуждено еще два уголовных дела после митингов 27 июля в Москве Следственный комитет завел два новых уголовных дела по факту нападения участников несогласованной акции 27 июля в Москве на сотрудников Росгвардии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Политика Нидерланды отказались принять данные немецкого детектива по крушению MH17 Немецкий частный детектив Йозеф Реш рассказал РИА Новости, что пытался передать Нидерландам новые материалы по катастрофе MH17, которые не были учтены в последних заявлениях Совместной следственной группы (ССГ) в июне, но получил отказ.

Происшествия Полицейские пришли к Виктору Шендеровичу Писатель Виктор Шендерович, участвовавший в несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля, сообщил о визите правоохранителей.

Путешествия Генконсул рассказал о десятках умерших российских туристов в Анталье Генеральное консульство России в турецкой Анталье призвало туристов внимательнее относиться к своему здоровью перед поездкой на курорты во избежание критичных ситуаций, которые нередко заканчиваются фатально.

Общество На Украине умер советский разведчик Анатолий Баронин Советский разведчик Анатолий Баронин скончался на Украине, сообщает украинская служба внешней разведки.

Экономика Financial Times восхитилась российской системой налогообложения Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.

Авто Kia расширяет географию продаж удешевленного Rio Компания Kia анонсировала планы по расширению географии поставок бюджетного седана Kia Pegas.

Экономика Переход «Яндекса» государству аналитики считают неизбежным В аналитической записке, подготовленной экспертами компании, отмечается, что инициатива депутата Госдумы РФ Антона Горелкина («Единая Россия») — это элемент государственного давления на «Яндекс» накануне предстоящих переговоров, сообщает Forbes.

Происшествия Замурованную в стену церковной лавки мумию нашли в России В Нижегородской области в деревне Гремячки обнаружили мумию, которая была вмурована в стену церковной лавки XVII века.

Шоу-бизнес Агент Михаила Галустяна опроверг слухи о разводе юмориста Артиста заметили на борту самолета с неизвестной женщиной. В сети обсуждают слухи о возможном разводе Михаила Галустяна и его жены Виктории.

Происшествия В Германии мужчина толкнул под поезд женщину с ребенком Неизвестный мужчина толкнул женщину с ребенком под прибывающий поезд на вокзале Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен).

Политика Мужа певицы Жасмин объявили в международный розыск Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск депутата Илана Шора, сообщила во вторник пресс-служба МВД республики.

Футбол Кокорин и Мамаев рассказали о питании в колонии Отбывающие срок в колонии полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и бывший нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказали о питании в колонии.

Гаджеты «Ростелеком» завершил покупку доли в «Национальных технологиях» «Ростелеком» сообщил о закрытии сделки по приобретению 49% долей в уставном капитале «Национальных технологий».