Происшествия
Неймар избежал суда по обвинению в изнасиловании моделиЧемпионат вчера в 23:18
По сведениям UOL Esporte, в ходе расследования полиция не нашла доказательств совершения преступления 27-летним футболистом, обнаружив массу противоречий в показаниях девушки, обвинившей игрока в изнасиловании. Таким образом, с Неймара сняты все подозрения и он не предстанет перед судом.
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с чего всё началось
Как сообщает Globo, в ходе расследования, проведённого правоохранителями, в представленных стороной обвинения материалах не обнаружено свидетельств, позволяющих сделать вывод о виновности 27-летнего футболиста в применении насилия.RT на русском02:16
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