Происшествия

Полиция сняла с Неймара обвинения в изнасилованииГазета.Ru 06:18

Сага по поводу обвинений нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара в изнасиловании подошла к концу – футболист избежал наказания. Как сообщает интернет-портал Folha de Sao Paulo, правоохранительные органы сняли со звезды сборной Бразилии все подозрения и не стали выдвигать против него обвинение.
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с чего всё началось
Как сообщает Globo
, в ходе расследования, проведённого правоохранителями, в представленных стороной обвинения материалах не обнаружено свидетельств, позволяющих сделать вывод о виновности 27-летнего футболиста в применении насилия.
RT на русском02:16

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Полиция сняла с Неймара обвинения в изнасиловании

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