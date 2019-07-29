Происшествия
Полиция сняла с Неймара обвинения в изнасилованииГазета.Ru 06:18
Сага по поводу обвинений нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара в изнасиловании подошла к концу – футболист избежал наказания. Как сообщает интернет-портал Folha de Sao Paulo, правоохранительные органы сняли со звезды сборной Бразилии все подозрения и не стали выдвигать против него обвинение.
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с чего всё началось
Как сообщает Globo, в ходе расследования, проведённого правоохранителями, в представленных стороной обвинения материалах не обнаружено свидетельств, позволяющих сделать вывод о виновности 27-летнего футболиста в применении насилия.RT на русском02:16
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 09:59, Вашингтон
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Средний размер назначенных пенсий в июне 2019 года составил 14 168 рублей.
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Ранее глава МИД Японии Таро Коно заявил, что миру необходимо создание новой структуры взамен Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Управление Верховного комиссара ООН по правам человека прокомментировало действия правоохранителей на несогласованной акции протеста в Москве 27 июля.
Обновлено в 06:37