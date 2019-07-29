с чего всё началось

Сага по поводу обвинений нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара в изнасиловании подошла к концу – футболист избежал наказания. Как сообщает интернет-портал Folha de Sao Paulo, правоохранительные органы сняли со звезды сборной Бразилии все подозрения и не стали выдвигать против него обвинение.

Полиция сняла с Неймара обвинения в изнасиловании

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