Бразильская полиция по итогам проведенного расследования сняла обвинения в изнасиловании против нападающего сборной страны и "ПСЖ" Неймара.

Полиция сняла с Неймара обвинения в изнасиловании

Политика Организатор теракта 11 сентября готов дать показания против Эр-Рияда Как сообщила газета, такое предложение содержится в письме террориста, которое представили суду адвокаты подавших иск родственников и некоторых компаний добивающихся от Эр-Рияда компенсаций.

Происшествия Начальника уголовного розыска задержали в Приморье Федеральная служба безопасности и следователи управления ГСУ СК России поймали и задержали главу управления уголовного розыска УМВД Приморья Андрея Миляева.

Общество Уровень воды в реке Ия в Тулуне продолжает расти Превысившая критическую отметку в реке Ия в Тулуне вода продолжает подниматься. Об этом сообщается на официальном сайте города.

Политика В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.

Политика Foreign Policy объяснил, почему США должны внушить России страх США нужно сделать две вещи для улучшения отношений с Россией, одна из которых — внушить страх, пишет журнал Foreign Policy.

Происшествия Хабаровское УФАС возбудило дело о покупке палаток для «Холдоми» Управление Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю обнаружило признаки заключения антиконкурентного соглашения при покупке палаток для организации на базе туристического комплекса "Холдоми" Всероссийского молодежного образовательного форума "Амур".

Общество Власти утвердили список потенциально опасных собак Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которым утвердил обновленный перечень потенциально опасных собак.

Происшествия Бывший замгубернатора Челябинской области попал в ДТП На фотографиях два автомобиля – Lexus и "Лада", рядом с иномаркой находится Андрей Косилов (бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис").

Армия и оружие Президент Сербии Вучич поблагодарил Россию за бронетранспортеры Сербский лидер Александр Вучич осмотрел бронетранспортеры, полученные из России в рамках военно-технической помощи.

Политика Китай и США проведут в Шанхае новый раунд торговых переговоров В 12-м по счету раунде консультаций, который будет проходить в Шанхае 30-31 июля, от американской стороны примут участие представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин, а китайскую делегацию возглавит вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

Общество «Росконтроль» назвал зубные пасты с содержанием токсичных веществ Как говорится в сообщении на сайте «Росконтроля», для отбеливания зубов хорошо подходят три пасты - «Лесной бальзам», «Новый жемчуг» и Blend-a-med.

Происшествия По итогам субботней акции в Москве может быть возбуждено не менее десяти уголовных дел Единственный пока участник акции, в отношении которого было возбуждено уголовное дело о нападении на омоновца – 48-летний Евгений Коваленко.

Происшествия Почти 80 человек пострадали в ДТП с автобусами в Гонконге По предварительным данным, 77 человек получили ранения в результате столкновения двух автобусов в Гонконге.

Экономика Uber решил уволить каждого третьего специалиста по маркетингу Американская компания Uber Technologies Inc. приняла решение сократить около 400 из примерно 1,2 тыс. сотрудников отдела маркетинга и связей с общественностью по всему миру.

Экономика «Автодор» в 2018 году вдвое превысил максимальный объем авансов Сколько «Автодор» перечислил авансов подрядчикам В течение 2018 года госкомпания «Автодор» предоставила подрядчикам авансовые платежи по строительству и реконструкции автодорог на общую сумму 82,4 млрд руб. из 123,5 млрд руб. общих расходов, что составило 66,7%. При этом лимит авансов по таким проектам — не более 30%.

Общество В Госдуму направили предложение заблокировать BlaBlaCar Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило заблокировать на территории страны сайт поиска попутчиков BlaBlaCar, а также популярные ресурсы по бронированию автобусных билетов за сотрудничество с нелегальными перевозчиками, пишет газета "Известия".

Футбол Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.

Авто Продажи подержанных машин в России упали по итогам первого полугодия По итогам шести месяцев 2019 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 2,5 млн единиц, что на 1,4% ниже результата годичной давности.

Хоккей Никита Гусев перешел из «Вегаса» в «Нью-Джерси» Клуб НХЛ "Нью-Джерси" на своем сайте объявил о переходе из "Вегаса" российского форварда Никиты Гусева.

Авто Volkswagen вывел на тесты электрокар ID Crozz в серийном кузове В течение прошлого зимнего сезона VW тестировал первых мулов ID Crozz в кузове Tiguan с немного более длинной колесной базой.

Здоровье Россияне используют устаревшие лекарства Левомицетин обладает сильными побочными эффектами, поэтому медики советуют использовать современные лекарства.

Наука Выброс рутения в 2017 году связали с производством источника нейтрино Ранее в журнале Science высказывались предположения, что выброс рутения может быть связан с процессом производства радиоактивного источника на базе церия-144 (период полураспада 285 дней) для итальянского нейтринного эксперимента «Борексино» (читайте об этом эксперименте в материале «Лаборатория под горой»).

Футбол Футболист «Краснодара-2» назвал чуркой защитника «Енисея» Полузащитник «Краснодара-2» Александр Черников назвал защитника красноярского «Енисея» Шамиля Гасанова чуркой по ходу встречи команд.

Политика Постпред Зеленского рассказал о планах Украины вернуть Крым Для достижения цели нужно создать новый формат международных переговоров и поставить вопрос о возвращении Крыма под юрисдикцию Украины, сказал постпред Зеленского.