с чего всё началось

Бразильская полиция по итогам проведенного расследования сняла обвинения в изнасиловании против нападающего сборной страны и "ПСЖ" Неймара.

Полиция сняла с Неймара обвинения в изнасиловании

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