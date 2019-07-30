Происшествия
Неймар избежал суда по обвинению в изнасилованииГазета.Ru 00:06
Форварду "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймару не будет предъявлено обвинение в изнасиловании. Как сообщает UOL Esporte, полиция в ходе расследования не нашла доказательств совершения преступления 27-летним футболистом.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 02:18, Ашберн
Политика
На Украине умер советский разведчик Анатолий Баронин
Советский разведчик Анатолий Баронин скончался на Украине, сообщает украинская служба внешней разведки.
Обновлено вчера в 22:12
Авто
В Сети появились первые снимки обновленной Lada Vesta
Как утверждает автор поста, на снимках представлен «промежуточный» вариант LADA Vesta, который поступит в продажу до полноценного фейслифта, т. е. осенью нынешнего года или в начале следующего года.
Обновлено вчера в 04:12
Происшествия
На Урале дети попытались ограбить магазин игрушек
Обновлено вчера в 10:25
Экономика
Немецкое агентство улучшило прогноз по суверенному рейтингу России
Ранее в июле агентство Standard & Poor's тоже подтвердило суверенный рейтинг России на уровне BBB- (таком же, как у Scope), но со стабильным прогнозом.
Обновлено вчера в 17:01
Общество
В Госдуму направили предложение заблокировать BlaBlaCar
Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило заблокировать на территории страны сайт поиска попутчиков BlaBlaCar за сотрудничество с нелегальными перевозчиками, пишет газета "Известия".
Обновлено вчера в 19:44
Культура
Российского дирижера Гергиева освистали в Германии
"Цайт" опубликовала разгромную рецензию. Гергиев дирижировал оперу Вагнера "Тангейзер". В мире Гергиева считают выдающимся дирижером.
Обновлено вчера в 13:52
Финансы
Utair предложила банкам новые условия реструктуризации кредитов
Utair 12 июля направила банкам очередные предложения по реструктуризации кредитов авиакомпании на 56,5 млрд руб.
Обновлено вчера в 14:06
Общество
Гороскоп на 29 июля: неожиданный доход ожидает Львов
Львы Неожиданный доход ожидает Львов.
Обновлено 28 июля в 18:00
Технологии
НСПК начала работы по переносу в Россию платежей через Apple Pay
Как пишет РБК во вторник, в частности, речь идет о платежах через Apple Pay и Samsung Pay.
Обновлено в 01:22
Культура
Участник шоу талантов нарисовал портрет пенисом и возмутил зрителей
Выступление участника австралийского шоу Australia's Got Talent Тима Пэча (Tim Patch) под псевдонимом Прикассо (Pricasso) возмутило многих телезрителей, пишет Yahoo Lifestyle.
Обновлено в 01:10
Происшествия
ФАС открыла дело из-за закупок палаток организатором сгоревшего лагеря
Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Хабаровскому краю после проверки в отношении организаторов сгоревшего детского палаточного лагеря «Холдоми» заподозрило ряд организаций, а также правительство края в нарушении закона о защите конкуренции.
Обновлено в 01:19
Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Космос
Астронавт НАСА показал разрушение корабля «Прогресс» с борта МКС
Американский астронавт Ник Хейг смог сфотографировать разрушение в атмосфере грузового корабля «Прогресс МС-11» с борта Международной космической станции.
Обновлено вчера в 19:42
Транспорт
Федеральная трасса «Сибирь» в районе Тулуна закрыта из-за паводка
Движение по федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в районе моста через реку Ия в городе Тулун Иркутской области прервано из-за паводка, сообщается на официальном сайте администрации Тулуна.
Обновлено вчера в 18:30
Политика
Украине предсказали возможное исчезновение в ближайшие годы
Украина может исчезнуть как страна в ближайшие несколько лет из-за экспериментов в различных сферах.
Обновлено в 00:42
Общество
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 1 млн га
Обновлено вчера в 13:49
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 14:24
Армия и оружие
В Афганистане погибли двое американских военных
Обновлено в 00:18
Армия и оружие
Ракета «Союз» со спутником «Меридиан» стартовала с космодрома Плесецк
Обновлено в 02:04
Экономика
Счетная палата готовит новую пенсионную реформу
Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено вчера в 02:20
Хоккей
Василевский подписал новый контракт с «Тампой» на восемь лет
Обновлено вчера в 15:00
Политика
Киев готовится к прекращению транзита российского газа
Украина закачивает максимальные объемы газа в хранилища, чтобы подготовиться к худшему сценарию с российским транзитом.
Обновлено вчера в 05:12
Политика
Санкции против госдолга РФ попросили включить в оборонный бюджет США
Сенаторы Крис Ван Холлен и Марко Рубио обратились к руководству комитетов по делам вооруженных сил обеих палат конгресса с просьбой включить санкции в отношении суверенного долга РФ в проект оборонного бюджета.
Обновлено вчера в 22:07
Политика
Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку
11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
Обновлено в 01:17
Теннис
Теннисистка Касаткина вышла во второй круг турнира в Сан-Хосе
Обновлено в 02:00
Политика
На Украине сравнили Киев и Москву
Украинский политолог Андрей Ермолаев назвал Москву более подходящим под определение «европейской столицы» городом, чем Киев.
Обновлено вчера в 22:23
Общество
Российские школьники победили на Международной олимпиаде по химии
Обновлено вчера в 14:09
Происшествия
Навальный опубликовал фото после отравления
Оппозиционер Алексей Навальный показал свою фотографию после приступа острой аллергической реакции.
Обновлено вчера в 12:43
Футбол
Роналду признал, что сожалеет об уходе из «Реала»
Надеюсь, что у «Ювентуса» получится. Роналду перешёл из «Реала» в «Ювентус» в 2018 году.
Обновлено вчера в 14:37