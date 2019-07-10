Происшествия
Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержалиИзвестия 08:48
Источник отметил, что до этого у правоохранителей была возможность задержать мужчину, однако было неизвестно, какую роль он сыграл в преступлении. 27 мая Хайруллина вынесла из банка в городе Салават рубли, доллары и евро на общую сумму более 20 млн рублей.
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с чего всё началось
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что причастность мужчины к краже денег была установлена «в ходе предварительного расследования».Коммерсантъ10:51
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Политика
Выгнанный с совещания чиновник пообещал подать на Зеленского в суд
Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого Владимир Зеленский на рабочем совещании выгнал из зала заседания, в интервью «Комсомольской правде в Украине» пообещал подать на президента в суд.
Обновлено в 15:36
Футбол
«Арсенал» подписал двух полузащитников сборной Замбии
В среду, десятого июля, состав тульского "Арсенала" пополнили сразу два футболиста национальной сборной Замбии.
Обновлено в 11:14
Финансы
Рубль подорожал после заявления главы ФРС США
Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич пояснил, что на курсе американской валюты негативно сказалось выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.
Обновлено в 16:10
Общество
В России решили найти управу на 14-летних живодеров
Обновлено в 12:15
Армия и оружие
В США заявили о попытке кораблей Ирана остановить британский танкер
Пять вооруженных катеров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) попытались остановить британский нефтяной танкер в районе Ормузского пролива, пишет CNN со ссылкой на двоих американских чиновников, знакомых с ситуацией.
Обновлено в 19:59
Экономика
В Нью-Йорке суд отклонил иск Лебедева к Блаватнику и Вексельбергу
Миллиардеры Леонард Блаватник и Виктор Вексельберг выиграли судебный процесс по иску бизнесмена Леонида Лебедева, требовавшего от них выплаты около $2 млрд в качестве доли от продажи ТНК-BP, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на постановление суда.
Обновлено в 17:41
Шоу-бизнес
СМИ рассказали о романе Максима Виторгана и Нино Нинидзе
Несколько недель в закулисьях обсуждался роман между 46-летним Максимом Виторганом и 27-летней Нино Нинидзе, но все было лишь на уровне слухов.
Обновлено в 03:52
Происшествия
В США на шоссе из машины высыпались деньги
Неизвестное количество купюр вылетело из бронированного автомобиля, который ехал по шоссе в штате Джорджия.
Обновлено в 11:24
Технологии
В России может появиться доступный спутниковый интернет OneWeb
OneWeb пользуется большим спросом в России, особенно на Крайнем Севере и в других местах, где интернет пока не так доступен.
Обновлено в 20:06
Политика
Советник Зеленского предложил переименовать русский язык
Советник президента Украины Владимира Зеленского, кандидат в депутаты от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев предложил переименовать русский язык в "российский".
Обновлено в 19:38
Экономика
Орешкин пообещал кадровые решения в госкомпаниях
Министр экономического развития Макси Орешкин призвал ужесточить контроль над выполнением ключевых показателей эффективности (KPI) в компаниях, с государственной долей свыше 50%.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Интерпол задержал россиян в Уругвае
Местная полиция совместно с сотрудниками Интерпола поймала и задержала двух россиян, которые подозреваются в помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито.
Обновлено в 18:34
Происшествия
Норвегия обнаружила утечку радиации на затонувшей советской подлодке
Речь идет о советской атомной субмарине "Комсомолец", которая затонула в Норвежском море в 1989 году в результате пожара.
Обновлено вчера в 12:52
Космос
Астрономы: Спутники SpaceX станут помехой для исследований
Ученые снова заговорили о том, что космические аппараты компании Илона Маска SpaceX в будущем станут помехой для проведения астрономических наблюдений.
Обновлено в 16:18
Интернет
«Яндекс.Маркет» собрал продовольственную корзину в магазине у дома
Приложение «Суперчек» от «Яндекс.Маркета» (СП «Яндекса» и Сбербанка), которое показывает ассортимент крупных продовольственных ритейлеров и позволяет получать кэшбэк за покупки, с 10 июля заработало в бета-версии.
Обновлено в 17:55
Политика
В Закарпатье жители прогнали Порошенко с предвыборного митинга
Бывшего президента Украины Петра Порошенко прогнали с предвыборного митинга жители города Свалява в Закарпатской области.
Обновлено в 19:41
Здоровье
Названа полезная дневная норма шоколада
Согласно мнению нескольких экспертов, ежедневной безопасной нормой является половина плитки темного шоколада.
Обновлено в 20:36
Происшествия
ФСБ задержала мужа обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда
Муж жительницы Калининграда Антонины Зиминой, обвиняемой в госизмене, Константин Антонец задержан при посещении следственного управления ФСБ в Москве.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие
Автоколонна главы Донецкой области попала под обстрел
Обновлено в 12:49
Происшествия
Россияне погибли из-за шторма в Греции
Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено в 20:13
Общество
Роскомнадзор составил список жалоб на операторов связи
Специалисты Роскомнадзора составили список жалоб на российских операторов сотовой связи, которыми больше всего недовольны жители страны.
Обновлено в 17:51
Общество
Прокуратура начала проверку по заявлениям протестующих жителей Засвияжского района Ульяновска
Прокуратура начала проверку по заявлениям протестующих жителей Засвияжского района Ульяновска В Ульяновске жители Засвияжского района продолжают акции протеста против строительства многоквартирного дома на месте бывшего детсада и ликвидации зеленых насаждений.
Обновлено в 17:00
Политика
Кузнецова: вызволенным из Ирака детям помогут устроиться в детсады
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заверила, что российским детям, вызволенным из Ирака, помогут устроиться в детские сады.
Обновлено в 19:38
Авто
Mitsubishi анонсировала обновлённый Pajero Sport
Компания Mitsubishi анонсировала премьеру обновленного кроссовера Pajero Sport.
Обновлено в 02:51
Общество
Мария Бутина не сможет вернуться в Россию раньше декабря
Отбывающая наказание в США россиянка Мария Бутина не сможет вернуться на родину раньше декабря текущего года.
Обновлено в 13:32
Экономика
Кудрин раскритиковал прогноз Минэка о росте реальных доходов россиян
Спрогнозированный Минэкономразвития сценарий роста реальных располагаемых доходов населения в 2019 году на уровне 1% выглядит слишком оптимистично.
Обновлено в 06:43
Происшествия
Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки
Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено в 11:47
Происшествия
Фонтан из прорванной трубы на Восстания чуть не затопил Ferrari
Судя по кадрам с места происшествия, струя воды под давлением поднималась из трубы на высоту нескольких этажей.
Обновлено в 09:25
Наука
В Греции обнаружены древнейшие в Евразии человеческие останки
Ученые совершили удивительную находку в одной из пещер на юге Греции – им удалось найти череп кроманьонца, жившего на территории будущей Эллады более двух сотен тысяч лет назад.
Обновлено в 13:00