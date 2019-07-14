Происшествия

Полиция разогнала участников акции протеста у МосгоризбиркомаВедомости 11:17

Задержания начались, когда протестующие стали устанавливать палатки, чтобы остаться у здания Мосгоризбиркома на ночь. Акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму началась в центре Москвы около двух часов дня.
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Полиция жестко разогнала акцию у здания Мосгоризбиркома

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Акция за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму. Спецэфир Дождя

Дождь15:56

У Мосгоризбиркома начались столкновения участников акции с полицией. Есть задержанные

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Полиция задержала Яшина и Соболь у Мосгоризбиркома

Коммерсантъ13:09

Полиция задержала Яшина и Соболь на акции у Мосгоризбиркома

Ведомости13:03

Полиция задержала Яшина на акции у Мосгоризбиркома

РИА Новости13:38
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В СПЧ Чечни прокомментировали историю с вывозом молодой москвички

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Американский актер, певец и режиссер Брэдли Купер был замечен на прогулке в компании известной актрисы Лоры Дерн.
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Илья Яшин
Российский политик
Российский политик и представитель местного самоуправления. Председатель Совета депутатов муниципального округа Красносельский города Москвы, глава МО Красносельский с 7 октября 2017 года.
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